¡$4.000.000! El Súper Cartonazo sigue creciendo: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Deportes

Se sorteó la Copa Argentina 2026: los cruces de Estudiantes y Gimnasia

Se sorteó la Copa Argentina 2026: los cruces de Estudiantes y Gimnasia
10 de Diciembre de 2025 | 14:14

Escuchar esta nota

La Copa Argentina 2026 definió los cruces de 32avos de final en el sorteo que se realizó en el predio Lionel Messi de Ezeiza. El torneo más federal del país, ya confirmó a los 64 equipos que participarán del torneo en 2026, y la suerte ya determinó el destino de cada uno de ellos en el cuadro definitivo de la competencia. Enterate de los detalles.

La 14° edición comenzará a disputarse desde la última semana de enero y el equipo que abrirá el certamen será Independiente Rivadavia ante Estudiantes (BA), por ser el último campeón del torneo, algo que es habitual cada vez que se realiza este campeonato. Además, para el año próximo la competencia tendrá una importante novedad: por primera vez habrá VAR desde los octavos de final, algo que en 2025 solo se usó en la definición.

Estudiantes de La Plata se medirá ante Club Atlético Ituzaingó (Primera C). En tanto que Gimnasia y Esgrima La Plata tendrá como rival a Deportivo Camioneros (Primera C).

Por su parte, Boca hará su estreno ante Gimnasia de Chivilicoy; River se medirá con Ciudad de Bolívar; San Lorenzo ante Deportivo Rincón y Racing e Independiente harán lo propio con San Martín (F) y Atenas (RC), respectivamente. A su vez, Newell´s se enfrentará a Acassuso y Rosario Central a Sportivo Belgrano.

Todos los cruces de la Copa Argentina 2026

 

  • Boca vs. Gimnasia de Chivilicoy
  • River vs. Ciudad de Bolívar
  • San Lorenzo vs. Deportivo Rincón
  • Huracán vs. Olimpo
  • Racing vs. San Martín (F)
  • Independiente vs. Atenas (RC)
  • Platense vs. Argentino (Monte Maíz)
  • Argentinos Juniors vs. Midland
  • Banfield vs. Real Pilar
  • Lanús vs. Sarmiento (LB)
  • Talleres vs. Argentino de Merlo
  • Belgrano vs. Atlético de Rafaela
  • Vélez vs. Deportivo Armenio
  • Tigre vs. Claypole
  • Estudiantes (LP) vs. Ituzaingó  
  • Gimnasia (LP) vs. Deportivo Camioneros
  • Newell´s vs. Acassuso
  • Rosario Central vs. Sportivo Belgrano 
  • Independiente Rivadavia vs. Estudiantes (BA)
  • Central Córdoba vs. Gimnasia (J)
  • Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas
  • Instituto vs. Atlanta
  • Estudiantes (RC) vs. San Martín (T) 
  • Godoy Cruz vs. Deportivo Morón 
  • San Martín (SJ) vs. Deportivo Madryn 
  • Unión vs. Agropecuario
  • Defensa y Justicia vs. Chaco for Ever
  • Sarmiento vs. Tristán Suárez
  • Aldosivi vs. San Miguel
  • Barracas Central vs. Temperley
  • Riestra vs. Deportivo Maipú
  • Gimnasia (M) vs. Gimansia y Tiro de Salta

 

Los 64 equipos que jugarán la Copa Argentina 2026

PRIMERA

  • Aldosivi
  • Argentinos Juniors
  • Atlético Tucumán
  • Banfield
  • Barracas Central
  • Belgrano
  • Boca Juniors
  • Central Córdoba (SdE)
  • Defensa y Justicia
  • Deportivo Riestra
  • Estudiantes de La Plata
  • Gimnasia y Esgrima La Plata
  • Godoy Cruz *Descendió a la Primera Nacional
  • Huracán
  • Independiente
  • Independiente Rivadavia
  • Instituto
  • Lanús
  • Newell’s Old Boys
  • Platense
  • River Plate
  • Rosario Central
  • San Lorenzo
  • San Martín de San Juan *Descendió a la Primera Nacional
  • Sarmiento (Junín)
  • Talleres
  • Tigre
  • Unión
  • Vélez Sarsfield

PRIMERA NACIONAL

  • Agropecuario
  • Atlanta
  • Chaco For Ever
  • Deportivo Maipú
  • Deportivo Morón
  • Estudiantes
  • Estudiantes de Río Cuarto *Ascendió a Primera
  • Gimnasia y Esgrima de Jujuy
  • Gimnasia y Esgrima de Mendoza *Ascendió a Primera
  • Gimnasia y Tiro de Salta
  • San Martín de Tucumán
  • San Miguel
  • Temperley
  • Tristán Suárez

PRIMERA B METROPOLITANA

  • Acassuso
  • Argentino de Merlo
  • Deportivo Armenio
  • Midland *Ascendió a la Primera Nacional
  • Real Pilar

FEDERAL A

  • Argentino de Monte Maíz
  • Atenas de Río Cuarto
  • Atlético de Rafaela
  • Ciudad de Bolívar *Ascendió a la Primera Nacional
  • Deportivo Rincón
  • Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy
  • Olimpo
  • San Martín de Formosa
  • Sarmiento La Banda
  • Sportivo Belgrano

PRIMERA C

  • Camioneros *Ascendió a la Primera B
  • Ituzaingó
  • Sportivo Barracas
  • Claypole
