Wanda Nara cumple 39 años: el primer regalo y el saludo de Maxi López que levantó sospechas

Wanda Nara recibió el inicio de sus 39 años con una sorpresa que la conmovió por completo. La conductora de MasterChef Celebrity eligió darle la bienvenida a su nuevo año rodeada únicamente de afecto familiar, lejos de la exposición y del ritmo mediático que la había acompañado el año pasado.

Wanda compartió en sus historias de Instagram el primer regalo, que llegó bien temprano: una porción de cheesecake con una vela encendida y dos cartas hechas a mano por sus hijas más chicas. Sobre la imagen escribió: “Exploto de amor”, una frase que dejó en claro cuánto la habían movilizado esos detalles sencillos pero cargados de significado.

Las cartas estaban llenas de colores, corazones y dibujos que hablaban de celebración y ternura. Una de ellas estaba cubierta de “te amo” en tonos rosa y rojo, mientras que la otra sumaba un moño cuadrillé, una guirnalda, un gorrito, un globo y un enorme “feliz cumpleaños”. Sin embargo, fue el mensaje escrito lo que terminó de tocarle el alma. “Feliz cumpleaños a la mejor mamá del mundo, te amo mucho. Gracias por ser mi compañera, mi mejor amiga y mi vida. Gracias por ser la mejor siempre y por siempre querer lo mejor para mí, que seguís intentando incluso si es difícil. Te amo mucho”, decía el texto que compartió la empresaria, un regalo que cualquier madre atesoraría.

El saludo de Maxi López

El ex futbolista Maxi López dejó un tierno saludo por el cumpleaños número 39 de Wanda Nara en sus redes sociales, sin embargo, como era de esperar en el vínculo que mantienen los ex pareja, hubo algunos detalles que dieron que hablar.

Después de una postal junto a Daniela Christiansson, su esposa quien lleva adelante un embarazo de siete meses a la espera de Lando y con quien tuvo a Elle (2), el ex deportista compartió una captura de la toma de MasterChef en donde agarró la mano de Nara, entre ingredientes de cocina y risas.

La fotografía elegida es de una escena en Masterchef Celebrity de una de las duplas que mantiene encantado al público tanto por su química como por la confianza y los chistes internos. Ambos comparten el color rosa en sus atuendos.

Además, la fotografía permite ubicar la escena en el tiempo porque, mientras López lleva un delantal negro, que indica que quedó en una gala de eliminación del reality, también se puede ver a Miguel Ángel Rodríguez en el balcón, junto a Sofi Martínez y Claudio “El Turco” Husaín. Por encima del foco, López escribió: “Feliz cumple, Wanda Solange” y etiquetó a la madre de tres de sus hijos mayores.