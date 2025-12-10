La UNLP distinguió a sus mejores egresados: uno por uno, los estudiantes con mejores promedio en cada carrera

10 de Diciembre de 2025 | 18:01

La Universidad Nacional de La Plata celebraba esta tarde un evento que ya se volvió tradición: el reconocimiento a los mejores egresados y egresadas de las carreras de pregrado y grado que culminaron sus estudios durante el ciclo lectivo 2024.

La ceremonia se desarrollaba esta tarde en el histórico patio Julieta Lanteri, ubicado en el edificio de la Presidencia de la UNLP. El encuentro es encabezado por el presidente de la Universidad, Martín López Armengol, quien es el encargado de entregar las distinciones.

El reconocimiento reúne a estudiantes que, a lo largo de sus trayectorias, lograron los promedios más altos y un rendimiento sobresaliente, convirtiéndose en referentes dentro de sus facultades y tecnicaturas. Desde la casa de estudios destacan que este tipo de celebraciones representan no solo un premio individual, sino también un mensaje al conjunto de la comunidad universitaria sobre el valor del compromiso y la constancia.

A continuación, se adjunta el listado oficial de los mejores egresados de grado y pregrado que serán distinguidos en el acto de esta tarde.

Uno por uno, los estudiantes de la UNLP destacados en el ciclo 2024

Arquitectura y Urbanismo

Arquitectura: María Guadalupe Ferrari

Artes

Lic. en Artes Plásticas (Grabado y Arte Impreso): Giannina Aylén Bourdieu

Lic. en Música (Música Popular): Germán León Vallejos

Lic. en Artes Plásticas (Pintura): Luana Cabra

Diseño Industrial: Matías Guillermo Gabriel Ocampo

Tec. Univ. en Sonido y Grabación: Leandro Martín Vargas

Profesorado en Diseño Industrial: Luciana Galli

Lic. en Música (Dirección Orquestal): Mathias Guido Valente

Lic. en Artes Audiovisuales (Dirección de Fotografía): Julieta Comini

Lic. en Artes Audiovisuales (Guión): Abril Morales

Lic. en Artes Audiovisuales (Realización): Camila Corina Casanova Arce

Lic. en Artes Audiovisuales (Teoría y Crítica): Malena Carrizo

Lic. en Historia de las Artes (Artes Visuales): Paula San Cristóbal

Profesorado en Música (Música Popular): Martín Pozas

Diseño en Comunicación Visual: Gisela Paola Bonvini

Lic. en Artes Plásticas (Escultura): Alexis Marasovich

Lic. en Artes Plásticas (Escenografía): Renata Celena Comesaña

Lic. en Artes Plásticas (Escenografía): Gricel Gudiño

Lic. en Artes Plásticas (Dibujo): Rodrigo Eduardo Vilches Luppo

Lic. en Diseño Multimedial: Flavia Romina Bravo

Profesorado de Música (Educación Musical): Rosana Mariela Graciosi

Lic. en Música (Educación Musical): Rosana Mariela Graciosi

Profesorado en Diseño en Comunicación Visual: Camila Belén Luna

Profesorado en Artes Plásticas (Dibujo): Rodrigo Eduardo Vilches Luppo

Profesorado en Artes Plásticas (Pintura): Luana Cabra

Profesorado en Artes Audiovisuales: Camila Corina Casanova Arce

Profesorado en Historia de las Artes (Artes Visuales): Martina Mendez

Profesorado en Artes Plásticas (Cerámica): Fiona Lucía Llano

Profesorado de Música (Dirección Orquestal): Francisco Javier Ardanaz

Profesorado de Música (Guitarra): Joaquín Molejón

Lic. en Artes Plásticas (Muralismo y Arte Público): Irina M. Romero

Profesorado en Comunicación Audiovisual: Diego Coloma

Profesorado en Artes Plásticas (Escenografía): Lucia Gabriela Longhi

Profesorado en Artes Plásticas (Grabado y Arte Impreso): Giannina Aylén Bourdieu

Profesorado en Artes Plásticas (Muralismo y Arte Público): María Belén Giovannone

