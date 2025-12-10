Murió Gastón Pessacq, guionista platense y referente de la televisión nacional

La comunidad artística despidió con profundo dolor a Gastón Pessacq, reconocido guionista y miembro activo del ámbito audiovisual, quien falleció el 7 de diciembre a los 86 años. Nacido en La Plata el 28 de diciembre de 1938, Pessacq desarrolló una trayectoria marcada por la sensibilidad, la creatividad y la dedicación tanto a la escritura como a su profesión en el campo de la salud mental.

Además de ser médico psiquiatra y psicoanalista, Pessacq dejó una huella significativa en la televisión argentina. Entre 1994 y 1997 integró equipos de autoría de destacadas producciones encabezadas por Maestro y Vainman, emitidas por Canal 13, donde aportó su mirada humana y su capacidad narrativa.

Su obra incluye títulos que marcaron a distintas generaciones de espectadores: Gerente de familia, Montaña rusa, Montaña rusa, otra vuelta, Hombre de mar, Archivo negro, Hola Papi, Amigovios, Como pan caliente y Los Machos. Series que se convirtieron en parte del acervo cultural televisivo y que aún hoy son recordadas por su impacto.

Tras la partida, las redes se colmaron de mensajes de dolor y afecto para Pessacq. "Uno de los mejores hombres queconocí en miva. Espero que sigas escribiendo historias donde vayas. Te voy a extrañar", expresó Batalzar; "Que lindo fue conocerte. Gracias, gracias por todas tus enseñanzas. Se te va a extrañar y mucho", indicó Ricardo. Además, Juan escribió: "Gran hombre, sabio, bueno de fondo, paciente y gran proveedor de consuelo" y Melania señaló: "Oro por consuelo para toda su familia y amigos en este tiempo tan triste… Un talentoso! Junto a Maestro y Vainman hizo maravillas!".