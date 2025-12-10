Se sorteó la Copa Argentina 2026: los cruces de Estudiantes y Gimnasia

Nuevos allanamientos en la causa Sur Finanzas, la financiera ligada a “Chiqui” Tapia: abren cajas de seguridad
La Copa Argentina 2026 definió los cruces de 32avos de final en el sorteo que se realizó en el predio Lionel Messi de Ezeiza. El torneo más federal del país, ya confirmó a los 64 equipos que participarán del torneo en 2026, y la suerte ya determinó el destino de cada uno de ellos en el cuadro definitivo de la competencia. Enterate de los detalles.
La 14° edición comenzará a disputarse desde la última semana de enero y el equipo que abrirá el certamen será Independiente Rivadavia ante Estudiantes (BA), por ser el último campeón del torneo, algo que es habitual cada vez que se realiza este campeonato. Además, para el año próximo la competencia tendrá una importante novedad: por primera vez habrá VAR desde los octavos de final, algo que en 2025 solo se usó en la definición.
Estudiantes de La Plata se medirá ante Club Atlético Ituzaingó (Primera C). En tanto que Gimnasia y Esgrima La Plata tendrá como rival a Deportivo Camioneros (Primera C).
Por su parte, Boca hará su estreno ante Gimnasia de Chivilicoy; River se medirá con Ciudad de Bolívar; San Lorenzo ante Deportivo Rincón y Racing e Independiente harán lo propio con San Martín (F) y Atenas (RC), respectivamente. A su vez, Newell´s se enfrentará a Acassuso y Rosario Central a Sportivo Belgrano.