Profesorado en Artes Plásticas (Escultura): Alexis Marasovich

Lic. en Música (Guitarra): Sergio Emmanuel Brizuela

Profesorado en Diseño Multimedial: Julián Gabriel Alvarez

Lic. en Artes Plásticas (Cerámica): Fiona Lucía Llano

Profesorado de Música (Piano): Isaac Weimann

Lic. en Música (Dirección Coral): Joaquin Fichter

Lic. en Música (Composición): Celeste Abril Chávez

Profesorado de Música (Composición): Pedro Ocampo

Lic. en Comunicación Audiovisual: Claudio Sixto Gomez

Tecnicatura en Música Popular: Diana Soledad Serra

Ciencias Agrarias y Forestales

Ingeniería Agronómica: Martín Palazzolo

Ingeniería Forestal: Stephanie Rocío Godoy Castañeda

Tecnicatura Univ. en Agroecología: María Laura Colicigno

Ciencias Astronómicas y Geofísicas

Lic. en Astronomía: Milos Ertola Urtubey

Geofísica: Lucia Elena Nicolosi Gelis

Lic. en Meteorología y Cs. de la Atmósfera: Caterina Lia Basso

Técnico en Meteorología: Nazareno Nahuel Giletto

Ciencias Económicas

Lic. en Administración: Fermín Simonet Rey

Contador Público: Franco Notti

Lic. en Economía: Juan Bautista Bazalar Vidal

Licenciatura en Turismo: Franco D'Aloisio

Tecnicatura en Cooperativismo: Alexia Nicole Parravicini

Ciencias Exactas

Lic. en Física: Joaquín Otero Schroeder

Lic. en Bioquímica: Juana Martins

Lic. en Química: Ramiro Pablo Alonso

Lic. en Matemática: Mario Alejandro Imparato

Tecnicatura Univ. en Química: Martina Yarza

Lic. en Biotecnología y Biología Molecular: Pedro Lucentini

Lic. en Biotecnología y Biología Molecular: Emilia Rea

Lic. en Química y Tecnología Ambiental: Martina Savioli

Farmacia: Yanina Jessica Lopez

Lic. en Ciencia y Tecnología de Alimentos: Luz Bianca Pietrantuono

Lic. en Física Médica: María del Carmen Menendez

Tecnicatura Univ. en Alimentos: Aixa Bugallo

Lic. en Óptica Ocular y Optometría: Julián Ezequiel Caballé

Óptico: Julián Ezequiel Caballé

Contactólogo: Julián Ezequiel Caballé

Ciencias Jurídicas y Sociales

Abogacía: María Delfina Sciutto

Procuradora: Delfina Giles Riva

Escribanía: María Belén Toscano

Martillero Público y Corredor: Ariel Alejandro Canosa

Lic. en Gestión Penitenciaria: Juan Pablo Agustín Salomoni

Lic. en Gestión de Recursos para Instituciones Univ.: Laura Carolina Garritano



Ciencias Médicas

Medicina: Tomás Zamarreño

Enfermería Universitaria: Evelin Alejandra Amicuzzi

Licenciatura en Nutrición: Mariel Cenizo

Licenciatura en Nutrición: Micaela Lozano Nijensohn

Licenciatura en Obstetricia: Sofía Soledad Castro

Tec. en Prácticas Cardiológicas: Lucia Nicole Guzman Irala

Ciencias Naturales y Museo

Lic. en Antropología: Ariel Laspiur

Lic. en Biología (Botánica): Martina Herrera

Lic. en Biología (Ecología): Simón Gigli

Lic. en Biología (Paleontología): Bruno Iván Zorzit

Lic. en Biología (Zoología): Santiago Staffa

Lic. en Geología: Dana Soledad Stebner

Lic. en Geoquímica: Neitbert Jeannette Sharon Conquero

Ciencias Veterinarias

Tecnicatura en Producción Agropecuaria: Juan Ignacio Bottini

Microbiología: Martin Emanuel Mercapide-Cañas

Medicina Veterinaria: Ayrton Avila Bernal



Informática

Lic. en Informática: Leonardo Germán Loza Bonora

Lic. en Sistemas: Valentín Giorgetti

Analista Programador Univ.: Brenda Poch

Analista en TIC: Agustín Paturlanne



Ingeniería

Ingeniería Hidráulica: Bautista Freccero

Agrimensura: María Emilia Arrosio

Ing. en Agrimensura: Laura Andrea Arancio

Ingeniería Mecánica: Felipe Jung

Ingeniería en Telecomunicaciones: Pablo Daniel Esteban

Ingeniería Química: Augusto Randazzo

Ingeniería Aeronáutica: Germán Guillermo Lita

Ingeniería Aeroespacial: Bautista Saraví Gamboa

Ingeniería Electricista: Ezequiel Leoncio Chiri Laos

Ingeniería en Energía Eléctrica: Victoria Tompkins Palmier

Ingeniería Electrónica: Mateo Zappettini

Ingeniería Industrial: Anneliese Wiebke

Ingeniería en Materiales: Agustina Rey

Ingeniería Electromecánica: Victorio Luis Fragano

Ingeniería Civil: Nair Edith Colbasiuk

Odontología

Odontología: Florencia Mariana Valsecchi

Tec. Univ. en Prótesis Dental: Valentina Mariana Basile

Periodismo y Comunicación

Tec. en Comunicación Popular: María Azul Dinolfo Castro

Lic. en Comunicación Social (Periodismo): Valeria Poiré

Lic. en Comunicación Social (Planificación): Marcos Francisco Cantasano

Técnica Univ. en Comunicación Social: Irene Pugliese

Tecnicatura en Comunicación Digital: Ludmila Belén Franco

Tec. en Comunicación Pública y Política: Rosario Zabaleta

Tec. en Periodismo Deportivo: Veron Guadalupe Rocha

Profesorado en Comunicación Social: Martina Diaz

Psicología

Licenciatura en Psicología: Margarita Arisnabarreta

Profesorado en Psicología: Mora Magnarelli

Tec. Univ. en Acompañante Terapéutico: Melina Salvatierra

Trabajo Social

Lic. en Trabajo Social: Dulce Juliana Ruiz Díaz

Profesorado en Trabajo Social: Mariela Alam

Tecnicatura en Gestión Comunitaria del Riesgo: Claudia Cecilia Rodriguez

Lic. en Fonoaudiología (CCC): Valentina Daguerre



Carreras Virtuales

Ingeniería en Computación: Jerónimo Lambre



Humanidades y Ciencias de la Educación

Carrera Profesorado de Filosofía: Lautaro Ariel Garcia

Licenciatura en Filosofía: Lautaro Marcotti

Profesorado en Lengua y Literatura Francesas: Mirjam Esther Tanner

Traductorado Público Nacional en Lengua Francesa: Estefanía Belén Cálcena

Licenciatura en Letras: Florencia Ivana Bottazzi

Profesorado en Letras: Iván Suasnábar

Licenciatura en Sociología: Tomás Lautaro Acevedo

Profesorado de Sociología: Franco Arroyo

Licenciatura en Inglés (Orientación Literaria): Lucía Ongarini

Profesorado en Lengua y Literatura Inglesas: Camila Guadalupe Orgeira

Traductorado Público Nacional en Lengua Inglesa: Lucía Miranda

Profesorado en Educación Física: Milagros Serino

Licenciatura en Educación Física: Milagros Denise Weckesser

Licenciatura en Geografía: Gonzalo Enrique Bacigalup Vértiz

Profesorado de Geografía: Julián Manuel Cavassa

Licenciatura en Ciencias de la Educación: Amparo Tirado

Profesorado en Ciencias de la Educación: Romina Juárez Amengual

Licenciatura en Bibliotecología y Ciencia de la Información: Mariángeles Villadeamigo

Profesorado de Bibliotecología y Ciencia de la Información: Sonia Yanina González Terán

Bibliotecólogo: Leandro Daniel Ferres

Profesorado de Matemática: Aymara Yvanna García

Profesorado de Química: María Laura Dittler

Profesorado de Física: Camila Dominguez

Profesorado de Ciencias Biológicas: Laura Mabel Fioravanti

Profesorado en Historia: Teresa Berizonce

Licenciatura en Historia: Sofía Helena Benz