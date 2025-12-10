Federico Díaz Cano , de 35 años, fue internado tras haber caído al vacío el pasado lunes desde la tribuna “Centenario” durante el clásico platense. El hecho ocurrió de las 16, cuando el hincha e hijo de Marito Díaz (histórico simpatizante de Gimnasia y excoordinador de fútbol del club) se encontraba sostenido de una bandera en el sector alto de la popular. La tela, que no estaba correctamente amarrada, se deslizó de sujeción; Federico perdió el apoyo y cayó desde aproximadamente 15 metros.

La familia difundió un pedido urgente de dadores de sangre de cualquier grupo y factor para colaborar con el tratamiento de Federico. Las donaciones pueden realizarse en el Centro Regional de Hemoterapia de La Plata, ubicado en calle 71 entre 26 y 27, de 8 a 18, presentando DNI. No es necesario concurrir en ayunas.

Quienes donen deberán enviar el certificado a Florencia, al número 221-5576782, según se detalla en el flyer difundido en redes.