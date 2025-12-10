Estudiantes y Gimnasia conocen a sus rivales para la Liga 2026: cómo quedó cada zona

Aguinaldo "en tiempo y forma": el pedido de los estatales bonaerenses, que esperan el llamado a paritaria
LaLiga Profesional de Fútbol realiza la conformación de las zonas del Torneo Apertura y el Torneo Clausura 2026. El evento se llevó cabo tras la reunión de Comité Ejecutivo. Racing e Independiente, más los ascendidos, algunas de las variantes.
Las zonas se armaron por sorteo, por consiguiente, el “azar” definió equipos parecidos (o no) en las zonas respecto de 2025, según detalló AFA. El sorteo se realizó por parejas, no por clubes de manera individual.
Como en 2025, el primer clásico será en cancha de Estudiantes y el segundo en Gimnasia.
Zona A
Platense
Defensa y Justicia
Central Córdoba
Lanús
Deportivo Riestra
Talleres
Boca
Estudiantes
Instituto
Gimnasia Mza.
San Lorenzo
Independiente
Newell’s
Unión
Vélez
Zona B
Argentinos
Aldosivi
Atlético Tucumán
Banfield
Barracas Central
Belgrano
River
Gimnasia
Estudiantes (Río Cuarto)
Independiente Rivadavia Mza.
Huracán
Racing
Rosario Central
Sarmiento
Tigre
Además, se sorteó la fecha Interzonal, que quedó diagramada de esta manera (esta información no determina localías definitivas, que serán informadas a la brevedad).
Vélez – River
Barracas Central – Platense
Talleres – Rosario Central
Sarmiento – Estudiantes
Defensa y Justicia – Belgrano
Argentinos – Lanús
Boca – Racing
Independiente Rivadavia Mza. – Independiente
Unión – Aldosivi
Atlético Tucumán – Instituto
San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)
Gimnasia – Gimnasia Mza.
Central Córdoba – Tigre
Huracán – Deportivo Riestra
Newell’s – Banfield
DATOS GENERALES
Competencias definidas:
Primer semestre: Torneo Apertura.
Segundo semestre: Torneo Clausura.
Formatos definidos:
2 zonas de 15 equipos cada una.
Fase de Grupos, en la que se disputen 16 partidos.
Playoffs con cuatro instancias: Octavos, Cuartos, Semifinales y Final.
Cantidad de partidos:
14 partidos contra los equipos de la misma zona.
1 Interzonal contra Equipo Clásico, según los criterios de las “consideraciones generales”.
