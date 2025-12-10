Le robaron una rueda en pleno centro de La Plata y persiguió al ladrón, que abandonó una camioneta en pleno escape

El crimen de la psiquiatra en City Bell: solicitaron la prisión preventiva para el jardinero
El crimen de la psiquiatra en City Bell: solicitaron la prisión preventiva para el jardinero
Se sorteó la Copa Argentina: los cruces de Estudiantes y Gimnasia
Aguinaldo "en tiempo y forma": el pedido de los estatales bonaerenses, que esperan el llamado a paritaria
Le robaron una rueda en pleno centro de La Plata y persiguió al ladrón, que abandonó una Kangoo en pleno escape
Nuevos allanamientos en la causa Sur Finanzas, la financiera ligada a “Chiqui” Tapia: abren cajas de seguridad
Los socios del gol: desde mañana pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes
Entradas para la final Estudiantes vs Racing: precios y quiénes pueden sacarla hoy
Armados y violentos le robaron la moto a un joven en La Plata
Alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: a qué hora llegarían las lluvias
Wanda Nara cumple 39 años: el primer regalo y el saludo de Maxi López que levantó sospechas
Lali y Pedro Rosemblat, confirmación y sorpresa en medio de los rumores de crisis: “Esta pareja está muerta”
El cometa 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra y pone en alerta a la NASA
Estudiantes y Gimnasia conocen a sus rivales para la Liga 2026: cómo quedó cada zona
VIDEO.- Nobel de La Paz para Corina Machado: el premio lo recibió su hija que pidió "por una Venezuela libre"
L-Gante enfrentó en vivo al periodista Gustavo Méndez y Moria Casan quedó tiesa: “Sos un logi, un boludo”
El milagro de Federico: tras caer desde 20 metros, "buenas noticias" sobre el hijo de Marito Díaz
VIDEO: Mirá el golazo de Cristiano Ronaldo para Al Nassr vs Al Wahda
Murió el ciclista que se accidentó en el paso bajo a nivel de 1 y 32
¿Maru Botana embarazada? Así reaccionaron sus hijos a la foto viral
Lavandina, detergente, suavizante y más: los productos de limpieza que prohibió la ANMAT
El Consejo Escolar platense también estrena su nueva integración
Murió Robe Iniesta: impacto, legado y reacciones por la muerte del líder de Extremoduro
Despojaron a un matrimonio en La Plata: cayeron en una estafa y perdieron los ahorros destinados a sus hijos
Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque a un joven en el Bosque
Advierten sobre el impacto de la contaminación plástica en La Plata
Se supo: el polémico motivo por el que Griselda Siciliani y Luciano Castro demoraron su llegada a los Martin Fierro
Cazas de EE UU ingresaron al espacio aéreo venezolano durante 40 minutos
Cuando el verano pide aire: de $500 mil a 1.3 millón por algo de fresco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un episodio de inseguridad ocurrido en la noche de ayer en la zona céntrica de La Plata desencadenó una una extensa persecución por las calles. La víctima, el conocido rescatista y proteccionista de animales Ezequiel Kelo, siguió al hombre que le robó la rueda de auxilio de su camioneta, aunque el hombre abandonó el vehículo en pleno escape.
Según relató Kelo, al advertir que le habían sustraído una rueda de su vehículo alcanzó a ver al responsable escapar a bordo de una Renault Kangoo blanca. Inmediatamente dio aviso al 911, pero al no obtener respuesta decidió ir detrás del sospechoso por distintas calles del Centro de la Ciudad. “Me robaron la rueda en 8 y 54. Lo vi, lo corrí, llamé al 911 y nunca vino la policía. Lo seguí más de media hora”, expresó el vecino en redes sociales.
Durante la persecución, el conductor huyó a gran velocidad hasta que perdió el control del vehículo y terminó en una cuneta en la zona de 15 y 41, lo que provocó daños en el motor. Kelo logró entonces acercarse al utilitario y quitarle las llaves, pero el sospechoso escapó corriendo antes de que pudiera retenerlo.
El episodio, registrado en videos que el propio damnificado difundió, generó indignación entre vecinos que reclamaron mayor presencia policial en la zona. Por el momento, no se informó si se abrió una investigación formal ni cuál es el estado del vehículo involucrado.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí