El cuádruple crimen de La Plata: declaró el papá de Marisol y complicó más al remisero Tagliaferro

El cuádruple crimen de La Plata: declaró el papá de Marisol y complicó más al remisero
El cuádruple crimen de La Plata: declaró el papá de Marisol y complicó más al remisero
Investigan vínculos entre ex dirigente de AFA y la firma que adquirió la fastuosa mansión que era de Tévez
Entradas para la final Estudiantes vs Racing: en pocos minutos se agotaron las plateas
¿Agua con "viagra"? Alarma por fármacos detectados en cuencas urbanas de la Región
La UNLP distinguió a sus mejores egresados: uno por uno, los estudiantes con mejores promedio en cada carrera
Crece la disputa con la Provincia: el Gobierno que no autorizará más deuda
Piden dadores de sangre para Federico, el hincha de Gimnasia que cayó desde la tribuna en el clásico
Alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: a qué hora llegarían las lluvias
Lali y Pedro Rosemblat, confirmación y sorpresa en medio de los rumores de crisis: “Esta pareja está muerta”
La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir
VIDEO. Le robaron una rueda en pleno centro de La Plata y persiguió al ladrón, que abandonó una Kangoo en pleno escape
Explotación ilegal y lavado: denuncian en la Justicia a 300 sitios de apuestas ilegales en la Provincia
Cómo afectará a los valores de las propiedades el nuevo COUT de La Plata
VIDEO. Dos jóvenes intentaron robar una moto a plena luz del día en el centro de La Plata
Nuevos allanamientos en la causa Sur Finanzas, la financiera ligada a “Chiqui” Tapia: abren cajas de seguridad
Aguinaldo "en tiempo y forma": el pedido de los estatales bonaerenses, que esperan el llamado a paritaria
Se sorteó la Copa Argentina: los cruces de Estudiantes y Gimnasia
Estudiantes y Gimnasia conocen a sus rivales para la Liga 2026: cómo quedó cada zona
El crimen de la psiquiatra en City Bell: solicitaron la prisión preventiva para el jardinero
Wanda Nara cumple 39 años: el primer regalo y el saludo de Maxi López que levantó sospechas
Mauro Icardi reapareció en el cumpleaños de Wanda Nara: “Me van a extrañar”
Bolivia: detienen al expresidente Luis Arce por presunta corrupción
Armados y violentos le robaron la moto a un joven en La Plata
Stefi Roitman contó el secreto para salir de la crisis con Ricky Montaner: “Empiezan los malentendidos”
Desaparición de Loan: solicitan la actualización de su rostro y el aumento de la recompensa
El Gobierno demora la publicación de la reforma laboral en un gesto hacia la CGT
El cometa 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra y pone en alerta a la NASA
Gustavo Méndez habló sobre su cruce con L-Gante: “Nunca me había pasado algo así”
"Gracias a ellas sigo vivo": las impactantes cicatrices de Thiago Medina tras el terrible accidente en moto
VIDEO.- Nobel de La Paz para Corina Machado: el premio lo recibió su hija que pidió "por una Venezuela libre"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El juicio por falso testimonio que reavivó el horror del cuádruple femicidio de La Loma entró este miércoles en una instancia decisiva. Tras una semana de declaraciones cruzadas y versiones que volvieron a tensar una causa cargada de historia y polémica, el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de La Plata retomó el debate en los tribunales con una jornada que podría acelerar el tramo final del proceso que enfrentan Marcelo Tagliaferro y Patricia Luján Godoy.
Para esta audiencia, el juez Emir Alfredo Caputo Tártara tomó declaración a varios testigos y así culminó la etapa de producción de prueba. En los próximas días podrían escucharse los alegatos, un escenario que pondría al juicio en su recta final después de años de idas y vueltas judiciales.
Entre los testimonios que tomó el tribunal estuvo el del papá de Marisol Pereyra, una de las víctimas del cuádruple femicidio. De manera remota, desde Rosario, Pereyra señaló que
"se enteró de la existencia de Tagliaferro porque se había lo contado un periodista y ese periodista le había dado su contacto. Que él lo llamó, lo convocó al estudio, y mantuvo una reunión en el estudio de Burlando".
Allí, según declaró el hombre, se entera de la existencia de Martínez. Nunca en su declaración que se entregó días después en fiscal, Pereyra asegura que jamás mencionaba a Martínez.
Otro de los testimonios fue de uno de los vecinos que vivía en los departamentos PH en donde ocurrió el cuádruple crimen. El vecino afirmó que las conocía de las víctimas, que conocía a Bárbara -que estaba de novio con Martínez-, que lo solía ver, que esa noche no lo vio nunca, que esa noche él se fue a dormir cerca de las 11 de la noche, no escuchó nada, se levantó a las 2, que fue a buscar al hijo a una fiesta y después volvió, y que no tuvo nada que le haya llamado la atención.
Quien también prestó declaración fue una prima de Tagliaferro, oriunda de la localidad de Merlo y es quien Tagliaferro va a visitar el día siguiente de la masacre de La Loma. La mujer declaró que "el domingo siguiente, él (por Tagliaferro) no le dijo nada, no sabía nada". Ella -relató- se enteró después por los medios.
LE PUEDE INTERESAR
Desaparición de Loan: solicitan la actualización de su rostro y el aumento de la recompensa
El proceso busca determinar si Tagliaferro, remisero y señalado durante años como “testigo clave”, y Godoy, vecina y amiga de las víctimas, incurrieron en falso testimonio agravado durante la investigación del brutal cuádruple femicidio de noviembre de 2011, en el que fueron asesinadas Bárbara Santos; su hija, Micaela Galle; su madre, Susana De Barttole; y su amiga, Marisol Pereyra. Ambos habían ubicado a Osvaldo “Pelo” Martínez -entonces novio de Bárbara- en la escena del crimen, lo que derivó en su detención y en que fuera tratado como principal sospechoso hasta quedar absuelto en 2014. La absolución fue ratificada por Casación y luego por la Suprema Corte bonaerense.
Las últimas audiencias volvieron a poner bajo la lupa el rol de Tagliaferro. Declaraciones de policías que participaron de los primeros momentos de la investigación contradicen de lleno la historia que el remisero sostiene desde hace más de una década.
A ese cruce se sumó el testimonio de una vecina cuya casa lindaba con la de las víctimas. Sobre Martínez, fue terminante: “Ese día no lo vi en ningún momento”, dijo, en línea con las pruebas que llevaron a su absolución hace más de una década. E incluso el jueves pasado el propio Tagliaferro reconoció que meses antes del juicio de 2014 gestionó la recompensa de 300 mil pesos que solo podía cobrarse si Martínez resultaba condenado. Lo cierto es que con este escenario cargado de tensión, la audiencia de este miércoles aparece como un punto de inflexión en el debate.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí