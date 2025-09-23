Alem Yuma: el platense con el ADN del judo en la sangre

VIDEO. Con la mente en la Copa: Estudiantes volvió al triunfo
Tiene 18 años, nació en Gonnet. Los padres Fernando y Elizabeth le inculcaron este deporte. Obtuvo tres medallas, una dorada y dos de bronce. También juega al handball
adamelio@eldia.com
Alem Yuma es uno de los judokas argentinos con mayor proyección hacia el futuro. El representante de Estudiantes tuvo un año brillante, ya que obtuvo la medalla dorada en la Copa Panamericana de Junior Sub 21, que tuvo como sede a Santo Domingo, República Dominicana, en el pasado mes de junio.
Luego en agosto y septiembre, respectivamente, Yuma consiguió sendas medallas de bronce en la categoría -81 kilogramos. La primera tuvo lugar en el marco de los Juegos Panamericanos Juniors Asunción 2025, Paraguay, y la restante en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR), en la ciudad de Rosario.
Alem Yuma nació el 29 de abril de 2007, en Manuel Gonnet. Tiene 18 años y está de novio con Paula (19) con quien compartió la escuela secundaria en el Colegio San José Obrero de Villa Castell.
Claro que Alem nació con el judo en la sangre, ya que se los transmitieron sus propio padres Fernando Yuma y Elizabeth Copes, que también practicaron esta arte marcial, que tienes sus orígenes en Japón y fue creado en 1882 por el maestro Jigorō Kanō conocido en ese entonces como Kano-Ryu-Jujutsu.
A todo esto, Alem se encuentra cursando el primer año de la carrera de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de La Plata y también práctica handball en las categorías menores de Estudiantes; mientras supo vestir la camiseta celeste y blanca del seleccionado argentino de balonmano.
Tres podios
Hace dos años, Alem obtuvo el premio León de Oro, con que el club Estudiantes premia a su deportistas amateurs. Fue la segunda vez que ganó esta distinción, ya lo había recibido en 2019 por su destacada actuación en judo.
Además, Alem tuvo la oportunidad de ver entrenar y competir a Paula Pareto siendo pequeño, ya que su padre Fernando fue el coach de la “Peque”, cuando representó a Estudiantes.
Alem Yuma mide 1,86 metros todavía tiene tiempo de seguir creciendo con respecto a su estatura, como así también en su carrera de judoka, ya que le espera un gran futuro por delante en esta especialidad deportiva.
