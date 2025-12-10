Entradas para la final Estudiantes vs Racing: en pocos minutos se agotaron las plateas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses.
Federico Díaz Cano, de 35 años, fue internado tras haber caído al vacío el pasado lunes desde la tribuna “Centenario” durante el clásico platense. El hecho ocurrió de las 16, cuando el hincha e hijo de Marito Díaz (histórico simpatizante de Gimnasia y excoordinador de fútbol del club) se encontraba sostenido de una bandera en el sector alto de la popular. La tela, que no estaba correctamente amarrada, se deslizó de sujeción; Federico perdió el apoyo y cayó desde aproximadamente 15 metros.
La familia difundió un pedido urgente de dadores de sangre de cualquier grupo y factor para colaborar con el tratamiento de Federico. Las donaciones pueden realizarse en el Centro Regional de Hemoterapia de La Plata, ubicado en calle 71 entre 26 y 27, de 8 a 18, presentando DNI. No es necesario concurrir en ayunas.
Quienes donen deberán enviar el certificado a Florencia, al número 221-5576782, según se detalla en el flyer difundido en redes.
