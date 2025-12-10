Mauro Icardi reapareció en el cumpleaños de Wanda Nara: “Me van a extrañar”

El delantero argentino Mauro Icardi reapareció en el día del cumpleaños de Wanda Nara. El futbolista desmintió los rumores sobre una posible salida del Galatasaray de Turquía y culpó a los periodistas de querer responsabilizarlo por la última derrota del club.

“Tienen Icardi por unos meses más. Disfruten que luego me van a extrañar”, aseguró con ironía el delantero argentino en un posteo en las redes sociales. Galatasaray perdió por 1 a 0 ante el Mónaco por la sexta fecha de la Champions League, en Francia, y la prensa turca responsabilizó al delantero argentino por el mal rendimiento del club, quien no puede convertir hace cuatro partidos, en el triunfo por 3 a 2 ante Gençlerbirliği.

"Entiendo que mi nombre les vende y que algunos “periodistas” turcos quieran instalar que me llamaron del club para informarme de mi “no renovación” de contrato… pero no solo que no me llamó nadie a mí, sino que a mi representante tampoco", comenzó su descargo Icardi en su cuenta de Instagram.

Y agregó que su contrato vence dentro de seis meses: "¿Quieren vender una noticia que NO es noticia porque mi contrato termina en Junio de 2026 para tapar la derrota de ayer?".

"No permito que usen mi imagen para eso. Se pueden quedar tranquilos que cuando termine mi contrato me iré con la cabeza bien alta, y en el hipotético caso que me vaya antes es solamente y 100% decisión mía, de nadie más", concluyó el delantero argentino.