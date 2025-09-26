Actividades: prevención de cáncer de mama, taller de reparación de libros , festival de juegos, taekwondo, letras y vivero

Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”
CONTACTOS
Por mail: clubes@eldia.com
Por WhatsApp: 2215436272
El 6 de octubre, a las 14.30, se llevará a cabo en la sede de Pami de 7 Nº 170, entre 35 y 36, una charla sobre la prevención del cáncer de mama, en conmemoración del Mes de Sensibilización sobre esta enfermedad.
La disertante será Valeria Méndez Ortiz, médica mastóloga, quien estará acompañada por la Asociación Civil Dragones Rosas.
Méndez Ortiz es miembro de la Clínica Breast y de la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Italiano de La Plata. Además, fue ex residente de Ginecología y Obstetricia en la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata y es integrante de la Sociedad Argentina de Mastología.
Dragones Rosas es una Asociación Civil conformada por mujeres que superaron la enfermedad y practican remo, promoviendo así los beneficios físicos y concientizando a la sociedad sobre la importancia de la prevención.
Hoy, desde las 14 y en la Biblioteca Central de la provincia de Buenos Aires (calle 47 entre 5 y 6), se realizará el Taller Reparación de Libros. Con la coordinación de Laura Tolaba, cuyo destinatario es el público adulto en general, el evento se realizará en la Sala Juvenil. La entrada es libre y gratuita.
El domingo 28 de septiembre, a las 14:30 y en el Playón Estación Provincial del barrio Meridiano V (17 y 71), se desarrollará un “Festival de Juegos Callejeros”. El evento celebrará el Día Internacional del Derecho a Jugar, y tiene como destinatarios a personas de todas las edades. Habrá música en vivo y lo organizan entidades sociales de la Ciudad.
Contacto: 221 6418595.
El sábado 27 de septiembre, la Escuela de Taekwondo Tomás Cueva llevará a cabo el Encuentro Marcial Deportivo en la plaza María Auxiliadora (516 y 208). El evento será de 11 a 17 y busca reunir a vecinos, practicantes y curiosos en torno a la disciplina. Asimismo, el encuentro pide la entrega de un alimento no perecedero que será destinado a la Casa del Niño de Abasto.
Para los amantes de las letras de la tercera edad, en el Club Circunvalación -cuya sede está ubicada en 7 entre 77 y 78-, se realizan Taller de literatura, escritura, lectura y narración y Taller de literatura y teatro. Organiza la Subcomisión de la Tercera Edad de Fomento y Cultura Circunvalación.
Del 3 al 5 de octubre, de 11 a 21 y en Club Atlético City Bell (Cantilo y Jorge Bell), se llevará a cabo la séptima edición de la Expo Vivero. Con entrada libre y gratuita, se podrá visitar y adquirir plantas, árboles autóctonos, elementos de decoración, macetas, tierra, fertilizantes y muchos más. Contacto: 221 5410311
