En agosto se escrituró menos que en julio, pero 23% más que en el 2024

Según el relevamiento mensual que elabora el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, en agosto se registraron 12.964 compraventas de inmuebles en territorio bonaerense. La cifra exhibió una suba del 23 por ciento en relación al mismo periodo de 2024, cuando se realizaron 10.507 operaciones.

En tanto, se observó una baja del 3% en comparación a las 13.334 escrituras registradas en julio de este año.

Pese a la disminución, el nivel de operaciones se mantiene en valores altos, consolidando la tendencia positiva de los últimos meses.

Por otro lado, en lo que respecta a las hipotecas, agosto cerró con 2.287 actos, representando un incremento del 206 por ciento interanual frente a las 747 registradas en el mismo mes del año pasado.

A su vez, en términos intermensuales, se registró un crecimiento del 5 por ciento.

valores positivos

Guillermo Longhi, presidente del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, expresó en un comunicado: “Los números de agosto muestran nuevamente un crecimiento interanual que también se reflejó en el movimiento de las hipotecas” y alertó: “Más allá de que la tendencia general de los últimos meses fue favorable para el sector, debemos seguir con atención los cambios que hubo en las últimas semanas en diferentes variables del mercado”.

También, remarcó el papel del crédito como motor del mercado: “El fuerte aumento en la cantidad de hipotecas refleja cómo la suba de éstas se traduce en un crecimiento del mercado. Por eso, desde el Colegio se espera que la oferta de créditos hipotecarios se consolide para sostener el crecimiento y ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda”, concluyó el titular.