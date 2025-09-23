Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Fútbol infantil |Preparativos para la despedida de la categoría mayor

Muy cerca de cumplir un ciclo

En poco más de dos meses, la categoría 2012 le dirá adiós a las competencias infantiles. Tras seis años de jugar en cancha de siete, de compartir un mismo vestuario y vestir la camiseta del club de barrio, aquellos chicos que crecieron de abajo, habrán terminado con una etapa importante de sus vidas y comenzarán otra

Muy cerca de cumplir un ciclo

muchos de estos pibes arrancaron bien abajo. en 5 de mayo ya preparan una despedida con bombos y platillos

23 de Septiembre de 2025 | 05:20
muchos de estos pibes arrancaron bien abajo. en 5 de mayo ya preparan una despedida con bombos y platillos

este grupo, que representa a la categoría 2012 de fipa, también transita por la última etapa de infantiles

el rojo de ensenada, con la 2012, está jugando el último torneo infantil de la liga sur (lisfi)

LA 2012 DE INTER VIENE PELEANDO DESDE HACE AÑOS LOS CAMPEONTOS DE LIFIPA. Y LA IDEA ES QUE LA DESPEDIDA DE ESTE GRUPO SEA CON EL TÍTULO BAJO EL BRAZO

REAL INFANTIL LP TIENE A LA CATEGORÍA 2012 PREPARADA PARA PELEAR POR EL CLAUSURA DE LISFI. PUSIERON A QUEMAR SUS ÚLTIMOS CARTUCHOS

la categoría 2012 del club 12 de septiembre es uno de los tantos equipos que prepara la despedida a fin de año. en poco más de dos meses dejarán de ser infantiles

esta es la categoría 2012 de abastense argentino, que está disputando su último campeonato en la liga del oeste platense

Fútbol Infantil

