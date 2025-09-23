Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Napoli le ganó 3-2 a Pisa y es el único líder de la Serie A con puntaje ideal

Napoli le ganó 3-2 a Pisa y es el único líder de la Serie A con puntaje ideal
23 de Septiembre de 2025 | 03:16
El campeón defensor, Napoli, venció por 3-2 como local al ascendido Pisa en el partido que completó la cuarta fecha de la Serie A y quedó como único líder del torneo con cuatro victorias en igual cantidad de partidos.

El escocés Billy Gilmour (39’), Leonardo Spinazzola (73’) y Lorenzo Lucca (82’) anotaron para Napoli, mientras que el angoñeño M’Bala Nzola (60’, de penal) y el juvenil brasileño Lorran Lucas (90’) descontaron para Pisa.

 

