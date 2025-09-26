¿Acercamiento?: Macri y Francos comparten acto

En plena negociación de la Casa Rosada para ampliar su base de sustentación política, Guillermo Francos se mostró junto a Mauricio Macri en un acto diplomático. El jefe de Gabinete y el exmandatario se saludaron afectuosamente y posaron para el fotógrafo oficial en el evento organizado por la Embajada de Arabia Saudita en el Hotel Four Seasons.

Según testigos, además de la foto compartieron unas breves palabras en un clima cordial. En redes sociales, Francos destacó: “Durante el encuentro dialogamos sobre la relación bilateral, intercambiamos ideas sobre temas de interés común y exploramos nuevas iniciativas para seguir fortaleciendo la cooperación entre nuestros países. Allí también mantuve un cordial intercambio con el ex presidente Mauricio Macri”.

El gesto se produce en paralelo a la decisión del oficialismo de profundizar las conversaciones con otros sectores políticos. Tras recibir el respaldo de Estados Unidos, el Ejecutivo busca tender puentes con gobernadores y referentes parlamentarios para evitar nuevas derrotas legislativas y avanzar con su agenda de reformas.

No obstante, en la interna libertaria hay diferencias. Algunos sectores consideran que el vínculo con el PRO y con parte del radicalismo ya existe, pero que “no alcanza” para ordenar el Congreso. “En los últimos 70 días estuvo fuera de control, nos ganaron siempre y por goleada”, admitió una fuente cercana al oficialismo.

Un vínculo en pausa

La relación personal entre Javier Milei y Mauricio Macri atraviesa un momento de enfriamiento. El propio ex presidente reconoció que hace un año no dialoga con el mandatario, aunque reiteró que está “a disposición para ayudar”. “Es un momento para ser muy prudentes. Nunca fui de los que creyeron que ‘cuanto peor, mejor’”, dijo en declaraciones recientes.

Macri llegó al acto en el Four Seasons tras un viaje relámpago a Perú. Sin embargo, en su entorno aclararon que por ahora no hay reuniones previstas con Francos ni con Milei: “No hay milanesas en el horizonte”, ironizaron.

En el bloque macrista reconocen que estarían dispuestos a asumir la presidencia de la Cámara de Diputados, una alternativa que ya había circulado a fines de 2023, tras el triunfo electoral de Milei.

Aun así, remarcan que solo lo harían si el Presidente lo define en el marco de un acuerdo más amplio, que contemple también participación en la gestión. Los ministerios de Defensa y Seguridad aparecen como opciones, ya que se prevé que en los próximos meses queden vacantes con la salida de Luis Petri y Patricia Bullrich, candidatos en las elecciones de octubre.