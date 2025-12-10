La nueva variante Influenza A H3N2 genera récord de casos en Europa: qué se sabe y qué dicen los expertos

Europa atraviesa una ola de gripe atribuida a una nueva versión del virus Influenza A H3N2 —el subclado “K”— que ya provocó una avalancha de contagios, saturación hospitalaria y una alarma médica por su alta transmisibilidad.

El subclado K de H3N2 domina la temporada invernal en varios países europeos: representa cerca de un tercio de las secuencias globales recientes del virus y casi la mitad en la región de la Unión Europea. Tiene una tasa de reproducción estimada (R) de 1,4, lo que facilita su rápida propagación. Datos recientes indican que la vacuna antigripal 2025‑2026 —fabricada antes de la aparición del subclado K— podría tener menor concordancia con esta versión, lo que no descarta totalmente protección, pero podría afectar su eficacia.

En países como el Reino Unido, los hospitales registran cifras “récord” de ingresos por gripe, con decenas de pacientes internados en cuidados intensivos cada día. Algunos centros debieron suspender programaciones normales para reasignar recursos a pacientes con gripe.

Escuelas cerraron temporalmente en regiones más golpeadas, debido al aumento de ausentismo entre contagios. En ciudades como Hamburgo, los servicios de urgencias advirtieron saturación: más consultas por síndromes gripales, circulación simultánea de virus respiratorios (como COVID‑19) y riesgos para personal médico.

Aunque la vacuna podría tener menor eficacia frente al subclado K, aún se recomienda vacunarse: la inmunización ayuda a reducir la gravedad de los cuadros, hospitalizaciones y muertes. Los sistemas de salud deben prepararse: más pruebas diagnósticas, refuerzos en atención primaria, disponibilidad de camas y campañas para alertar a la población sobre medidas de prevención. En países con circulación baja o moderada, el riesgo conjunto por gripe, otros virus respiratorios y enfermedades como RSV o COVID-19 puede generar un “invierno de triple amenaza”.