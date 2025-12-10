Lali Espósito y Pedro Rosemblat, confirmación y sorpresa en medio de los rumores de crisis: “Esta pareja está muerta”

Lali Espósito y Pedro Rosemblat enfrentaron los rumores de separación, fieles a su estilo: con humor. La cantante y el periodista compartieron un video en redes sociales que sorprendió a sus seguidores.

Desde la casa en la que conviven hace ya dos años, Pedro Rosemblat se grabó al lado de la artista y comenzó diciendo: “Las versiones periodísticas son ciertas: está pareja está muerta…”.

En ese instante, aclara: “Muerta de ganas de que vengan a Argentinos Juniors”, con la risa de Lali de fondo. Así, despejaron cualquier duda sobre la continuación de su noviazgo e invitaron al público al espectáculo que brindará su programa de streaming en la cancha de El Bicho el próximo 19 de diciembre.

fuertes declaraciones de lali y pedro 💔 pic.twitter.com/vHO0UtqHq1 — valeria ⚜️ madrid (@lali_mafia) December 10, 2025

La polémica de los Martín Fierro de streaming

La previa de los Martín Fierro de Streaming, que tendrán su primera edición el 14 de diciembre en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, está lejos de ser un camino de celebración.

En las últimas horas, la polémica escaló todavía más con la intervención de Pedro Rosemblat, que disparó directo contra los hermanos Luis y Bernarda Cella, responsables de OLGA ya que se anunció que dos categorías (Mejor Comunidad y Mejor Clip del Año) serían definidas por voto del público de manera virtual abonando un importe.

En medio del fuego cruzado entre las críticas de Occhiato, Pergolini y la defensa de los Chela, Pedro Rosemblat decidió también dar su opinión y lo hizo con la ironía que lo caracteriza. En Industria Nacional, lanzó: “¿Estamos yendo a los Martín Fierro de Streaming o al cumpleaños de Luis Cella? ¿A quién le soplamos las velitas?”.

El conductor cuestionó fuertemente que el público deba pagar para votar en dos categorías y planteó dudas sobre el destino de ese dinero: “¿La plata se dona? ¿Se reparte? ¿O queda en los bolsillos de ellos? Vaya uno a saber”.

Además, aprovechó para pedirle a sus seguidores que no voten a su propio programa, Gelatina, y, en cambio, destinen su dinero a las actividades de su comunidad: “El 19 de diciembre los esperamos en Argentinos Juniors. No le den plata a los que ya la tienen y encima heredada”.

La frase generó repercusión inmediata, ya que hizo referencia directa al origen familiar de los Cella, hijos del histórico productor Luis Cella, mano derecha de Susana Giménez durante décadas.