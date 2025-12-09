Las entradas para la final Estudiantes vs Racing: cuándo se venden, precios, cómo sacarlas y ¿hay pasajes de avión?

Allanan sedes de la AFA y de varios clubes por la financiera relacionada con el “Chiqui” Tapia
Allanan sedes de la AFA y de varios clubes por la financiera relacionada con el “Chiqui” Tapia
El hincha de Gimnasia que cayó de la tribuna es hijo de Marito Díaz: ¿cómo está de salud?
Estudiantes vs Racing, y las otras definiciones de torneo: dónde y a qué hora se juega la gran final
El Gobierno anunció una nueva baja en las retenciones para el campo
La Plata, a puro piquetes y caos este martes: inminentes cortes en Autopista, 520 y más
Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados
Desde Mauricio Macri hasta Pamela David: el look de los famosos en el casamiento de Juan Cruz Ávila y María Gustavino
Desesperada búsqueda: tiene 19 años, vino a La Plata a ver a la banda del Indio Solari y todavía no regresó a su ciudad
Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone
Desastre vial en la Región: qué se sabe del las tres muertes en menos de 24 horas
Madrugada de terror en El Mondongo: maniatan a una mujer y a su sobrino
Asoman chaparrones aunque la temperatura será agradable este martes en La Plata
Arranca el desvío de tránsito por las obras en las vías de 44 y 1
Cuenta DNI activó este martes una promo en dos mayoristas de La Plata: descuento y tope de reintegro
Roscas de última hora por los nuevos cargos en el Concejo local
La delincuencia se multiplica y en Los Hornos exigen respuestas
Dos hijas de un ex campeón con Estudiantes, entre las afectadas por el caos en un teatro: "En peligro", dijo la mamá
Con el calor pueden llegar los riesgos en playas del río y el mar
Sueño reparador: logran ver lo que pasa durante las noches en nuestras neuronas reloj
Los números de la suerte del martes 9 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Los huevos de Fabergé, del lujo de los zares de Rusia a ventas récords
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Estudiantes jugará este sábado a las 21 en Santiago del Estero la final frente a Racing, y para los hinchas del Pincha que viajen desde La Plata el operativo económico del viaje ya empieza a sentirse. Entre valores de entradas, transporte, combustible y una oferta hotelera casi saturada por un importante evento internacional, el costo total para estar en el Madre de Ciudades será elevado y requerirá planificación.
Las entradas se venderán desde hoy a la tarde a través de Deportick. Para Estudiantes, la Popular Sur tendrá un valor de $50.000 para socios y $90.000 para no socios; mientras que la Platea Oeste Sur costará $80.000 para socios y $120.000 para no socios. La preventa exclusiva para clientes de Naranja X abrirá este martes 9 a las 18, y el miércoles 10, también desde las 18, será el turno de los socios albirrojos. Para ingresar al estadio se exigirá únicamente el DNI físico (no habrá acceso con comprobantes ni versiones digitales).
En cuanto al viaje, el micro de larga distancia aparece como una opción directa desde La Plata hacia Santiago del Estero, aunque con 21 horas de recorrido. Cada pasaje cuesta $71.400, lo que ya representa un desembolso considerable para quienes viajen en grupo o familia. Para quienes eligen auto, el trayecto tiene 1200 kilómetros por tramo y demanda entre 12 y 13 horas de manejo continuo. Entre ida y vuelta son 2400 kilómetros y un consumo estimado de 118 a 120 litros por tramo: en total, alrededor de 350 mil pesos en combustible, sin contar peajes ni eventuales paradas.
Respecto a pasajes de avión, complicado. No solo por el excesivo monto aprovechando el encuentro (714 mil pesos cada pasaje, cuando para navidad estará en 120 mil) sino que hay ya poca oferta porque varios hinchas de Racing sacaron al haber ganado antes su semifinal. Algunos "experimentados" aconsejan sacar viaje a Tucumán (900 mil, ida y vuelta) y luego auto hacia Santiago.
La variable más compleja es el alojamiento. Santiago del Estero tendrá una ocupación extraordinaria entre el 9 y el 14 de diciembre por la Pro League de hockey, con Las Leonas, Los Leones y seleccionados de Países Bajos, Pakistán y Alemania compitiendo en la ciudad. La demanda hotelera es altísima y quedan pocas habitaciones disponibles. Las que aún se ofrecen oscilan entre los $100.000 y los $250.000 por noche, según categoría y ubicación, lo que convierte al hospedaje en uno de los gastos más fuertes del viaje.
LE PUEDE INTERESAR
El hincha de Gimnasia que cayó de la tribuna es hijo de Marito Díaz: ¿cómo está de salud?
LE PUEDE INTERESAR
¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista
El Pincha tendrá apoyo en el Madre de Ciudades, nuevamente. La cuestión es cuánto estará dispuesto a invertir cada familia albirroja para vivir otra noche decisiva.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí