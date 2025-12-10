El juez federal Daniel Rafecas ordenó levantar el secreto fiscal de la firma MALTE SRL y ampliar la investigación sobre la compraventa de una finca en Pilar que perteneció a Carlos Tévez y hoy estaría en manos de allegados a dirigentes de AFA, en medio del escándalo por la causa de Sur Finanzas.

Según consta en registros oficiales a los que tuvo acceso hoy la Agencia Noticias Argentinas, la propiedad fue comprada por Tévez en julio de 2017 y vendida a MALTE SRL el 28 de junio de 2023.

Menos de un año después, el 30 de mayo de 2024, la firma la transfirió a REAL CENTRAL SRL, vinculada a Luciano Pantano y su madre Ana Conte.

En el marco de la investigación, Rafecas requirió a ARCA toda la información fiscal e impositiva de MALTE SRL y de sus posibles socios o directivos, entre los que se encontraría Mauro Javier Paz, ex director de la liga de fútbol femenino de AFA, dato aún sujeto a confirmación con documentación oficial.

El caso se inició a partir de una denuncia que vincula la vivienda con presuntos movimientos irregulares de altos dirigentes del fútbol, y la medida judicial busca esclarecer si existieron maniobras para ocultar el verdadero origen de los fondos utilizados en la operación.

La Policía Federal Argentina allanó en los últimos días distintas sedes de la AFA en la causa relacionada a Sur Finanzas: fueron más de más de 30 allanamientos en diferentes clubes, entre los que se encuentran Racing, Independiente y San Lorenzo, además de la sede de Ezeiza y de la Superliga Argentina de Fútbol.

los procedimientos se llevaron adelante en distintos domicilios vinculados a posibles operaciones comerciales y financieras que Sur Finanzas habría mantenido con instituciones deportivas, ya sea mediante contratos de sponsoreo o eventuales vínculos administrativos bajo investigación.

Entre los puntos verificados se encuentran la Sede Viamonte de la AFA, el predio de Ezeiza, Racing Club, Club Atlético Independiente, San Lorenzo de Almagro, Argentinos Juniors, Platense, Barracas Central, Deportivo Armenio, Los Andes, Deportivo Morón, Excursionistas, Temperley, Victoriano Arenas, Sportivo Dock Sud, Estrella del Sur, Acassuso, Banfield, Brown de Adrogue y Defensores de Glew.

Los operativos incluyeron también domicilios vinculados a áreas administrativas y predios asociados a estas instituciones.