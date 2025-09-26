Villarruel recordó a Rucci

Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”
La vicepresidenta Victoria Villarruel le rindió homenaje ayer al exsecretario general de la CGT José Ignacio Rucci, ante un nuevo aniversario del asesinato del secretario general de la CGT José Ignacio Rucci, cuya muerte, dijo, “buscó golpear al movimiento obrero y desestabilizar al gobierno”.
“Un día como hoy, en 1973, la Argentina fue sacudida por el asesinato de Rucci, secretario general de la CGT y figura clave del sindicalismo. Su muerte, a manos de la organización terrorista Montoneros, buscó golpear al movimiento obrero y desestabilizar al gobierno”, escribió Villarruel en su cuenta de X. Para Villarruel, Rucci “fue un hombre de convicciones firmes, defensor de los trabajadores y de la paz social”.
“Su asesinato marcó a fuego la historia argentina y dejó una herida profunda que aún interpela a nuestra Nación”, añadió.
Y sostuvo que “a 52 años de su asesinato, acompaño a su familia en el dolor y reafirmo mi compromiso con la verdad, la justicia y la defensa de la Patria frente a la violencia y todo acto de terrorismo”.
Villarruel extendió el recuerdo a la hija de Rucci, Claudia, quien fue funcionaria de la vicepresidenta en la Cámara alta hasta el año pasado.
“Acompaño a Claudia en el recuerdo de su padre y en la lucha por DDHH para todos. Nunca hice distinciones entre las víctimas porque todas ellas merecen el abrazo del pueblo argentino. Y hoy más que nunca debemos trabajar con ahínco para llegar a la unión nacional que nos permita recuperar la Argentina grande y soberana que tuvimos”, cerró.
