Se define el Súper Cartonazo con pozo de $3.000.000 y línea por $300.000: los números de hoy

Deportes |Se juega este sábado a la noche

Las entradas para la final Estudiantes vs Racing: cuándo se venden, precios, cómo sacarlas y ¿hay pasajes de avión?

Las entradas para la final Estudiantes vs Racing: cuándo se venden, precios, cómo sacarlas y ¿hay pasajes de avión?
9 de Diciembre de 2025 | 09:50

Escuchar esta nota

Estudiantes jugará este sábado a las 21 en Santiago del Estero la final frente a Racing, y para los hinchas del Pincha que viajen desde La Plata el operativo económico del viaje ya empieza a sentirse. Entre valores de entradas, transporte, combustible y una oferta hotelera casi saturada por un importante evento internacional, el costo total para estar en el Madre de Ciudades será elevado y requerirá planificación.

Las entradas se venderán desde hoy a la tarde a través de Deportick. Para Estudiantes, la Popular Sur tendrá un valor de $50.000 para socios y $90.000 para no socios; mientras que la Platea Oeste Sur costará $80.000 para socios y $120.000 para no socios. La preventa exclusiva para clientes de Naranja X abrirá este martes 9 a las 18, y el miércoles 10, también desde las 18, será el turno de los socios albirrojos. Para ingresar al estadio se exigirá únicamente el DNI físico (no habrá acceso con comprobantes ni versiones digitales).

En cuanto al viaje, el micro de larga distancia aparece como una opción directa desde La Plata hacia Santiago del Estero, aunque con 21 horas de recorrido. Cada pasaje cuesta $71.400, lo que ya representa un desembolso considerable para quienes viajen en grupo o familia. Para quienes eligen auto, el trayecto tiene 1200 kilómetros por tramo y demanda entre 12 y 13 horas de manejo continuo. Entre ida y vuelta son 2400 kilómetros y un consumo estimado de 118 a 120 litros por tramo: en total, alrededor de 350 mil pesos en combustible, sin contar peajes ni eventuales paradas.

Respecto a pasajes de avión, complicado. No solo por el excesivo monto aprovechando el encuentro (714 mil pesos cada pasaje, cuando para navidad estará en 120 mil) sino que hay ya poca oferta porque varios hinchas de Racing sacaron al haber ganado antes su semifinal. Algunos "experimentados" aconsejan sacar viaje a Tucumán (900 mil, ida y vuelta) y luego auto hacia Santiago.

La variable más compleja es el alojamiento. Santiago del Estero tendrá una ocupación extraordinaria entre el 9 y el 14 de diciembre por la Pro League de hockey, con Las Leonas, Los Leones y seleccionados de Países Bajos, Pakistán y Alemania compitiendo en la ciudad. La demanda hotelera es altísima y quedan pocas habitaciones disponibles. Las que aún se ofrecen oscilan entre los $100.000 y los $250.000 por noche, según categoría y ubicación, lo que convierte al hospedaje en uno de los gastos más fuertes del viaje.

El Pincha tendrá apoyo en el Madre de Ciudades, nuevamente. La cuestión es cuánto estará dispuesto a invertir cada familia albirroja para vivir otra noche decisiva.

