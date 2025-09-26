Cuántos pobres hay en el Gran La Plata: bajan las estadísticas pero superan al promedio país

Viernes complicado en el Tren Roca: demoras y cancelaciones entre La Plata y Constitución
La mejora en el Gran La Plata fue de unos 2 puntos con respecto a la última parte de 2024, pero lo hizo a menor ritmo que a nivel nacional. Además, repuntó la indigencia
La pobreza y la indigencia a nivel país bajaron en el primer semestre del año. En el Gran La Plata la pobreza también pero a un ritmo menor que en el promedio de los 31 aglomerados urbanos. Incluso la cantidad regional de indigentes creció.
Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec (EPH) que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec), el flagelo afecta a 9.451.018 personas (31,6%) a nivel nacional y a 2.456.090 hogares (24,1%). Aún cuando distintos analistas coincidieron en calcular que el porcentaje difundido equivaldría en realidad a 15 millones de personas (de los aglomerados relevados) en situación de pobreza, unos 10 millones de argentinos habrían superado esta condición al cabo de un año.
En cuanto a la indigencia, según el Indec la problemática alcanza a 2.051.984 argentinos y argentinas relevados (6,9%) que viven en 565.821 hogares (5,6%).
En ambos casos, se trata de una significativa disminución con respecto al segundo semestre de 2024, cuando la cantidad de personas pobres llegaba al 38,1 (6,5 puntos más que la medición actual) y más aún en la comparación con el primer semestre del año pasado, cuando rozaba el 53% (más de 20 puntos que el dato que se conoció ayer).
En el caso de las personas indigentes, la baja en el país fue de 1,3 puntos, frente al 8,2% registrado en el último semestre de 2024 y de más de 11 puntos con respecto al 18,1% de la primera mitad de ese año.
La recuperación de los ingresos y precios de las canastas básica alimentaria y total que subieron por debajo de la inflación habrían incidido en la mejora. Aún cuando la brecha de pobreza de los hogares se ubicó en el 37%, con un ingreso familiar promedio de $671.492 y una canasta básica total valuada en más de un millón de pesos.
La baja de ambos indicadores se observó en todas las regiones. Sin embargo, en el Gran La Plata lo hizo a una velocidad menor que en el promedio nacional y la cantidad de personas en situación de indigencia subió.
En la Región, de las 941.511 personas relevadas, 331.287 (35,2%) estaban por debajo de la línea de la pobreza en la primera mitad de este año. Aún cuando se verificó una reducción con respecto al 37,3% del último semestre de 2024, la misma fue de poco más de 2 puntos, mientras que en el promedio del país esa baja fue, como se dijo, de 6,5 puntos.
Pese a la baja, lo que sobresale es un deterioro en relación con la media nacional y una tendencia que se revierte.
Durante 2024, el Gran La Plata se mantuvo ligeramente por debajo del promedio nacional de pobreza: en el primer semestre de aquel año, la pobreza en la Región llegó al 51,2% frente al 52,9% del país. Esta diferencia se mantuvo en el segundo semestre de 2024, con 37,3% en La Plata versus el 38,1% nacional.
Pero en el primer semestre de este año, el porcentaje de pobreza en la Región superó en 3,6 puntos al nacional. Además, la caída interanual entre el primer semestre de 2024 e igual período de 2025 fue más lenta en el Gran La Plata, con un 16% de baja frente al 21,3% nacional.
En tanto que al medir la pobreza por hogares, el último registro del Indec para la Región arroja un 25,1% (1,1 puntos más que el porcentaje nacional; 4,4 puntos menos que en el segundo semestre de 2024 y casi 15 menos que hace un año).
Un dato que enciende alarmas es el de la indigencia, que en el Gran La Plata afectó al 8% de las personas y se ubicó no solo por encima del promedio nacional (6,9%), sino que además repuntó 0,7% con respecto al segundo semestre de 2024, recortando así el desplome iniciado tras el 18,3% registrado en la primera mitad del año pasado. Medida por hogares, la variación en seis meses pasó de 6,4% a 4,7%.
