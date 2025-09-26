Cae una peligrosa banda acusada por 12 entraderas

Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”
Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”
Un operativo de gran envergadura permitió desbaratar en las últimas horas a una organización delictiva acusada de cometer al menos una docena de robos bajo la modalidad entradera en barrios de La Plata. La acción culminó con la aprehensión de cinco hombres, todos con antecedentes, y el secuestro de un verdadero arsenal compuesto por armas de fuego, chalecos antibalas, gran cantidad de municiones, rodados con pedido de captura y hasta “miguelitos” de fabricación casera.
La investigación se centró en una vivienda alquilada y deshabitada de 62 entre 166 y 167, en Los Hornos, que la banda utilizaba como aguantadero y base de operaciones. Según pudo reconstruirse, allí guardaban vehículos robados y herramientas destinadas a violentar accesos, además de reunirse entre la medianoche y la madrugada antes de salir a delinquir.
Tras semanas de tareas encubiertas, personal policial montó una vigilancia en la zona. En la madrugada del miércoles, cerca de las 3, se detectó el arribo de dos sospechosos en moto y otros tres a bordo de un VW Gol Trend gris. Cuando se intentó identificarlos, uno de los ocupantes del motovehículo extrajo un arma de fuego y apuntó contra los efectivos, lo que motivó disparos intimidatorios. Pese al intento de fuga en distintas direcciones, un operativo cerrojo permitió la detención de todos los implicados.
Los aprehendidos cuentan con antecedentes penales por robos y encubrimientos, e incluso uno de ellos había recuperado la libertad de la Unidad 9 de La Plata apenas tres meses atrás.
En el procedimiento se incautaron diez automóviles y una motocicleta, varios de ellos con pedido de secuestro activo en La Plata, Quilmes, Tres de Febrero y Lomas de Zamora. También fueron halladas 20 chapas patentes, llaves de autos y herramientas como destornilladores de gran tamaño y una tijera hidráulica para cortar rejas.
La investigación permitió vincular a la banda con al menos doce entraderas ocurridas en los últimos meses. Entre las víctimas figuran jubilados de entre 70 y 93 años, así como familias de barrios de Los Hornos, San Carlos, Olmos y City Bell. La causa quedó en manos de la UFI N°15 de La Plata y del Juzgado de Garantías N°2, que avanzan en la imputación por robos agravados reiterados y tenencia ilegal de armas de fuego.
