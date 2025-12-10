Argentina regresó al mercado de deuda tras ocho años: Luis Caputo colocó un bono por 1.000 millones de dólares

Argentina volvió este miércoles a tomar deuda en los mercados internacionales luego de casi una década sin acceso a financiamiento voluntario. El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, concretó una emisión de un bono en dólares por USD 1.000 millones, un paso considerado clave por la administración Milei para recuperar credibilidad financiera y acelerar la normalización macroeconómica.

La operación se realizó a través de un título con vencimiento en 2033 y cupón cercano al 9%, en línea con el riesgo país actual. Según fuentes oficiales, la demanda superó ampliamente el monto ofrecido, lo que permitió cerrar la licitación en pocas horas. Desde el Gobierno remarcaron que se trató de “una señal contundente de confianza” por parte de los inversores, quienes durante años evitaron al país por la inestabilidad política, los controles cambiarios y el historial de incumplimientos.

Caputo celebró el regreso al mercado al señalar que “Argentina vuelve a ser un país creíble, previsible y financieramente integrado al mundo”. En el Palacio de Hacienda consideran que esta colocación es el primer eslabón de una estrategia más amplia orientada a recomponer reservas, reducir la dependencia del financiamiento interno y estirar los vencimientos del próximo año, que continúan siendo exigentes.

Fuentes oficiales explicaron que parte de los fondos se destinará a consolidar la posición del Banco Central —clave para sostener la desinflación— mientras que otro porcentaje servirá para amortiguar obligaciones en dólares del segundo semestre de 2026. También destacan que la tasa obtenida “fue menor a la esperada” para una emisión inicial, lo que atribuyen al “ordenamiento fiscal” y a las reformas ya aprobadas durante los primeros meses del gobierno libertario.

La última vez que Argentina había colocado deuda voluntaria en los mercados internacionales fue en 2017, también bajo la gestión de Caputo en Finanzas, cuando el país emitió el bono a 100 años. Tras la crisis cambiaria de 2018, el acuerdo con el FMI y el posterior default de la deuda bajo legislación extranjera, el acceso quedó completamente cerrado.

Con esta nueva emisión, la administración Milei busca mostrar que la etapa de aislamiento financiero quedó atrás y que la estabilidad macroeconómica iniciada en 2024 puede sostenerse en el tiempo. “Todavía falta, pero este es un paso enorme”, remarcan en Economía, donde anticipan que podría haber nuevas operaciones en 2026 si las condiciones internacionales continúan favorables y el país mantiene el equilibrio fiscal alcanzado.