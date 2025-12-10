Dos jóvenes intentaron robar una moto a plena luz del día en el centro de La Plata

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

10 de Diciembre de 2025 | 17:23

Escuchar esta nota

En los últimos días, dos delincuentes fueron captados "in fraganti" cuando intentaban robar una moto en pleno centro de La Plata. Sin embargo, fracasaron en su intento luego de no poder forzar el tambor de encendido del rodado. El hecho quedó registrado por una cámara de vigilancia de la cuadra y encendió las alarmas de los vecinos y comerciantes que estacionan sus rodados en la vía pública.  

Según la filmación, los sospechosos se acercaron sin levantar grandes sospechas a la moto Bajaj Dominar, que permanecía estacionada en 5 y 48. Tras un breve forcejeo intentaron arrancarlo sin éxito. Ante la imposibilidad de hacerlo, no insistieron y tras algunos segundos, se retiraron rápidamente de la escena, que quedó en la vía pública. 

El episodio agrega un nuevo capítulo al problema de robo de motos en la Ciudad. Tal como ocurrió en otros casos recientes, los vecinos y comerciantes piden reforzar la vigilancia y criticaron la falta de respuesta policial. Por ahora, los autores no fueron identificados, y la problemática provoca terror ante la reiteración de nuevos episodios de similares características. 

Un drama sin fin en La Plata

Sin embargo, en las últimas horas, un joven volvía de trabajar y estaba a menos de dos cuadras de llegar a su casa, pero eso no fue impedimento para que delincuentes le robaran la moto apuntándole con un arma.

El violento hecho se registró anoche, alrededor de las 22 horas, en la esquina de 132 y 46, cuando la víctima, un hombre de 32 años, regresaba a su domicilio cuando fue abordado por dos masculinos que circulaban en otra moto, quienes se le pusieron al lado.

Armados y violentos le robaron la moto a un joven en La Plata

Uno de los delincuentes sacó un arma y mientras lo golpeaba en la cabeza le exigía que les entregara la moto. A pesar que la víctima no se resistió, los sujetos igualmente lo empujaron, haciendo que cayera, y huyeran con la moto.

Armados y violentos le robaron la moto a un joven en La Plata
