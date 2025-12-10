Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡$4.000.000! El Súper Cartonazo sigue creciendo: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Deportes |Primer clásico en UNO y revancha en el Bosque

Estudiantes y Gimnasia conocen a sus rivales para la Liga 2026: cómo quedó cada zona

Estudiantes y Gimnasia conocen a sus rivales para la Liga 2026: cómo quedó cada zona
10 de Diciembre de 2025 | 12:41

Escuchar esta nota

LaLiga Profesional de Fútbol realiza la conformación de las zonas del Torneo Apertura y el Torneo Clausura 2026. El evento se llevó cabo tras la reunión de Comité Ejecutivo. Racing e Independiente, más los ascendidos, algunas de las variantes.

Las zonas se armaron por sorteo, por consiguiente, el “azar” definió equipos parecidos (o no) en las zonas respecto de 2025, según detalló AFA. El sorteo se realizó por parejas, no por clubes de manera individual. 

Como en 2025, el primer clásico será en cancha de Estudiantes y el segundo en Gimnasia.

Así quedaron conformadas las zonas para la temporada 2026

Zona A
Platense
Defensa y Justicia
Central Córdoba
Lanús
Deportivo Riestra
Talleres
Boca
Estudiantes
Instituto
Gimnasia Mza.
San Lorenzo
Independiente
Newell’s
Unión
Vélez

 

Silencios ruidosos, grupo de Whatsapp "archivado" y un fútbol pinchado: la AFA y horas decisivas

¡Estudiantes salió campeón de la Primera División de vóley de ARVA!

Zona B
Argentinos
Aldosivi
Atlético Tucumán
Banfield
Barracas Central
Belgrano
River
Gimnasia
Estudiantes (Río Cuarto)
Independiente Rivadavia Mza.
Huracán
Racing
Rosario Central
Sarmiento
Tigre

 

 

Además, se sorteó la fecha Interzonal, que quedó diagramada de esta manera (esta información no determina localías definitivas, que serán informadas a la brevedad).

Vélez – River
Barracas Central – Platense
Talleres – Rosario Central
Sarmiento – Estudiantes
Defensa y Justicia – Belgrano
Argentinos – Lanús
Boca – Racing
Independiente Rivadavia Mza. – Independiente
Unión – Aldosivi
Atlético Tucumán – Instituto
San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)
Gimnasia – Gimnasia Mza.
Central Córdoba – Tigre
Huracán – Deportivo Riestra
Newell’s – Banfield

 

 

 

 

DATOS GENERALES

Competencias definidas:
Primer semestre: Torneo Apertura.
Segundo semestre: Torneo Clausura.

Formatos definidos:
2 zonas de 15 equipos cada una.
Fase de Grupos, en la que se disputen 16 partidos.
Playoffs con cuatro instancias: Octavos, Cuartos, Semifinales y Final.

Cantidad de partidos:
14 partidos contra los equipos de la misma zona.
1 Interzonal contra Equipo Clásico, según los criterios de las “consideraciones generales”.

Se sortea la Copa Argentina 2026: cómo quedan los cruces

Silencios ruidosos, grupo de Whatsapp "archivado" y un fútbol pinchado: la AFA y horas decisivas
