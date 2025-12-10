Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Crece la disputa con la Provincia: el Gobierno que no autorizará más deuda

10 de Diciembre de 2025 | 17:10

El Gobierno endureció este miércoles su postura frente al pedido de endeudamiento de la provincia de Buenos Aires y cerró toda posibilidad de una reunión con Axel Kicillof. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ratificó que la administración libertaria no habilitará nuevas operaciones de crédito si no se cumple con el equilibrio fiscal.

“Hemos vuelto a la normalidad. La deuda pública consolidada disminuyó 50 mil millones de dólares, lo que convirtió a este Gobierno en el primero en desendeudar al país en décadas. Por lo que no hay nueva deuda. Le recordamos al gobernador de la Provincia de Buenos Aires que sin déficit, no hay nueva deuda”, afirmó Adorni durante una conferencia convocada en Casa Rosada para repasar los dos años de gestión.

La respuesta del Ejecutivo surge en paralelo a la tensión generada por el reclamo de Kicillof, quien necesita el aval de la Nación para tomar nueva deuda. El gobernador viene advirtiendo que, sin autorización, la Provincia podría entrar en default. Desde Balcarce 50 sostienen que la condición indispensable para avanzar es que la administración bonaerense cumpla con la disciplina fiscal.

En ese punto, Adorni fue categórico al descartar un posible encuentro con el mandatario provincial. “Nosotros trabajamos para lo que la gente nos pide. Cuando uno marca que el equilibrio fiscal es fundamental, cuando el endeudamiento no es ni más ni menos que un sacrificio para generaciones futuras, cuando pedimos que se adhieran a leyes como la ley antimafia u otras, y no hay colaboración, entendés que hay gobernadores que no van con lo que la gente nos pide”, señaló.

El jefe de Gabinete también desestimó incluir a PBA en la ronda de reuniones que el Gobierno mantiene con otros mandatarios provinciales, incluidos los cercanos al kirchnerismo, como Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

“Lo único que les importa (en PBA) es que al Gobierno le vaya mal y a los bonaerenses les vaya mal. No hay mucho para dialogar porque no hay muestras de buena voluntad”, sostuvo al profundizar sus críticas a Kicillof.

La posición del Gobierno aparece luego de que Kicillof y otros gobernadores peronistas, marginados por la Casa Rosada tras las elecciones del 26 de octubre, reclamaran una convocatoria al diálogo.

Sin embargo, Adorni volvió a cerrar esa puerta: “En algún momento seguramente esas reuniones existan, pero con Kicillof no compartimos agenda, no tiene mucho sentido, no debería tener mucho sentido esa reunión, quizá en algún momento exista, pero no está en agenda”.

El conflicto tiene un eje claro: la Nación insiste en que la Provincia aumentó su gasto corriente en el primer semestre un 2,1% real, por encima de la inflación. Ese señalamiento fue utilizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, para recordar que la ley de responsabilidad fiscal federal exige contener el gasto como condición previa para habilitar endeudamiento.

Desde La Plata respondieron calificando esas afirmaciones como “humo para la tribuna” y recordaron que en otras oportunidades el Gobierno nacional sí permitió emisiones de bonos bonaerenses.

