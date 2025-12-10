Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Piden dadores de sangre para Federico Díaz, el hincha de Gimnasia que cayó desde la tribuna en el clásico

Piden dadores de sangre para Federico Díaz, el hincha de Gimnasia que cayó desde la tribuna en el clásico
10 de Diciembre de 2025 | 18:51

Escuchar esta nota

 

Federico Díaz Cano, de 35 años, fue internado  tras haber caído al vacío el pasado lunes desde la tribuna “Centenario” durante el clásico platense. El hecho ocurrió de las 16, cuando el hincha e hijo de Marito Díaz (histórico simpatizante de Gimnasia y excoordinador de fútbol del club) se encontraba sostenido de una bandera en el sector alto de la popular. La tela, que no estaba correctamente amarrada, se deslizó de sujeción; Federico perdió el apoyo y cayó desde aproximadamente 15 metros.

La familia difundió un pedido urgente de dadores de sangre de cualquier grupo y factor para colaborar con el tratamiento de Federico. Las donaciones pueden realizarse en el Centro Regional de Hemoterapia de La Plata, ubicado en calle 71 entre 26 y 27, de 8 a 18, presentando DNI. No es necesario concurrir en ayunas.

Quienes donen deberán enviar el certificado a Florencia, al número 221-5576782, según se detalla en el flyer difundido en redes.

El milagro de Federico: tras caer desde 20 metros, "buenas noticias" sobre el hijo de Marito Díaz

 

El milagro de Federico: tras caer desde 20 metros, "buenas noticias" sobre el hijo de Marito Díaz
