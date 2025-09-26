Estudiantes conoce las fechas para jugar con el Guapo y Pirata

La Liga Profesional dio a conocer las fechas 11 y 12 del Torneo Clausura, y Estudiantes ya conoce cuando se enfrentará ante Barracas Central y Belgrano.

Siguiendo esta línea, el cruce ante el Guapo será el domingo 5 de octubre en el Estadio UNO, a partir de las 16.30.

Por su parte, ante el Pirata, tendrá que viajar a la provincia mediterranea. En este sentido, el encuentro se jugará el sábado 11 del siguiente mes a las 21.15.

De esta forma, Estudiantes completa su agenda, que continuará el martes a la tarde ante Newell´s en Rosario.