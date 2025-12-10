El cuádruple crimen de La Plata: declaró el papá de Marisol y complicó más al remisero Tagliaferro

El juicio por falso testimonio que reavivó el horror del cuádruple femicidio de La Loma entró este miércoles en una instancia decisiva. Tras una semana de declaraciones cruzadas y versiones que volvieron a tensar una causa cargada de historia y polémica, el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de La Plata retomó el debate en los tribunales con una jornada que podría acelerar el tramo final del proceso que enfrentan Marcelo Tagliaferro y Patricia Luján Godoy.

Para esta audiencia, el juez Emir Alfredo Caputo Tártara tomó declaración a varios testigos y así culminó la etapa de producción de prueba. En los próximas días podrían escucharse los alegatos, un escenario que pondría al juicio en su recta final después de años de idas y vueltas judiciales.

Entre los testimonios que tomó el tribunal estuvo el del papá de Marisol Pereyra, una de las víctimas del cuádruple femicidio. De manera remota, desde Rosario, Pereyra señaló que

"se enteró de la existencia de Tagliaferro porque se había lo contado un periodista y ese periodista le había dado su contacto. Que él lo llamó, lo convocó al estudio, y mantuvo una reunión en el estudio de Burlando".

Allí, según declaró el hombre, se entera de la existencia de Martínez. Nunca en su declaración que se entregó días después en fiscal, Pereyra asegura que jamás mencionaba a Martínez.

Otro de los testimonios fue de uno de los vecinos que vivía en los departamentos PH en donde ocurrió el cuádruple crimen. El vecino afirmó que las conocía de las víctimas, que conocía a Bárbara -que estaba de novio con Martínez-, que lo solía ver, que esa noche no lo vio nunca, que esa noche él se fue a dormir cerca de las 11 de la noche, no escuchó nada, se levantó a las 2, que fue a buscar al hijo a una fiesta y después volvió, y que no tuvo nada que le haya llamado la atención.

Quien también prestó declaración fue una prima de Tagliaferro, oriunda de la localidad de Merlo y es quien Tagliaferro va a visitar el día siguiente de la masacre de La Loma. La mujer declaró que "el domingo siguiente, él (por Tagliaferro) no le dijo nada, no sabía nada". Ella -relató- se enteró después por los medios.

El proceso busca determinar si Tagliaferro, remisero y señalado durante años como “testigo clave”, y Godoy, vecina y amiga de las víctimas, incurrieron en falso testimonio agravado durante la investigación del brutal cuádruple femicidio de noviembre de 2011, en el que fueron asesinadas Bárbara Santos; su hija, Micaela Galle; su madre, Susana De Barttole; y su amiga, Marisol Pereyra. Ambos habían ubicado a Osvaldo “Pelo” Martínez -entonces novio de Bárbara- en la escena del crimen, lo que derivó en su detención y en que fuera tratado como principal sospechoso hasta quedar absuelto en 2014. La absolución fue ratificada por Casación y luego por la Suprema Corte bonaerense.

Las últimas audiencias volvieron a poner bajo la lupa el rol de Tagliaferro. Declaraciones de policías que participaron de los primeros momentos de la investigación contradicen de lleno la historia que el remisero sostiene desde hace más de una década.

A ese cruce se sumó el testimonio de una vecina cuya casa lindaba con la de las víctimas. Sobre Martínez, fue terminante: “Ese día no lo vi en ningún momento”, dijo, en línea con las pruebas que llevaron a su absolución hace más de una década. E incluso el jueves pasado el propio Tagliaferro reconoció que meses antes del juicio de 2014 gestionó la recompensa de 300 mil pesos que solo podía cobrarse si Martínez resultaba condenado. Lo cierto es que con este escenario cargado de tensión, la audiencia de este miércoles aparece como un punto de inflexión en el debate.