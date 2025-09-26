Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Política y Economía |Según datos del Indec del primer semestre de 2025

Cuántos pobres hay en el Gran La Plata: bajan las estadísticas pero superan al promedio país

La mejora en el Gran La Plata fue de unos 2 puntos con respecto a la última parte de 2024, pero lo hizo a menor ritmo que a nivel nacional. Además, repuntó la indigencia

Cuántos pobres hay en el Gran La Plata: bajan las estadísticas pero superan al promedio país
26 de Septiembre de 2025 | 02:35
Edición impresa

La pobreza y la indigencia a nivel país bajaron en el primer semestre del año. En el Gran La Plata la pobreza también pero a un ritmo menor que en el promedio de los 31 aglomerados urbanos. Incluso la cantidad regional de indigentes creció.

Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec (EPH) que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec), el flagelo afecta a 9.451.018 personas (31,6%) a nivel nacional y a 2.456.090 hogares (24,1%). Aún cuando distintos analistas coincidieron en calcular que el porcentaje difundido equivaldría en realidad a 15 millones de personas (de los aglomerados relevados) en situación de pobreza, unos 10 millones de argentinos habrían superado esta condición al cabo de un año.

En cuanto a la indigencia, según el Indec la problemática alcanza a 2.051.984 argentinos y argentinas relevados (6,9%) que viven en 565.821 hogares (5,6%).

En ambos casos, se trata de una significativa disminución con respecto al segundo semestre de 2024, cuando la cantidad de personas pobres llegaba al 38,1 (6,5 puntos más que la medición actual) y más aún en la comparación con el primer semestre del año pasado, cuando rozaba el 53% (más de 20 puntos que el dato que se conoció ayer).

En el caso de las personas indigentes, la baja en el país fue de 1,3 puntos, frente al 8,2% registrado en el último semestre de 2024 y de más de 11 puntos con respecto al 18,1% de la primera mitad de ese año.

La recuperación de los ingresos y precios de las canastas básica alimentaria y total que subieron por debajo de la inflación habrían incidido en la mejora. Aún cuando la brecha de pobreza de los hogares se ubicó en el 37%, con un ingreso familiar promedio de $671.492 y una canasta básica total valuada en más de un millón de pesos.

LE PUEDE INTERESAR

Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”

LE PUEDE INTERESAR

Milei ratificó su apoyo a Israel frente a Hamás al reunirse con Netanyahu

La situación en el Gran La Plata

La baja de ambos indicadores se observó en todas las regiones. Sin embargo, en el Gran La Plata lo hizo a una velocidad menor que en el promedio nacional y la cantidad de personas en situación de indigencia subió.

En la Región, de las 941.511 personas relevadas, 331.287 (35,2%) estaban por debajo de la línea de la pobreza en la primera mitad de este año. Aún cuando se verificó una reducción con respecto al 37,3% del último semestre de 2024, la misma fue de poco más de 2 puntos, mientras que en el promedio del país esa baja fue, como se dijo, de 6,5 puntos.

Pese a la baja, lo que sobresale es un deterioro en relación con la media nacional y una tendencia que se revierte.

Durante 2024, el Gran La Plata se mantuvo ligeramente por debajo del promedio nacional de pobreza: en el primer semestre de aquel año, la pobreza en la Región llegó al 51,2% frente al 52,9% del país. Esta diferencia se mantuvo en el segundo semestre de 2024, con 37,3% en La Plata versus el 38,1% nacional.

Pero en el primer semestre de este año, el porcentaje de pobreza en la Región superó en 3,6 puntos al nacional. Además, la caída interanual entre el primer semestre de 2024 e igual período de 2025 fue más lenta en el Gran La Plata, con un 16% de baja frente al 21,3% nacional.

En tanto que al medir la pobreza por hogares, el último registro del Indec para la Región arroja un 25,1% (1,1 puntos más que el porcentaje nacional; 4,4 puntos menos que en el segundo semestre de 2024 y casi 15 menos que hace un año).

Un dato que enciende alarmas es el de la indigencia, que en el Gran La Plata afectó al 8% de las personas y se ubicó no solo por encima del promedio nacional (6,9%), sino que además repuntó 0,7% con respecto al segundo semestre de 2024, recortando así el desplome iniciado tras el 18,3% registrado en la primera mitad del año pasado. Medida por hogares, la variación en seis meses pasó de 6,4% a 4,7%.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Un flagelo que afecta a unos cinco millones de niños

Un dato que celebra Milei y cuestiona la UCA
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes perdió en la definición por penales luego de haber ganado 1 a 0 y de una tarea bañada en aplausos

Fotos y video.- Se hizo sentir en La Plata: impactante recibimiento de los hinchas al micro de Estudiantes

Triple femicidio en Florencio Varela: los cuatro detenidos serán trasladados a Melchor Romero

¿Qué hay detrás del acuerdo Trump-Milei?: Geopolítica y minerales, las intenciones de Estados Unidos

Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram

Punción y “ocupación”: el drama de Paula Bernini

Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal

En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?
+ Leidas

Estudiantes no merecía un final así: Flamengo ganó en los penales y lo dejó afuera de la Copa Libertadores

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Flamengo

Viernes ventoso y nublado, y avanza la ciclogénesis hacia La Plata: para cuándo se espera lo peor de la tormenta

Cuándo será el nuevo paro docente nacional, que también impactará en La Plata

Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”

Una ola de fuertes gripes en La Plata: entre el virus y la alergia, guardias a tope y furor por el “tecito”

El gran partido que jugó sólo deparó aplausos de sus hinchas agradecidos

Domínguez, satisfecho y pensando a futuro: "El año que viene tenemos que ir por el título"
Últimas noticias de Política y Economía

La Provincia enciende alarmas: dice que el país entró en recesión y advirtió sobre el impacto en familias y empleo

Los salarios aumentaron 2,5% en julio, con mayor incidencia del sector no registrado

Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”

Milei ratificó su apoyo a Israel frente a Hamás al reunirse con Netanyahu
Deportes
Domínguez, satisfecho y pensando a futuro: "El año que viene tenemos que ir por el título"
Estudiantes no merecía un final así: Flamengo ganó en los penales y lo dejó afuera de la Copa Libertadores
El gran partido que jugó sólo deparó aplausos de sus hinchas agradecidos
VIDEO. El aguante: los hinchas y un respaldo para la historia
Será la primera vez de Di María en el Zerillo, pero visitó al Lobo en 32 y 25
Policiales
Los detenidos por el triple crimen pasaron la noche en La Plata: ¿cómo es la cárcel por dentro?
La marca de la venganza narco en el triple crimen: el horror por la perversidad y las oscuras revelaciones
Sigue impune un millonario robo a una concesionaria de autos de Tolosa
Cae una peligrosa banda acusada por 12 entraderas
Procesan y embargan por $1 billón a García Furfaro
Espectáculos
En un estreno: Cecilia Milone se mostró muy enojada y a los gritos contra la prensa
Daniela Celis ruega por la salud de Thiago Medina: “Paré mi vida por mis hijas y por él”
Fuerte descargo de Anna Chiara por la absolución de su madre, Andrea del Boca: "Nunca tendrán con qué llenar su patética y putrefacta existencia"
Desgarrador pedido de Julieta Poggio por la salud de Thiago Medina: "No estás solo"
Más detalles de la dura denuncia de Valentino, hijo de Natacha Jaitt, contra su tío Ulises: "Todo era violencia..."
Información General
En Tres Arroyos la crisis golpea a dos tradicionales empresas: un frigorífico y una fábrica, entre atrasos de sueldos y despidos
Alerta por la IA: desde la ONU piden regularla
Amazon paga un monto millonario por una demanda
Los números de la suerte del viernes 26 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
VIDEO. La NASA creó una melodía con una imagen satelital del Río de la Plata: ¡escuchala!

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla