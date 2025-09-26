Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Policiales |El operativo se realizó en una vivienda de 62 entre 166 y 167

Cae una peligrosa banda acusada por 12 entraderas

Cae una peligrosa banda acusada por 12 entraderas

Cayeron cinco delincuentes y desbaratan una peligrosa banda / EL DIA

26 de Septiembre de 2025 | 02:07
Edición impresa

Un operativo de gran envergadura permitió desbaratar en las últimas horas a una organización delictiva acusada de cometer al menos una docena de robos bajo la modalidad entradera en barrios de La Plata. La acción culminó con la aprehensión de cinco hombres, todos con antecedentes, y el secuestro de un verdadero arsenal compuesto por armas de fuego, chalecos antibalas, gran cantidad de municiones, rodados con pedido de captura y hasta “miguelitos” de fabricación casera.

La investigación se centró en una vivienda alquilada y deshabitada de 62 entre 166 y 167, en Los Hornos, que la banda utilizaba como aguantadero y base de operaciones. Según pudo reconstruirse, allí guardaban vehículos robados y herramientas destinadas a violentar accesos, además de reunirse entre la medianoche y la madrugada antes de salir a delinquir.

Tras semanas de tareas encubiertas, personal policial montó una vigilancia en la zona. En la madrugada del miércoles, cerca de las 3, se detectó el arribo de dos sospechosos en moto y otros tres a bordo de un VW Gol Trend gris. Cuando se intentó identificarlos, uno de los ocupantes del motovehículo extrajo un arma de fuego y apuntó contra los efectivos, lo que motivó disparos intimidatorios. Pese al intento de fuga en distintas direcciones, un operativo cerrojo permitió la detención de todos los implicados.

Los aprehendidos cuentan con antecedentes penales por robos y encubrimientos, e incluso uno de ellos había recuperado la libertad de la Unidad 9 de La Plata apenas tres meses atrás.

En el procedimiento se incautaron diez automóviles y una motocicleta, varios de ellos con pedido de secuestro activo en La Plata, Quilmes, Tres de Febrero y Lomas de Zamora. También fueron halladas 20 chapas patentes, llaves de autos y herramientas como destornilladores de gran tamaño y una tijera hidráulica para cortar rejas.

La investigación permitió vincular a la banda con al menos doce entraderas ocurridas en los últimos meses. Entre las víctimas figuran jubilados de entre 70 y 93 años, así como familias de barrios de Los Hornos, San Carlos, Olmos y City Bell. La causa quedó en manos de la UFI N°15 de La Plata y del Juzgado de Garantías N°2, que avanzan en la imputación por robos agravados reiterados y tenencia ilegal de armas de fuego.

LE PUEDE INTERESAR

Procesan y embargan por $1 billón a García Furfaro

LE PUEDE INTERESAR

Makintach se defendió de las acusaciones

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes perdió en la definición por penales luego de haber ganado 1 a 0 y de una tarea bañada en aplausos

Fotos y video.- Se hizo sentir en La Plata: impactante recibimiento de los hinchas al micro de Estudiantes

Triple femicidio en Florencio Varela: los cuatro detenidos serán trasladados a Melchor Romero

¿Qué hay detrás del acuerdo Trump-Milei?: Geopolítica y minerales, las intenciones de Estados Unidos

Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram

Punción y “ocupación”: el drama de Paula Bernini

Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal

En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?
+ Leidas

VIDEO. Cordera otra vez “Barreda simboliza una injusticia”

VIDEO. No merecía un final así: Estudiantes, afuera de la Copa

Se viene otro paro docente nacional que también impactará en la Ciudad

El verdadero triángulo de hierro: Messi, Milei y Trump

Uno por uno

Entre el virus y la alergia, guardias a tope y furor por el “tecito”

Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”

El micro vuelve a subir y acumula 120% en el año
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. La marca de la venganza narco: el horror fue transmitido en vivo en redes

Sigue impune un millonario robo a una concesionaria de autos de Tolosa

Procesan y embargan por $1 billón a García Furfaro

Makintach se defendió de las acusaciones
Espectáculos
VIDEO. Cordera otra vez “Barreda simboliza una injusticia”
“Hoy empieza mi nueva vida”: Andrea del Boca fue absuelta por fraude
YSY A en La Plata: “Siempre traté de escribir lo más tanguero posible”
“Es complicado”: una comedia en dos rounds sobre dos ex, con dos ex en escena
“Toma I”: Lautaro Mazza reafirma su sello en el tango
La Ciudad
El micro vuelve a subir y acumula 120% en el año
Alimentos: subas de hasta 10%: comercios, del rechazo a la resignación
Se viene otro paro docente nacional que también impactará en la Ciudad
Entre el virus y la alergia, guardias a tope y furor por el “tecito”
Le tocó a Berisso la lluvia de millones del Quini
Deportes
VIDEO. No merecía un final así: Estudiantes, afuera de la Copa
El gran partido que jugó sólo deparó aplausos de sus hinchas agradecidos
VIDEO. El aguante: los hinchas y un respaldo para la historia
Será la primera vez de Di María en el Zerillo, pero visitó al Lobo en 32 y 25
Zubeldía fue confirmado como DT de Fluminense
Información General
Alerta por la IA: desde la ONU piden regularla
Amazon paga un monto millonario por una demanda
Los números de la suerte del viernes 26 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
VIDEO. La NASA creó una melodía con una imagen satelital del Río de la Plata: ¡escuchala!
Poblaciones costeras: más de la mitad se están reubicando

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla