Hackearon la cuenta de X de la Policía Federal Argentina para promocionar una criptomoneda

La cuenta de la red social X de la la Policía Federal Argentina fue hackeada este viernes para promocionar una moneda virtual y se visualizaron varios posteos, los cuales ya pudieron ser borrados.
Las publicaciones mencionan: “Policía Federal Argentina Х Mira Network, Big $MIRA airdrop event is here! Join traders, stakers & NFT holders. Limited rewards available — claim now!”. Según se pudo ver se trataba de una criptomoneda con el nombre de $MIRA.
Frente a este hecho, en pocos minutos, la fuerza de seguridad activó de inmediato los protocolos de ciberseguridad y, gracias a la labor de sus áreas técnicas especializadas, logró recuperar de manera rápida y total el control de la cuenta oficial.
El caso ya fue judicializado y se están desplegando todas las medidas necesarias para identificar y sancionar a los responsables conforme a la ley.
En el comunicado, la PFA reafirmó su compromiso con la seguridad de la información y la transparencia, y aclaró que todas las comunicaciones emitidas desde ahora responden a la administración legítima de la institución y deben ser consideradas oficiales.
El comunicado de La Policía Federal Argentina comunica que la cuenta oficial de esta institución de la red social X fue blanco de un ataque informático internacional cuyo propósito "fue manipular la identidad institucional y difundir mensajes indebidos".
"Frente a este hecho grave se activaron de inmediato los protocolos de ciberseguridad previstos y, gracias a la labor coordinada de las áreas técnicas especializadas, se recuperóem forma rápida y total el control de la cuenta oficial", explicó.
Además dio a conocer que el caso ya fue judicializado y que "se están desplegando todas las medidas necesarias para identificar y sancionar a los responsables conforme a la ley". En ese sentido insistieron en que "la Policía Federal Argentina reafirma su compromiso con la seguridad de la información y la transparencia. Todas las comunicaciones emitidas desde este momento corresponden a la administración legítima de la institución y deben ser consideradas como oficiales".
