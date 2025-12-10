La UCR La Plata realizó un acto por el Día de la Democracia

La Unión Cívica Radical de La Plata llevó adelante hoy un acto conmemorativo por el Día de la Democracia y los 40 años de la sentencia del Juicio a las Juntas, en un encuentro que convocó a dirigentes, militantes, representantes institucionales y la juventud radical.

El acto fue conducido por el presidente de la UCR La Plata, Pablo Nicoletti, acompañado por las autoridades partidarias: Leandro Bazze, secretario general; Guillermo Anderson, tesorero; Emanuel Jauregui, secretario de Acción Política; y el presidente de la Juventud Radical platense, Valentín Mauro.

También participaron los concejales del bloque radical en el Concejo Deliberante —Diego Rovella, Gustavo Stafolani, Manuela Forneris y Javier Mor Roig— junto al legislador provincial Claudio Frangul, quienes respaldaron el mensaje central del encuentro.

Durante su intervención, Nicoletti destacó la dimensión ética y moral que dio origen a la democracia recuperada en 1983, subrayando que su continuidad durante 42 años se sostiene en dos hitos fundamentales: la CONADEP y el Juicio a las Juntas.

Ambos procesos —remarcó— no solo significaron justicia institucional, sino que fundaron un pacto moral sobre el que descansa la Argentina contemporánea.

“La democracia argentina está edificada sobre la base de la verdad y la justicia. Esos valores no son negociables. Son la columna ética que permitió que el país superara el terror, reconstruyera su institucionalidad y generara la etapa democrática más larga de nuestra historia”, expresó Nicoletti.

El presidente del partido sostuvo que, así como Alfonsín y el radicalismo enfrentaron el miedo con instituciones y coraje cívico, hoy el desafío es recuperar un horizonte común que permita construir un Estado moderno, justo y federal.