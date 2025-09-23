Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles: Celular 5G, TV Led, metegol y más

Deportes |El francés fue elegido como el mejor jugador

Dembélé le ganó la pulseada a Yamal, en el Balón de Oro

Dembélé le ganó la pulseada a Yamal, en el Balón de Oro

Dembélé recibe el balón de oro de parte de Ronaldinho / AFP

23 de Septiembre de 2025 | 03:10
Edición impresa

Ousmane Dembélé se quedó con el Balón de Oro 2025, el galardón que lo consagra como el mejor jugador del mundo. La ceremonia se llevó a cabo en el histórico teatro Chatelet de París y reunió a las máximas figuras del fútbol internacional.

El delantero del PSG de Francia sucedió en el palmarés a Rodri Hernández y se impuso en la votación a Lamine Yamal, joven estrella del Barcelona y su gran competidor en la carrera por el prestigioso premio.

“Es impresionante lo que estoy viviendo. Estar acá tampoco es fácil. Que Ronaldinho me haya entregado el trofeo siento que es una de las cosas más importantes de mi carrera. Este Balón de Oro se lo dedico al PSG y al presidente”, declaró Dembélé con lágrimas en sus ojos.

Además, el jugador le agradeció a su mamá y no aguantó el llanto, por lo que la invitaron a que suba al escenario con su hijo.

La temporada 2024-25 del francés fue la mejor de su carrera. Reconvertido en “falso 9” por Luis Enrique, fue determinante en el histórico triplete del PSG, que incluyó la tan anhelada Champions League, además de la Ligue 1 y la Copa de Francia.

Los 35 goles y 16 asistencias fueron el motor ofensivo del equipo, que además alcanzó el subcampeonato en el Mundial de Clubes. Con 28 años, Dembélé dejó atrás los fantasmas de las lesiones y la irregularidad que habían marcado sus primeras etapas como profesional.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Tres podios

LE PUEDE INTERESAR

Turf - Programas y resultados

El premio no solo reconoce sus estadísticas, sino también su influencia en el juego. Dembélé fue decisivo en las fases eliminatorias de la Champions, con goles cruciales ante el Bayern Múnich y en la final frente al Manchester City.

Este rendimiento lo consolidó como líder de un PSG que afrontó la salida de Kylian Mbappé y logró reinventarse para escribir la página más gloriosa de su historia.

En la rama femenina, Aitana Bonmatí volvió a llevarse el Balón de Oro, repitiendo el reconocimiento que había obtenido en 2023 y confirmándose como la mejor jugadora del mundo.

Por su parte, el español Luis Enrique fue distinguido como el mejor entrenador de la temporada en la Gala del Balón de Oro, ganando el trofeo Johan Cruyff, sucediendo a Carlo Ancelotti en el galardón.

El asturiano no estuvo presente en la ceremonia en París debido a que su equipo debió reprogramar el partido ante Olympique de Marsella, pero envió un mensaje grabado en el que agradeció a su familia, al presidente Nasser Al-Khelaifi y a todo el staff del PSG.

“Es muy bonito recibir un galardón individual, pero lo más importante es el reconocimiento de los aficionados y de nuestro deporte,” expresó Luis Enrique.

El exentrenador de la Selección española logró lo que parecía imposible: transformar a un PSG que en el verano había perdido a Kylian Mbappé y que muchos consideraban debilitado.

Sin embargo, bajo su conducción, el equipo parisino consiguió el primer triplete de su historia, conquistando Ligue 1, Copa de Francia y la tan ansiada Champions League, el trofeo que el club llevaba años persiguiendo.

Gianluigi Donnarumma volvió a escribir su nombre en la historia grande del fútbol al recibir el Trofeo Yashin, trofeo que distingue al mejor arquero de la temporada, en la gala del Balón de Oro 2025.

El italiano fue clave para el Paris Saint-Germain en la campaña pasada, siendo pieza fundamental en la conquista de la Ligue 1, Copa de Francia y en la consagración europea en la Champions League, donde sus atajadas resultaron determinantes en las instancias decisivas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El dólar oficial bajó $85 y cerró a 1.430 pesos: además cayeron el blue, los financieros y el mayorista

“El Cositorto platense”: investigan en La Plata un esquema Ponzi

Mientras espera a Flamengo, Estudiantes, con suplentes, venció a Defensa y Justicia 1 a 0

Gimnasia ya piensa en Rosario Central: "Va a ser una batalla”, dijo Silva Torrejón

Es de La Plata, planeó correr con su mujer, ella falleció pero logró ganar con un amigo: "Nos guió desde el cielo"

Pampita habló del robo a su lujosa casa: “Lo único que se llevaron que me da muchísima tristeza es..."

Kicillof confirmó que la AFA se hará cargo del Estadio Único y que arranca el masterplan de obras: ¿vienen a jugar a La Plata la Selección y Boca?

La historia de Leif Erikson, el vikingo que pisó América 500 años antes que Colón
+ Leidas

VIDEO. Con la mente en la Copa: Estudiantes volvió al triunfo

Uno por uno

El próximo rival Pincha en el torneo, en crisis

Los debutantes estuvieron muy bien

Un relato de duelo y resiliencia en la Región

Esperando al “Fla” se dio el gusto triunfal en UNO

Cayó el riesgo país, el dólar bajó $85 y volaron los bonos y acciones

VIDEO. Con los gremios, Kicillof llamó al peronismo a unirse en octubre
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Con la mente en la Copa: Estudiantes volvió al triunfo

Esperando al “Fla” se dio el gusto triunfal en UNO

Alan Lescano: más allá de rumores no hay chances de venta

La habilitación de Plata generó más molestias
La Ciudad
Las expensas continúan en alza: entre los encargados y la limpieza
Un relato de duelo y resiliencia en la Región
Bibliotecas populares: lugares de saberes y encuentros que alimentan la cultura barrial
Homenaje de veteranos platenses en Malvinas
Se viene un encuentro para personas con Alzheimer
Espectáculos
“La casa Guinness”: cuando el legado pesa más que la sangre
“Como nunca, ¡otra vez!”: resistencia corrosiva
Marcha atrás: tras la suspensión, y un largo debate, vuelve Jimmy Kimmel
Maxi López sobre su relación con Wanda: “Es una seda, me enorgullece”
Una lengua celeste y blanca: ¿una señal del regreso de los Stones?
Policiales
Otra vez a los jubilados: dos violentos asaltos sacuden a La Plata
Robo planificado y horas de angustia para Pampita
“Transferime la plata o te quemo”
Sustraen cables y causan destrozos en una escuela
Un “romántico” terminó detenido
Política y Economía
Un “salvavidas” del Norte: fuerte apoyo de EE UU y el FMI
Cayó el riesgo país, el dólar bajó $85 y volaron los bonos y acciones
VIDEO. Con los gremios, Kicillof llamó al peronismo a unirse en octubre
Retenciones cero al campo hasta 5 días después de las elecciones
Gobernadores y oposición: “Una medida electoral”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla