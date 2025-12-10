"Terminarán besándose": el inesperado proyecto que compartirán Wanda Nara y Maxi López

Wanda Nara y Maxi López, la pareja explosiva del momento que se reunió en Masterchef, no dejan de sorprendernos y se viene otra junta con ambos.

Según se supo, el exfutbolista y la mediática realizarán una ficción “vertical”, es decir una serie audiovisual diseñada específicamente para celulares en formato de Tik Tok o reel que permite visualizar un contenido más rápido, donde su duración es de aproximadamente un minuto.

Este nuevo proyecto fue confirmado en Intrusos, donde explicaron que ambos “terminarían besándose al final de cada capítulo” para generar engagement y más visitas. Por el momento, se desconoce la plataforma en la que saldrá, pero promete ser una historia atrapante que envuelve a esta ex pareja y familia.

Finalmente, no se sabe qué opinará la esposa de López que se encuentra transitando su último mes de embarazo y ya había salido a dar declaraciones de que necesita de su pareja para continuar con la maternidad.