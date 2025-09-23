Muy cerca de cumplir un ciclo

VIDEO. Con la mente en la Copa: Estudiantes volvió al triunfo
En poco más de dos meses, la categoría 2012 le dirá adiós a las competencias infantiles. Tras seis años de jugar en cancha de siete, de compartir un mismo vestuario y vestir la camiseta del club de barrio, aquellos chicos que crecieron de abajo, habrán terminado con una etapa importante de sus vidas y comenzarán otra
muchos de estos pibes arrancaron bien abajo. en 5 de mayo ya preparan una despedida con bombos y platillos
este grupo, que representa a la categoría 2012 de fipa, también transita por la última etapa de infantiles
el rojo de ensenada, con la 2012, está jugando el último torneo infantil de la liga sur (lisfi)
LA 2012 DE INTER VIENE PELEANDO DESDE HACE AÑOS LOS CAMPEONTOS DE LIFIPA. Y LA IDEA ES QUE LA DESPEDIDA DE ESTE GRUPO SEA CON EL TÍTULO BAJO EL BRAZO
REAL INFANTIL LP TIENE A LA CATEGORÍA 2012 PREPARADA PARA PELEAR POR EL CLAUSURA DE LISFI. PUSIERON A QUEMAR SUS ÚLTIMOS CARTUCHOS
la categoría 2012 del club 12 de septiembre es uno de los tantos equipos que prepara la despedida a fin de año. en poco más de dos meses dejarán de ser infantiles
esta es la categoría 2012 de abastense argentino, que está disputando su último campeonato en la liga del oeste platense
