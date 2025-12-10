Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Le robaron una rueda en pleno centro de La Plata y persiguió al ladrón, que abandonó una camioneta en pleno escape

10 de Diciembre de 2025 | 15:32

Un episodio de inseguridad ocurrido en la noche de ayer en la zona céntrica de La Plata desencadenó una una extensa persecución por las calles. La víctima, el conocido rescatista y proteccionista de animales Ezequiel Kelo, siguió al hombre que le robó la rueda de auxilio de su camioneta, aunque el hombre abandonó el vehículo en pleno escape.

Según relató Kelo, al advertir que le habían sustraído una rueda de su vehículo alcanzó a ver al responsable escapar a bordo de una Renault Kangoo blanca. Inmediatamente dio aviso al 911, pero al no obtener respuesta decidió ir detrás del sospechoso por distintas calles del Centro de la Ciudad. “Me robaron la rueda en 8 y 54. Lo vi, lo corrí, llamé al 911 y nunca vino la policía. Lo seguí más de media hora”, expresó el vecino en redes sociales.

Durante la persecución, el conductor huyó a gran velocidad hasta que perdió el control del vehículo y terminó en una cuneta en la zona de 15 y 41, lo que provocó daños en el motor. Kelo logró entonces acercarse al utilitario y quitarle las llaves, pero el sospechoso escapó corriendo antes de que pudiera retenerlo.

El episodio, registrado en videos que el propio damnificado difundió, generó indignación entre vecinos que reclamaron mayor presencia policial en la zona. Por el momento, no se informó si se abrió una investigación formal ni cuál es el estado del vehículo involucrado.

