Se sorteó la Copa Argentina 2026: los cruces de Estudiantes y Gimnasia

La Copa Argentina 2026 definió los cruces de 32avos de final en el sorteo que se realizó en el predio Lionel Messi de Ezeiza. El torneo más federal del país, ya confirmó a los 64 equipos que participarán del torneo en 2026, y la suerte ya determinó el destino de cada uno de ellos en el cuadro definitivo de la competencia. Enterate de los detalles.

La 14° edición comenzará a disputarse desde la última semana de enero y el equipo que abrirá el certamen será Independiente Rivadavia ante Estudiantes (BA), por ser el último campeón del torneo, algo que es habitual cada vez que se realiza este campeonato. Además, para el año próximo la competencia tendrá una importante novedad: por primera vez habrá VAR desde los octavos de final, algo que en 2025 solo se usó en la definición.

Estudiantes de La Plata se medirá ante Club Atlético Ituzaingó (Primera C). En tanto que Gimnasia y Esgrima La Plata tendrá como rival a Deportivo Camioneros (Primera C).

Por su parte, Boca hará su estreno ante Gimnasia de Chivilicoy; River se medirá con Ciudad de Bolívar; San Lorenzo ante Deportivo Rincón y Racing e Independiente harán lo propio con San Martín (F) y Atenas (RC), respectivamente. A su vez, Newell´s se enfrentará a Acassuso y Rosario Central a Sportivo Belgrano.

Todos los cruces de la Copa Argentina 2026

Boca vs. Gimnasia de Chivilicoy

River vs. Ciudad de Bolívar

San Lorenzo vs. Deportivo Rincón

Huracán vs. Olimpo

Racing vs. San Martín (F)

Independiente vs. Atenas (RC)

Platense vs. Argentino (Monte Maíz)

Argentinos Juniors vs. Midland

Banfield vs. Real Pilar

Lanús vs. Sarmiento (LB)

Talleres vs. Argentino de Merlo

Belgrano vs. Atlético de Rafaela

Vélez vs. Deportivo Armenio

Tigre vs. Claypole

Estudiantes (LP) vs. Ituzaingó

Gimnasia (LP) vs. Deportivo Camioneros

Newell´s vs. Acassuso

Rosario Central vs. Sportivo Belgrano

Independiente Rivadavia vs. Estudiantes (BA)

Central Córdoba vs. Gimnasia (J)

Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas

Instituto vs. Atlanta

Estudiantes (RC) vs. San Martín (T)

Godoy Cruz vs. Deportivo Morón

San Martín (SJ) vs. Deportivo Madryn

Unión vs. Agropecuario

Defensa y Justicia vs. Chaco for Ever

Sarmiento vs. Tristán Suárez

Aldosivi vs. San Miguel

Barracas Central vs. Temperley

Riestra vs. Deportivo Maipú

Gimnasia (M) vs. Gimansia y Tiro de Salta

Los 64 equipos que jugarán la Copa Argentina 2026

PRIMERA

Aldosivi

Argentinos Juniors

Atlético Tucumán

Banfield

Barracas Central

Belgrano

Boca Juniors

Central Córdoba (SdE)

Defensa y Justicia

Deportivo Riestra

Estudiantes de La Plata

Gimnasia y Esgrima La Plata

Godoy Cruz *Descendió a la Primera Nacional

Huracán

Independiente

Independiente Rivadavia

Instituto

Lanús

Newell’s Old Boys

Platense

River Plate

Rosario Central

San Lorenzo

San Martín de San Juan *Descendió a la Primera Nacional

Sarmiento (Junín)

Talleres

Tigre

Unión

Vélez Sarsfield

PRIMERA NACIONAL

Agropecuario

Atlanta

Chaco For Ever

Deportivo Maipú

Deportivo Morón

Estudiantes

Estudiantes de Río Cuarto *Ascendió a Primera

Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Gimnasia y Esgrima de Mendoza *Ascendió a Primera

Gimnasia y Tiro de Salta

San Martín de Tucumán

San Miguel

Temperley

Tristán Suárez

PRIMERA B METROPOLITANA

Acassuso

Argentino de Merlo

Deportivo Armenio

Midland *Ascendió a la Primera Nacional

Real Pilar

FEDERAL A

Argentino de Monte Maíz

Atenas de Río Cuarto

Atlético de Rafaela

Ciudad de Bolívar *Ascendió a la Primera Nacional

Deportivo Rincón

Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy

Olimpo

San Martín de Formosa

Sarmiento La Banda

Sportivo Belgrano

PRIMERA C