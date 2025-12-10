Nuevos allanamientos en la causa Sur Finanzas, la financiera ligada a “Chiqui” Tapia: abren cajas de seguridad
Tras el asesinato de Virginia Franco, la psiquiatra de 65 años vecina de City Bell, se solicitó la prisión preventiva para el principal acusado del crimen, el jardinero que fue detenido hace algunas semanas en un presunto intento de fuga.
La fiscalía solicitó la medida de prisión preventiva para el acusado: buscan asegurar su detención debido a la gravedad del caso, riesgo de fuga y la posibilidad de entorpecer la recolección de pruebas si queda libre. La decisión definitiva dependerá del Juez de Garantías.
El detenido, de 38 años, fue encontrado en las afueras de Quilmes cuando planeaba salir de viaje hacia Tucumán, con un pasaje y un bolso con ropa.
Además, en su domicilio secuestraron herramientas que podrían tener relación con el crimen: las prendas de vestir y un móvil, con el que mantuvo comunicación con la víctima, pero de muy corta duración.
Según testigos, el rodado que llevaba el implicado era propiedad del difunto marido de Franco, a quien, una vez asesinada, al parecer le arrancaron las joyas que habitualmente llevaba en sus manos y el cuello.
Cámaras de seguridad lo registran ingresando el 13 de noviembre a la vivienda de Franco; unas horas después fue visto saliendo con una mochila mucho más cargada. El teléfono celular de la víctima, robado tras el crimen, marcaba actividad cerca del domicilio del acusado.
Según la autopsia, la psiquiatra murió por shock hipovolémico: presentaba cortes profundos en el cuello, rostro y mentón, además de signos compatibles con defensa.
La muerte de la reconocida profesional de la salud mental, Virginia Franco, ocurrida en una vivienda de la calle Cantilo generó conmoción e incertidumbre en La Plata. La psiquiatra, de 65 años, fue hallada sin vida dentro de su casa por un allegado que inmediatamente llamó al 911 el pasado 15 de noviembre. Cuando llegó la Policía, encontró varios ambientes alterados y manchas de sangre distribuidas en distintos sectores, lo que reforzó desde el inicio la sospecha de que la escena presentaba indicios de violencia.
Los peritajes iniciales realizados por Policía Científica revelaron signos de violencia, desorden en la vivienda y la ausencia del teléfono celular de la víctima. También se levantaron muestras biológicas, huellas, terrones de tierra y diversos elementos de interés para la causa.
El cuerpo de Franco presentó múltiples lesiones cortantes en la zona occipital, rostro y cuello. También se detectaron heridas defensivas en una mano y hematomas en brazos y cabeza. Los peritos concluyeron que la muerte se produjo por shock hipovolémico derivado de lesiones en vasos sanguíneos cervicales provocadas con un arma blanca, lo que llevó a recaratular la causa como homicidio.
