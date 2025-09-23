Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Fútbol infantil |Dueños de la copa de oro

Tres divisiones de Cambaceres salieron campeones en Rosario

UNA DE LAS CATEGORÍAS DE CAMBA QUE SE CORONÓ CAMPEÓN EN ROSARIO

23 de Septiembre de 2025 | 05:16
Tres categorías infantiles tienen motivos para ilusionarse. Y no es para menos. Hace algunos días, los chicos de las divisiones 2013, 2014 y 2015/16 de Cambaceres se coronaron campeones de la Copa de Oro, del torneo que se organizó en la ciudad de Rosario, y cuya sede fue Benavídez. Para los tres equipos del Rojo de Ensenada, además de ganar experiencia en este tipo de competencias, y compartir una semana a puro fútbol, lograron imponer su juego en los partidos finales ante una Filial de River, rival al que vencieron en los encuentros decisivos.

BORRÓN Y CUENTA NUEVA

En otro orden de cosas, la jornada oficial de LISFI, que estaba prevista para el pasado fin de semana, fue aplazada debido a las inclemencias del tiempo. La fecha fue reprogramada para el sábado que viene, manteniéndose el cuadro de partidos.

 

Tags

Fútbol Infantil

