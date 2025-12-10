Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡$4.000.000! El Súper Cartonazo sigue creciendo: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Espectáculos

Wanda Nara cumple 39 años: el primer regalo y el saludo de Maxi López que levantó sospechas

Wanda Nara cumple 39 años: el primer regalo y el saludo de Maxi López que levantó sospechas
10 de Diciembre de 2025 | 16:27

Escuchar esta nota

Wanda Nara recibió el inicio de sus 39 años con una sorpresa que la conmovió por completo. La conductora de MasterChef Celebrity eligió darle la bienvenida a su nuevo año rodeada únicamente de afecto familiar, lejos de la exposición y del ritmo mediático que la había acompañado el año pasado.

Wanda compartió en sus historias de Instagram el primer regalo, que llegó bien temprano: una porción de cheesecake con una vela encendida y dos cartas hechas a mano por sus hijas más chicas. Sobre la imagen escribió: “Exploto de amor”, una frase que dejó en claro cuánto la habían movilizado esos detalles sencillos pero cargados de significado.

Las cartas estaban llenas de colores, corazones y dibujos que hablaban de celebración y ternura. Una de ellas estaba cubierta de “te amo” en tonos rosa y rojo, mientras que la otra sumaba un moño cuadrillé, una guirnalda, un gorrito, un globo y un enorme “feliz cumpleaños”. Sin embargo, fue el mensaje escrito lo que terminó de tocarle el alma. “Feliz cumpleaños a la mejor mamá del mundo, te amo mucho. Gracias por ser mi compañera, mi mejor amiga y mi vida. Gracias por ser la mejor siempre y por siempre querer lo mejor para mí, que seguís intentando incluso si es difícil. Te amo mucho”, decía el texto que compartió la empresaria, un regalo que cualquier madre atesoraría.

El saludo de Maxi López

El ex futbolista Maxi López dejó un tierno saludo por el cumpleaños número 39 de Wanda Nara en sus redes sociales, sin embargo, como era de esperar en el vínculo que mantienen los ex pareja, hubo algunos detalles que dieron que hablar.

Después de una postal junto a Daniela Christiansson, su esposa quien lleva adelante un embarazo de siete meses a la espera de Lando y con quien tuvo a Elle (2), el ex deportista compartió una captura de la toma de MasterChef en donde agarró la mano de Nara, entre ingredientes de cocina y risas.

La fotografía elegida es de una escena en Masterchef Celebrity de una de las duplas que mantiene encantado al público tanto por su química como por la confianza y los chistes internos. Ambos comparten el color rosa en sus atuendos. 

Además, la fotografía permite ubicar la escena en el tiempo porque, mientras López lleva un delantal negro, que indica que quedó en una gala de eliminación del reality, también se puede ver a Miguel Ángel Rodríguez en el balcón, junto a Sofi Martínez y Claudio “El Turco” Husaín. Por encima del foco, López escribió: “Feliz cumple, Wanda Solange” y etiquetó a la madre de tres de sus hijos mayores.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

VIDEO. ¡Festeje Pincha! Con pasión y color, pero 23 detenidos

Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados

Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone

Gremios bonaerenses insisten con ser llamados a paritarias

Mercado inmobiliario local: con cautela, se advierte una leve mejora
+ Leidas

Entradas para la final Estudiantes vs Racing: precios y quiénes pueden sacarla hoy

Aguinaldo "en tiempo y forma": el pedido de los estatales bonaerenses, que esperan el llamado a paritaria

Alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: a qué hora llegarían las lluvias

Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque a un joven en el Bosque

La movilización de los hinchas de Estudiantes será terrestre por el colapso: el Club saca micros

El milagro de Federico: tras caer desde 20 metros, "buenas noticias" sobre el hijo de Marito Díaz

Guido Carrillo, la vuelta más esperada por todo Estudiantes de cara a la final ante Racing

Con otra vuelta de tuerca, el Gobierno ya apura la reforma laboral: los cambios y el impacto
Últimas noticias de Espectáculos

Lali y Pedro Rosemblat, confirmación y sorpresa en medio de los rumores de crisis: “Esta pareja está muerta”

L-Gante enfrentó en vivo al periodista Gustavo Méndez y Moria Casan quedó tiesa: “Sos un logi, un boludo”

Murió Robe Iniesta: impacto, legado y reacciones por la muerte del líder de Extremoduro

¿Maru Botana embarazada? Así reaccionaron sus hijos a la foto viral
Deportes
Entradas para la final Estudiantes vs Racing: precios y quiénes pueden sacarla hoy
Se sorteó la Copa Argentina: los cruces de Estudiantes y Gimnasia
VIDEO: Mirá el golazo de Cristiano Ronaldo para Al Nassr vs Al Wahda
Estudiantes y Gimnasia conocen a sus rivales para la Liga 2026: cómo quedó cada zona
Silencios ruidosos, grupo de Whatsapp "archivado" y un fútbol pinchado: la AFA y horas decisivas
La Ciudad
Renuevan la forestación de la rambla de avenida 44
Alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: a qué hora llegarían las lluvias
10/12/2025 | UN DÍA MÁS.- Reforma laboral, entradas para Santiago y las fiestas que se vienen
Advierten sobre el impacto de la contaminación plástica en La Plata
Asado navideño: menos reservas y precios al alza
Policiales
El cuádruple crimen de La Plata: con la declaración de más testigos, así sigue el juicio por falso testimonio
Le robaron una rueda en pleno centro de La Plata y persiguió al ladrón, que abandonó una Kangoo en pleno escape
El crimen de la psiquiatra en City Bell: solicitaron la prisión preventiva para el jardinero
Armados y violentos le robaron la moto a un joven en La Plata
Murió el ciclista que se accidentó en el paso bajo a nivel de 1 y 32
Información General
El cometa 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra y pone en alerta a la NASA
Lavandina, detergente, suavizante y más: los productos de limpieza que prohibió la ANMAT
“Tené tu mejor bebé”: la selección de embriones reenciende un viejo debate
Una broma paralizó el aeropuerto de Mendoza
Prohíben el uso de fuego en parques nacionales

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla