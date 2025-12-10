La UNLP distinguió a sus mejores egresados: uno por uno, los estudiantes con mejores promedio en cada carrera

Guardia alta: hay árbitro y VAR para la final Estudiantes - Racing en Santiago del Estero
Guardia alta: hay árbitro y VAR para la final Estudiantes - Racing en Santiago del Estero
Crece la disputa con la Provincia: el Gobierno que no autorizará más deuda
La UNLP distingue a sus mejores egresados: uno por uno, los estudiantes con mejores promedio en cada carrera
¿Agua con "viagra"? Alarma por fármacos detectados en cuencas urbanas de la Región
VIDEO. Le robaron una rueda en pleno centro de La Plata y persiguió al ladrón, que abandonó una Kangoo en pleno escape
Entradas para la final Estudiantes vs Racing: en pocos minutos se agotaron las plateas
Lali y Pedro Rosemblat, confirmación y sorpresa en medio de los rumores de crisis: “Esta pareja está muerta”
Los socios del gol: desde mañana pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes
Explotación ilegal y lavado: denuncian en la Justicia a 300 sitios de apuestas ilegales en la Provincia
El crimen de la psiquiatra en City Bell: solicitaron la prisión preventiva para el jardinero
VIDEO. Dos jóvenes intentaron robar una moto a plena luz del día en el centro de La Plata
Nuevos allanamientos en la causa Sur Finanzas, la financiera ligada a “Chiqui” Tapia: abren cajas de seguridad
Se sorteó la Copa Argentina: los cruces de Estudiantes y Gimnasia
Estudiantes y Gimnasia conocen a sus rivales para la Liga 2026: cómo quedó cada zona
Alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: a qué hora llegarían las lluvias
Wanda Nara cumple 39 años: el primer regalo y el saludo de Maxi López que levantó sospechas
Mauro Icardi reapareció en el cumpleaños de Wanda Nara: “Me van a extrañar”
Armados y violentos le robaron la moto a un joven en La Plata
Stefi Roitman contó el secreto para salir de la crisis con Ricky Montaner: “Empiezan los malentendidos”
El cometa 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra y pone en alerta a la NASA
"Gracias a ellas sigo vivo": las impactantes cicatrices de Thiago Medina tras el terrible accidente en moto
VIDEO.- Nobel de La Paz para Corina Machado: el premio lo recibió su hija que pidió "por una Venezuela libre"
L-Gante enfrentó en vivo al periodista Gustavo Méndez y Moria Casan quedó tiesa: “Sos un logi, un boludo”
El milagro de Federico: tras caer desde 20 metros, "buenas noticias" sobre el hijo de Marito Díaz
VIDEO: Mirá el golazo de Cristiano Ronaldo para Al Nassr vs Al Wahda
Murió el ciclista que se accidentó en el paso bajo a nivel de 1 y 32
¿Maru Botana embarazada? Así reaccionaron sus hijos a la foto viral
Lavandina, detergente, suavizante y más: los productos de limpieza que prohibió la ANMAT
Dolor en el Ascenso: murió Cristian Tello, histórico futbolista de Argentino de Quilmes
¡Grande, Pato!: el arquero campeón del mundo con la Albiceleste retomó sus estudios y se sacó un 10
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Universidad Nacional de La Plata celebraba esta tarde un evento que ya se volvió tradición: el reconocimiento a los mejores egresados y egresadas de las carreras de pregrado y grado que culminaron sus estudios durante el ciclo lectivo 2024.
La ceremonia se desarrollaba esta tarde en el histórico patio Julieta Lanteri, ubicado en el edificio de la Presidencia de la UNLP. El encuentro es encabezado por el presidente de la Universidad, Martín López Armengol, quien es el encargado de entregar las distinciones.
El reconocimiento reúne a estudiantes que, a lo largo de sus trayectorias, lograron los promedios más altos y un rendimiento sobresaliente, convirtiéndose en referentes dentro de sus facultades y tecnicaturas. Desde la casa de estudios destacan que este tipo de celebraciones representan no solo un premio individual, sino también un mensaje al conjunto de la comunidad universitaria sobre el valor del compromiso y la constancia.
A continuación, se adjunta el listado oficial de los mejores egresados de grado y pregrado que serán distinguidos en el acto de esta tarde.
Uno por uno, los estudiantes de la UNLP destacados en el ciclo 2024
Arquitectura y Urbanismo
LE PUEDE INTERESAR
¿Agua con "viagra"? Alarma por fármacos detectados en cuencas urbanas de la Región
LE PUEDE INTERESAR
Renuevan la forestación de la rambla de avenida 44
Arquitectura: María Guadalupe Ferrari
Artes
Lic. en Artes Plásticas (Grabado y Arte Impreso): Giannina Aylén Bourdieu
Lic. en Música (Música Popular): Germán León Vallejos
Lic. en Artes Plásticas (Pintura): Luana Cabra
Diseño Industrial: Matías Guillermo Gabriel Ocampo
Tec. Univ. en Sonido y Grabación: Leandro Martín Vargas
Profesorado en Diseño Industrial: Luciana Galli
Lic. en Música (Dirección Orquestal): Mathias Guido Valente
Lic. en Artes Audiovisuales (Dirección de Fotografía): Julieta Comini
Lic. en Artes Audiovisuales (Guión): Abril Morales
Lic. en Artes Audiovisuales (Realización): Camila Corina Casanova Arce
Lic. en Artes Audiovisuales (Teoría y Crítica): Malena Carrizo
Lic. en Historia de las Artes (Artes Visuales): Paula San Cristóbal
Profesorado en Música (Música Popular): Martín Pozas
Diseño en Comunicación Visual: Gisela Paola Bonvini
Lic. en Artes Plásticas (Escultura): Alexis Marasovich
Lic. en Artes Plásticas (Escenografía): Renata Celena Comesaña
Lic. en Artes Plásticas (Escenografía): Gricel Gudiño
Lic. en Artes Plásticas (Dibujo): Rodrigo Eduardo Vilches Luppo
Lic. en Diseño Multimedial: Flavia Romina Bravo
Profesorado de Música (Educación Musical): Rosana Mariela Graciosi
Lic. en Música (Educación Musical): Rosana Mariela Graciosi
Profesorado en Diseño en Comunicación Visual: Camila Belén Luna
Profesorado en Artes Plásticas (Dibujo): Rodrigo Eduardo Vilches Luppo
Profesorado en Artes Plásticas (Pintura): Luana Cabra
Profesorado en Artes Audiovisuales: Camila Corina Casanova Arce
Profesorado en Historia de las Artes (Artes Visuales): Martina Mendez
Profesorado en Artes Plásticas (Cerámica): Fiona Lucía Llano
Profesorado de Música (Dirección Orquestal): Francisco Javier Ardanaz
Profesorado de Música (Guitarra): Joaquín Molejón
Lic. en Artes Plásticas (Muralismo y Arte Público): Irina M. Romero
Profesorado en Comunicación Audiovisual: Diego Coloma
Profesorado en Artes Plásticas (Escenografía): Lucia Gabriela Longhi
Profesorado en Artes Plásticas (Grabado y Arte Impreso): Giannina Aylén Bourdieu
Profesorado en Artes Plásticas (Muralismo y Arte Público): María Belén Giovannone
Profesorado en Artes Plásticas (Escultura): Alexis Marasovich
Lic. en Música (Guitarra): Sergio Emmanuel Brizuela
Profesorado en Diseño Multimedial: Julián Gabriel Alvarez
Lic. en Artes Plásticas (Cerámica): Fiona Lucía Llano
Profesorado de Música (Piano): Isaac Weimann
Lic. en Música (Dirección Coral): Joaquin Fichter
Lic. en Música (Composición): Celeste Abril Chávez
Profesorado de Música (Composición): Pedro Ocampo
Lic. en Comunicación Audiovisual: Claudio Sixto Gomez
Tecnicatura en Música Popular: Diana Soledad Serra
Ciencias Agrarias y Forestales
Ingeniería Agronómica: Martín Palazzolo
Ingeniería Forestal: Stephanie Rocío Godoy Castañeda
Tecnicatura Univ. en Agroecología: María Laura Colicigno
Ciencias Astronómicas y Geofísicas
Lic. en Astronomía: Milos Ertola Urtubey
Geofísica: Lucia Elena Nicolosi Gelis
Lic. en Meteorología y Cs. de la Atmósfera: Caterina Lia Basso
Técnico en Meteorología: Nazareno Nahuel Giletto
Ciencias Económicas
Lic. en Administración: Fermín Simonet Rey
Contador Público: Franco Notti
Lic. en Economía: Juan Bautista Bazalar Vidal
Licenciatura en Turismo: Franco D'Aloisio
Tecnicatura en Cooperativismo: Alexia Nicole Parravicini
Ciencias Exactas
Lic. en Física: Joaquín Otero Schroeder
Lic. en Bioquímica: Juana Martins
Lic. en Química: Ramiro Pablo Alonso
Lic. en Matemática: Mario Alejandro Imparato
Tecnicatura Univ. en Química: Martina Yarza
Lic. en Biotecnología y Biología Molecular: Pedro Lucentini
Lic. en Biotecnología y Biología Molecular: Emilia Rea
Lic. en Química y Tecnología Ambiental: Martina Savioli
Farmacia: Yanina Jessica Lopez
Lic. en Ciencia y Tecnología de Alimentos: Luz Bianca Pietrantuono
Lic. en Física Médica: María del Carmen Menendez
Tecnicatura Univ. en Alimentos: Aixa Bugallo
Lic. en Óptica Ocular y Optometría: Julián Ezequiel Caballé
Óptico: Julián Ezequiel Caballé
Contactólogo: Julián Ezequiel Caballé
Ciencias Jurídicas y Sociales
Abogacía: María Delfina Sciutto
Procuradora: Delfina Giles Riva
Escribanía: María Belén Toscano
Martillero Público y Corredor: Ariel Alejandro Canosa
Lic. en Gestión Penitenciaria: Juan Pablo Agustín Salomoni
Lic. en Gestión de Recursos para Instituciones Univ.: Laura Carolina Garritano
Ciencias Médicas
Medicina: Tomás Zamarreño
Enfermería Universitaria: Evelin Alejandra Amicuzzi
Licenciatura en Nutrición: Mariel Cenizo
Licenciatura en Nutrición: Micaela Lozano Nijensohn
Licenciatura en Obstetricia: Sofía Soledad Castro
Tec. en Prácticas Cardiológicas: Lucia Nicole Guzman Irala
Ciencias Naturales y Museo
Lic. en Antropología: Ariel Laspiur
Lic. en Biología (Botánica): Martina Herrera
Lic. en Biología (Ecología): Simón Gigli
Lic. en Biología (Paleontología): Bruno Iván Zorzit
Lic. en Biología (Zoología): Santiago Staffa
Lic. en Geología: Dana Soledad Stebner
Lic. en Geoquímica: Neitbert Jeannette Sharon Conquero
Ciencias Veterinarias
Tecnicatura en Producción Agropecuaria: Juan Ignacio Bottini
Microbiología: Martin Emanuel Mercapide-Cañas
Medicina Veterinaria: Ayrton Avila Bernal
Informática
Lic. en Informática: Leonardo Germán Loza Bonora
Lic. en Sistemas: Valentín Giorgetti
Analista Programador Univ.: Brenda Poch
Analista en TIC: Agustín Paturlanne
Ingeniería
Ingeniería Hidráulica: Bautista Freccero
Agrimensura: María Emilia Arrosio
Ing. en Agrimensura: Laura Andrea Arancio
Ingeniería Mecánica: Felipe Jung
Ingeniería en Telecomunicaciones: Pablo Daniel Esteban
Ingeniería Química: Augusto Randazzo
Ingeniería Aeronáutica: Germán Guillermo Lita
Ingeniería Aeroespacial: Bautista Saraví Gamboa
Ingeniería Electricista: Ezequiel Leoncio Chiri Laos
Ingeniería en Energía Eléctrica: Victoria Tompkins Palmier
Ingeniería Electrónica: Mateo Zappettini
Ingeniería Industrial: Anneliese Wiebke
Ingeniería en Materiales: Agustina Rey
Ingeniería Electromecánica: Victorio Luis Fragano
Ingeniería Civil: Nair Edith Colbasiuk
Odontología
Odontología: Florencia Mariana Valsecchi
Tec. Univ. en Prótesis Dental: Valentina Mariana Basile
Periodismo y Comunicación
Tec. en Comunicación Popular: María Azul Dinolfo Castro
Lic. en Comunicación Social (Periodismo): Valeria Poiré
Lic. en Comunicación Social (Planificación): Marcos Francisco Cantasano
Técnica Univ. en Comunicación Social: Irene Pugliese
Tecnicatura en Comunicación Digital: Ludmila Belén Franco
Tec. en Comunicación Pública y Política: Rosario Zabaleta
Tec. en Periodismo Deportivo: Veron Guadalupe Rocha
Profesorado en Comunicación Social: Martina Diaz
Psicología
Licenciatura en Psicología: Margarita Arisnabarreta
Profesorado en Psicología: Mora Magnarelli
Tec. Univ. en Acompañante Terapéutico: Melina Salvatierra
Trabajo Social
Lic. en Trabajo Social: Dulce Juliana Ruiz Díaz
Profesorado en Trabajo Social: Mariela Alam
Tecnicatura en Gestión Comunitaria del Riesgo: Claudia Cecilia Rodriguez
Lic. en Fonoaudiología (CCC): Valentina Daguerre
Carreras Virtuales
Ingeniería en Computación: Jerónimo Lambre
Humanidades y Ciencias de la Educación
Carrera Profesorado de Filosofía: Lautaro Ariel Garcia
Licenciatura en Filosofía: Lautaro Marcotti
Profesorado en Lengua y Literatura Francesas: Mirjam Esther Tanner
Traductorado Público Nacional en Lengua Francesa: Estefanía Belén Cálcena
Licenciatura en Letras: Florencia Ivana Bottazzi
Profesorado en Letras: Iván Suasnábar
Licenciatura en Sociología: Tomás Lautaro Acevedo
Profesorado de Sociología: Franco Arroyo
Licenciatura en Inglés (Orientación Literaria): Lucía Ongarini
Profesorado en Lengua y Literatura Inglesas: Camila Guadalupe Orgeira
Traductorado Público Nacional en Lengua Inglesa: Lucía Miranda
Profesorado en Educación Física: Milagros Serino
Licenciatura en Educación Física: Milagros Denise Weckesser
Licenciatura en Geografía: Gonzalo Enrique Bacigalup Vértiz
Profesorado de Geografía: Julián Manuel Cavassa
Licenciatura en Ciencias de la Educación: Amparo Tirado
Profesorado en Ciencias de la Educación: Romina Juárez Amengual
Licenciatura en Bibliotecología y Ciencia de la Información: Mariángeles Villadeamigo
Profesorado de Bibliotecología y Ciencia de la Información: Sonia Yanina González Terán
Bibliotecólogo: Leandro Daniel Ferres
Profesorado de Matemática: Aymara Yvanna García
Profesorado de Química: María Laura Dittler
Profesorado de Física: Camila Dominguez
Profesorado de Ciencias Biológicas: Laura Mabel Fioravanti
Profesorado en Historia: Teresa Berizonce
Licenciatura en Historia: Sofía Helena Benz
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí