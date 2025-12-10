Estudiantes y Gimnasia conocen a sus rivales para la Liga 2026: cómo quedó cada zona

LaLiga Profesional de Fútbol realiza la conformación de las zonas del Torneo Apertura y el Torneo Clausura 2026. El evento se llevó cabo tras la reunión de Comité Ejecutivo. Racing e Independiente, más los ascendidos, algunas de las variantes.

Las zonas se armaron por sorteo, por consiguiente, el “azar” definió equipos parecidos (o no) en las zonas respecto de 2025, según detalló AFA. El sorteo se realizó por parejas, no por clubes de manera individual.

Como en 2025, el primer clásico será en cancha de Estudiantes y el segundo en Gimnasia.

Así quedaron conformadas las zonas para la temporada 2026

Zona A

Platense

Defensa y Justicia

Central Córdoba

Lanús

Deportivo Riestra

Talleres

Boca

Estudiantes

Instituto

Gimnasia Mza.

San Lorenzo

Independiente

Newell’s

Unión

Vélez

Zona B

Argentinos

Aldosivi

Atlético Tucumán

Banfield

Barracas Central

Belgrano

River

Gimnasia

Estudiantes (Río Cuarto)

Independiente Rivadavia Mza.

Huracán

Racing

Rosario Central

Sarmiento

Tigre

Además, se sorteó la fecha Interzonal, que quedó diagramada de esta manera (esta información no determina localías definitivas, que serán informadas a la brevedad).

Vélez – River

Barracas Central – Platense

Talleres – Rosario Central

Sarmiento – Estudiantes

Defensa y Justicia – Belgrano

Argentinos – Lanús

Boca – Racing

Independiente Rivadavia Mza. – Independiente

Unión – Aldosivi

Atlético Tucumán – Instituto

San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)

Gimnasia – Gimnasia Mza.

Central Córdoba – Tigre

Huracán – Deportivo Riestra

Newell’s – Banfield

DATOS GENERALES

Competencias definidas:

Primer semestre: Torneo Apertura.

Segundo semestre: Torneo Clausura.

Formatos definidos:

2 zonas de 15 equipos cada una.

Fase de Grupos, en la que se disputen 16 partidos.

Playoffs con cuatro instancias: Octavos, Cuartos, Semifinales y Final.

Cantidad de partidos:

14 partidos contra los equipos de la misma zona.

1 Interzonal contra Equipo Clásico, según los criterios de las “consideraciones generales”.