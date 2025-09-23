Dembélé le ganó la pulseada a Yamal, en el Balón de Oro

Ousmane Dembélé se quedó con el Balón de Oro 2025, el galardón que lo consagra como el mejor jugador del mundo. La ceremonia se llevó a cabo en el histórico teatro Chatelet de París y reunió a las máximas figuras del fútbol internacional.

El delantero del PSG de Francia sucedió en el palmarés a Rodri Hernández y se impuso en la votación a Lamine Yamal, joven estrella del Barcelona y su gran competidor en la carrera por el prestigioso premio.

“Es impresionante lo que estoy viviendo. Estar acá tampoco es fácil. Que Ronaldinho me haya entregado el trofeo siento que es una de las cosas más importantes de mi carrera. Este Balón de Oro se lo dedico al PSG y al presidente”, declaró Dembélé con lágrimas en sus ojos.

Además, el jugador le agradeció a su mamá y no aguantó el llanto, por lo que la invitaron a que suba al escenario con su hijo.

La temporada 2024-25 del francés fue la mejor de su carrera. Reconvertido en “falso 9” por Luis Enrique, fue determinante en el histórico triplete del PSG, que incluyó la tan anhelada Champions League, además de la Ligue 1 y la Copa de Francia.

Los 35 goles y 16 asistencias fueron el motor ofensivo del equipo, que además alcanzó el subcampeonato en el Mundial de Clubes. Con 28 años, Dembélé dejó atrás los fantasmas de las lesiones y la irregularidad que habían marcado sus primeras etapas como profesional.

El premio no solo reconoce sus estadísticas, sino también su influencia en el juego. Dembélé fue decisivo en las fases eliminatorias de la Champions, con goles cruciales ante el Bayern Múnich y en la final frente al Manchester City.

Este rendimiento lo consolidó como líder de un PSG que afrontó la salida de Kylian Mbappé y logró reinventarse para escribir la página más gloriosa de su historia.

En la rama femenina, Aitana Bonmatí volvió a llevarse el Balón de Oro, repitiendo el reconocimiento que había obtenido en 2023 y confirmándose como la mejor jugadora del mundo.

Por su parte, el español Luis Enrique fue distinguido como el mejor entrenador de la temporada en la Gala del Balón de Oro, ganando el trofeo Johan Cruyff, sucediendo a Carlo Ancelotti en el galardón.

El asturiano no estuvo presente en la ceremonia en París debido a que su equipo debió reprogramar el partido ante Olympique de Marsella, pero envió un mensaje grabado en el que agradeció a su familia, al presidente Nasser Al-Khelaifi y a todo el staff del PSG.

“Es muy bonito recibir un galardón individual, pero lo más importante es el reconocimiento de los aficionados y de nuestro deporte,” expresó Luis Enrique.

El exentrenador de la Selección española logró lo que parecía imposible: transformar a un PSG que en el verano había perdido a Kylian Mbappé y que muchos consideraban debilitado.

Sin embargo, bajo su conducción, el equipo parisino consiguió el primer triplete de su historia, conquistando Ligue 1, Copa de Francia y la tan ansiada Champions League, el trofeo que el club llevaba años persiguiendo.

Gianluigi Donnarumma volvió a escribir su nombre en la historia grande del fútbol al recibir el Trofeo Yashin, trofeo que distingue al mejor arquero de la temporada, en la gala del Balón de Oro 2025.

El italiano fue clave para el Paris Saint-Germain en la campaña pasada, siendo pieza fundamental en la conquista de la Ligue 1, Copa de Francia y en la consagración europea en la Champions League, donde sus atajadas resultaron determinantes en las instancias decisivas.