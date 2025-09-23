Muy cerca de cumplir un ciclo

muchos de estos pibes arrancaron bien abajo. en 5 de mayo ya preparan una despedida con bombos y platillos

este grupo, que representa a la categoría 2012 de fipa, también transita por la última etapa de infantiles

el rojo de ensenada, con la 2012, está jugando el último torneo infantil de la liga sur (lisfi)

LA 2012 DE INTER VIENE PELEANDO DESDE HACE AÑOS LOS CAMPEONTOS DE LIFIPA. Y LA IDEA ES QUE LA DESPEDIDA DE ESTE GRUPO SEA CON EL TÍTULO BAJO EL BRAZO

REAL INFANTIL LP TIENE A LA CATEGORÍA 2012 PREPARADA PARA PELEAR POR EL CLAUSURA DE LISFI. PUSIERON A QUEMAR SUS ÚLTIMOS CARTUCHOS

la categoría 2012 del club 12 de septiembre es uno de los tantos equipos que prepara la despedida a fin de año. en poco más de dos meses dejarán de ser infantiles