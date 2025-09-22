El femenino derrotó a Banfield y se clasificó

Con gol de Florencia Gaetán en la primera parte, Gimnasia derrotó 1-0 a Banfield en Estancia Chica y aseguró la calsificación a la Primera Fase del Segundo Torneo del fútbol femenino.

Las Triperas formaron con Sofía Olivera; Azul Oszczyk, Agustina Aguilera, Lucila Aste, Belén Ludueña; Marianela González Sanz, Sharon Sarasúa; Pilar Casas, Dahiana Cantero (Abril Coronel), Marilyn Esquivel; Florencia Gaetán.

Aún Gimnasia debe esperar el final de la fecha -mañana juegan River y Racing- para conocer cual será su rival en el duelo para acceder a los cuartos de final del torneo.