En la Liga del Oeste hicieron borrón y cuenta nueva

VIDEO. Con la mente en la Copa: Estudiantes volvió al triunfo
Cayó el riesgo país, el dólar bajó $85 y volaron los bonos y acciones
Retenciones cero al campo hasta 5 días después de las elecciones
VIDEO. Con los gremios, Kicillof llamó al peronismo a unirse en octubre
Donantes de médula ósea: la Plata lidera el ranking nacional
Otro día de chequeos y suero para Russo por una deshidratación
Fuerte polémica por promulgación y suspensión de la ley de discapacidad
Bibliotecas populares: lugares de saberes y encuentros que alimentan la cultura barrial
Piden la urgente reparación de la línea de teléfono fijo de un consultorio céntrico
Otra vez a los jubilados: dos violentos asaltos sacuden a La Plata
Cómo pasó Milei del apoyo por la economía a un difícil momento de su gobierno
Fentanilo: los familiares exigen transparencia en la comisión investigadora
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La lluvia del pasado fin de semana imposibilitó que pueda desarrollarse con normalidad de fecha 23 del torneo que depende de la Liga del Oeste Platense.
Y en ese sentido, desde la organización se informó que por el momento está confirmada la realización de la misma reunión que fue suspendida el sábado. Y si se llegara a definir que haya fecha doble, se confirmará en el transcurso de los próximos días.
Mientras tanto, los equipos, y en especial los chicos, están preparados para saltar a la cancha y demostrar todo lo que saben hacer dentro de una cancha.
En los horarios habituales (10:30 el primer partido de la jornada), los equipos están dispuestos a reanudar la competencia después del diluvio que azotó a la Región en los últimos días.
Para ir palpitando la fecha 23, el clásico de Brandsen entre Atlético y Progreso y Las Mandarinas será uno de los partidos destacados de la fecha.
La misma suerte correrán los equipos de Abastense Argentino y Estación de Abasto, algo así como un clásico de barrio. Los chicos salen de la vaina... ¡Paciencia!
LE PUEDE INTERESAR
Posiciones - Campeonato
LE PUEDE INTERESAR
Posiciones - Intermedia
estos chicos juegan para la categoría 2016 de abastense argentino
la categoría 2017 de abastense argentino que se luce en la liga del oeste
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí