Makintach se defendió de las acusaciones

La jueza está imputada por cinco delitos, tras el escándalo en el juicio por Maradona. “Recibo mensajes que me asustan”
Meses después de que se anulara el juicio por la muerte de Diego Maradona, la magistrada Julieta Makintach rompió el silencio y se defendió de las acusaciones en su contra, asegurando que no cometió ningún delito. “Todavía tengo fueros y como conocedora del derecho y profesora de facultad, sé que no cometí ningún delito”, sostuvo.
Makintach enfrenta cargos por cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios. Según indicó, su causa fue “armada” con el objetivo de buscar la nulidad del juicio y, desde que se conoció su participación en la elaboración del documental sobre el proceso, intentan “humillarla” y “desprestigiarla”.
La jueza también reveló que comenzó a recibir mensajes anónimos que la “asustan” y buscan coaccionarla para que no hable, afectando la seguridad e intimidad emocional de sus hijos y su familia. Su defensa se produjo luego de que su médica esteticista, María Eva Pereyra, declarara ante la Justicia y presentara chats de WhatsApp que mantuvo con Makintach. La conversación surgió el 10 de septiembre, cuando la magistrada quiso confirmar si el tráiler de Justicia Divina, el documental sobre el juicio, había sido enviado a una funcionaria judicial.
Makintach había presentado su renuncia como titular del Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, pero al no ser aceptada por Axel Kicillof, el jury avanzó con la investigación y los conjueces finalmente avalaron las denuncias en su contra.
