Tres divisiones de Cambaceres salieron campeones en Rosario

Tres categorías infantiles tienen motivos para ilusionarse. Y no es para menos. Hace algunos días, los chicos de las divisiones 2013, 2014 y 2015/16 de Cambaceres se coronaron campeones de la Copa de Oro, del torneo que se organizó en la ciudad de Rosario, y cuya sede fue Benavídez. Para los tres equipos del Rojo de Ensenada, además de ganar experiencia en este tipo de competencias, y compartir una semana a puro fútbol, lograron imponer su juego en los partidos finales ante una Filial de River, rival al que vencieron en los encuentros decisivos.

BORRÓN Y CUENTA NUEVA

En otro orden de cosas, la jornada oficial de LISFI, que estaba prevista para el pasado fin de semana, fue aplazada debido a las inclemencias del tiempo. La fecha fue reprogramada para el sábado que viene, manteniéndose el cuadro de partidos.