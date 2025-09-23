En la Liga del Oeste hicieron borrón y cuenta nueva

La lluvia del pasado fin de semana imposibilitó que pueda desarrollarse con normalidad de fecha 23 del torneo que depende de la Liga del Oeste Platense.

Y en ese sentido, desde la organización se informó que por el momento está confirmada la realización de la misma reunión que fue suspendida el sábado. Y si se llegara a definir que haya fecha doble, se confirmará en el transcurso de los próximos días.

Mientras tanto, los equipos, y en especial los chicos, están preparados para saltar a la cancha y demostrar todo lo que saben hacer dentro de una cancha.

En los horarios habituales (10:30 el primer partido de la jornada), los equipos están dispuestos a reanudar la competencia después del diluvio que azotó a la Región en los últimos días.

Para ir palpitando la fecha 23, el clásico de Brandsen entre Atlético y Progreso y Las Mandarinas será uno de los partidos destacados de la fecha.

La misma suerte correrán los equipos de Abastense Argentino y Estación de Abasto, algo así como un clásico de barrio. Los chicos salen de la vaina... ¡Paciencia!