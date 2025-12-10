Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los socios del gol: desde este jueves pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Espectáculos

Murió Gastón Pessacq, guionista platense y referente de la televisión nacional

Murió Gastón Pessacq, guionista platense y referente de la televisión nacional
10 de Diciembre de 2025 | 21:11

Escuchar esta nota

La comunidad artística despidió con profundo dolor a Gastón Pessacq, reconocido guionista y miembro activo del ámbito audiovisual, quien falleció el 7 de diciembre a los 86 años. Nacido en La Plata el 28 de diciembre de 1938, Pessacq desarrolló una trayectoria marcada por la sensibilidad, la creatividad y la dedicación tanto a la escritura como a su profesión en el campo de la salud mental.

Además de ser médico psiquiatra y psicoanalista, Pessacq dejó una huella significativa en la televisión argentina. Entre 1994 y 1997 integró equipos de autoría de destacadas producciones encabezadas por Maestro y Vainman, emitidas por Canal 13, donde aportó su mirada humana y su capacidad narrativa.

Su obra incluye títulos que marcaron a distintas generaciones de espectadores: Gerente de familiaMontaña rusaMontaña rusa, otra vueltaHombre de marArchivo negroHola PapiAmigoviosComo pan caliente y Los Machos. Series que se convirtieron en parte del acervo cultural televisivo y que aún hoy son recordadas por su impacto.

Tras la partida, las redes se colmaron de mensajes de dolor y afecto para Pessacq. "Uno de los mejores hombres queconocí en miva. Espero que sigas escribiendo historias donde vayas. Te voy a extrañar", expresó Batalzar; "Que lindo fue conocerte. Gracias, gracias por todas tus enseñanzas. Se te va a extrañar y mucho", indicó Ricardo. Además, Juan escribió: "Gran hombre, sabio, bueno de fondo, paciente y gran proveedor de consuelo" y Melania señaló: "Oro por consuelo para toda su familia y amigos en este tiempo tan triste… Un talentoso! Junto a Maestro y Vainman hizo maravillas!".

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El cuádruple crimen de La Plata: declaró el papá de Marisol y complicó más al remisero

¿Agua con "viagra"? Alarma por fármacos detectados en cuencas urbanas de la Región

Entradas para la final Estudiantes vs Racing: en pocos minutos se agotaron las plateas

Aguinaldo "en tiempo y forma": el pedido de los estatales bonaerenses, que esperan el llamado a paritaria

El milagro de Federico: tras caer desde 20 metros, "buenas noticias" sobre el hijo de Marito Díaz

Lali y Pedro Rosemblat, confirmación y sorpresa en medio de los rumores de crisis: “Esta pareja está muerta”

La UNLP distinguió a sus mejores egresados: uno por uno, los estudiantes con mejores promedio en cada carrera

Guardia alta: hay árbitro y VAR para la final Estudiantes - Racing en Santiago del Estero
+ Leidas

Entradas para la final Estudiantes vs Racing: en pocos minutos se agotaron las plateas

Aguinaldo "en tiempo y forma": el pedido de los estatales bonaerenses, que esperan el llamado a paritaria

Alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: a qué hora llegarían las lluvias

El milagro de Federico: tras caer desde 20 metros, "buenas noticias" sobre el hijo de Marito Díaz

Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque a un joven en el Bosque

La movilización de los hinchas de Estudiantes será terrestre por el colapso: el Club saca micros

Guido Carrillo, la vuelta más esperada por todo Estudiantes de cara a la final ante Racing

Se sorteó la Copa Argentina: los cruces de Estudiantes y Gimnasia
Últimas noticias de Espectáculos

"Terminarán besándose": el inesperado proyecto que compartirán Wanda Nara y Maxi López

Gustavo Méndez habló sobre su cruce con L-Gante: “Nunca me había pasado algo así”

Mauro Icardi reapareció en el cumpleaños de Wanda Nara: “Me van a extrañar”

Stefi Roitman contó el secreto para salir de la crisis con Ricky Montaner: “Empiezan los malentendidos”
La Ciudad
Murió Gastón Pessacq, guionista platense y referente de la televisión nacional
“Un basural a cielo abierto y roedores de todo tipo” en Melchor Romero
La UNLP distinguió a sus mejores egresados: uno por uno, los estudiantes con mejores promedio en cada carrera
¿Agua con "viagra"? Alarma por fármacos detectados en cuencas urbanas de la Región
Renuevan la forestación de la rambla de avenida 44
Información General
Se cayó un ascensor en Ezeiza y hay cinco heridos
Explotación ilegal y lavado: denuncian en la Justicia a 300 sitios de apuestas ilegales en la Provincia
El cometa 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra y pone en alerta a la NASA
Apuestas online en adolescentes: Lotería y Cruz Roja coordinan acciones de prevención
Lavandina, detergente, suavizante y más: los productos de limpieza que prohibió la ANMAT
Policiales
El cuádruple crimen de La Plata: declaró el papá de Marisol y complicó más al remisero
Desaparición de Loan: solicitan la actualización de su rostro y el aumento de la recompensa
VIDEO. Dos jóvenes intentaron robar una moto a plena luz del día en el centro de La Plata
Explotación ilegal y lavado: denuncian en la Justicia a 300 sitios de apuestas ilegales en la Provincia
VIDEO. Le robaron una rueda en pleno centro de La Plata y persiguió al ladrón, que abandonó una Kangoo en pleno escape
Deportes
El sentido mensaje de Zaniratto para los jugadores e hinchas del Lobo en su día: "Me cambiaron la vida"
Las Leoncitas golearon a China por 3-0 y son finalistas del Mundial Junior de hockey
Estudiantes ante Racing, por la final del Torneo Clausura: el boleto dorado y las finales que podría jugar el ganador
Micros para hinchas de Estudiantes para viajar a Santiago: ya arrancó la venta de pasajes
Reconquista y Atenas, la Superfinal del básquet platense

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla