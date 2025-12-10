Las Leoncitas golearon a China por 3-0 y son finalistas del Mundial Junior de hockey

El cuádruple crimen de La Plata: declaró el papá de Marisol y complicó más al remisero
La Selección argentina de hockey sobre césped femenino sub 21 le ganó a China por 3-0 en el encuentro que disputaron hoy, en el estadio Nacional Claudia Schüler. Las goleadoras del encuentro fueron Milagros Alastra, por duplicado, y Zoe Díaz.
El triunfo permitió a las juveniles argentinas avanzar a la final del Mundial Junior por sexta vez en su historia y repetirán la final de la cita mundialista pasada: enfrentarán a Países Bajos el próximo sábado 13 de diciembre. Las Leoncitas fueron capaces de continuar el histórico legado argentino en el Mundial juvenil e irán por el campeonato ante la Selección neerlandesa, una de las potencias indiscutibles del deporte.
El primer cuarto fue marcado por la paridad, aunque la jugada de mayor peligro favoreció a China, con la arquera Mercedes Artola desviando un córner corto que traía mucho peligro. El conjunto asiático comenzó a dominar el juego en el segundo parcial, con un remate que llegó a impactar dos veces en el travesaño, antes de que la defensora Chiara Ambrosini pudiera despejar la bocha sobre la línea.
Aunque no tuvo grandes llegadas en todo el primer tiempo, Argentina se puso en ventaja en el tercer cuarto. Fue a los 36 minutos, cuando la delantera mendocina Milagros Alastra convirtió de arrastrada para poner el 1-0. A los 45 minutos, con el tercer parcial a punto de llegar a su fin, una jugada asociada entre las delanteras de Italiano Zoe Díaz y Lara Casas terminó en el tanto de la primera de ellas, que envió al conjunto albiceleste con una ventaja considerable al último descanso.
Llegado el último cuarto, una nueva arrastrada de Alastra, a los 53 minutos, sentenció la goleada en favor del conjunto argentino y la clasificación a la final del Mundial Junior de Santiago de Chile 2023. La última instancia marcará un nuevo enfrentamiento entre argentinas y neerlandesas en la final del título juvenil femenino, con un historial negativo para las sudamericanas: perdieron las cuatro finales que disputaron hasta el momento, con el sueño de torcer la historia en el próximo partido por la copa.
