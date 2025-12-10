El sentido mensaje de Zaniratto para los jugadores e hinchas del Lobo en su día: "Me cambiaron la vida"

El cuádruple crimen de La Plata: declaró el papá de Marisol y complicó más al remisero
El cuádruple crimen de La Plata: declaró el papá de Marisol y complicó más al remisero
Mientras espera resolver su futuro en Gimnasia, donde los primeros contactos fueron positivos para continuar como entrenador del equipo para 2026, Fernando Zaniratto utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje para los hinchas de Gimnasia, quienes hoy celebraron su día.
En su historia de Instagram, compartió un video que subió el club para enviarles un cálido saludo a los simpatizantes albiazules: “Feliz Día”, junto a un emoji de dos personas abrazándose y otro de un lobo.
Cabe destacar que horas atrás, Zaniratto le dedicó unas emotivas palabras a los hinchas y también a sus jugadores, luego de haber llegado a la semifinal del Torneo Clausura. También utilizó sus redes sociales para expresarse.
“Me cuesta encontrar las palabras para agradecer tanto apoyo, el recibimiento y el final con aplausos. Fueron sensaciones incomparables. Qué locura la gente que tenemos. Perdón por no responder la infinidad de mensajes que me llegan, pero los aprecio y es un mimo al alma después de un día de tanta tristeza”.
Además el DT se mostró agradecido con los futbolistas de la Reserva y también con el plantel de Primera: “Gracias a todos los jugadores de Reserva y de Primera División. Me cambiaron la vida y les voy a estar eternamente agradecidos. Y orgulloso, por todo lo que dieron , por como se brindaron y creyeron en nuestro trabajo”.
Luego de lo que fue su trabajo en el club, al que lo ayudó a lograr la permanencia en primera y también lo hizo soñar en grande llegando a estar entre los mejores cuatro equipos del campeonato, todo hace indicar que Zaniratto seguirá tras una primer reunión con la dirigencia que fue positiva. El cambio de imagen que le dio al equipo, donde llegó a ganar cinco encuentros de manera consecutiva, le dieron un voto de confianza.
En las próximas horas, el club podría oficializar la continuidad del DT, con el fin de empezar la planificación para el próximo año.
Mientras los jugadores ya están de vacaciones, varios serán los puntos que se deberán resolver como continuidades y también futbolistas a los cuáles se les vence su contrato a fin de año. Por lo pronto, serán días de definiciones en el club, de cara a un 2026 en el que disputará el Torneo Apertura, la Copa Argentina y el Torneo Clausura.
