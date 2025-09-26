Por condiciones climáticas, reprogramaron el “Brazilian Day” de Plaza Moreno

Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”
Originalmente previsto para el domingo 28 de septiembre, el “Brazilian Day” se realizará finalmente el 19 de octubre debido a las condiciones climáticas -se prevé una posible ciclogénesis- en Plaza Moreno. Con libre entrada y gratuita, la celebración ofrecerá una variada agenda cultural: shows en vivo, espectáculos para toda la familia y un corredor gastronómico con platos típicos. Los organizadores son la Comuna, el Consulado y la Institución Patria Brasil.
