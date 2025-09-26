Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Policiales |A casi un mes del audaz golpe

Sigue impune un millonario robo a una concesionaria de autos de Tolosa

El dueño de la agencia se quejó porque “le dimos a la Policía distintos videos” y habló de “un mensaje” por la camioneta robada

Sigue impune un millonario robo a una concesionaria de autos de Tolosa

El círculo muestra a los boqueteros en el techo de la agencia / EL DIA

26 de Septiembre de 2025 | 02:08
Edición impresa

El cuantioso escruche en una conocida concesionaria de autos de la marca Citroën, ubicada en Tolosa, continúa dejando tela por cortar cuando se está a punto de cumplirse un mes del osado golpe.

Como lo publicó este diario en su edición del 1º de septiembre último, el atraco se produjo en la madrugada del domingo 31 de agosto en la agencia “Pi Ingeniería”, situada en calle 13 entre 528 y 529.

Por lo que los damnificados pudieron establecer a través de filmaciones de cámaras de seguridad, los delincuentes hicieron boquetes en varios sectores del techo del comercio para acceder a esas instalaciones.

Y al cabo de una hora y cuarenta minutos, se fueron de allí tras primero desconectar las cámaras, sustraer el DVR, romper el sistema de alarma y robar una pesada caja fuerte, que contenía un monto millonario que no fue precisado. La cargaron en una camioneta Berlingo de servicio perteneciente a la concesionaria y con la que se dieron a la fuga.

Lo curioso del caso, es que el vehículo fue devuelto “intacto” un rato más tarde a la puerta del local, para desconcierto de las víctimas y de los investigadores del caso. Pero del dinero y de los ladrones nada se sabe hasta ahora.

“ES UN MENSAJE PARA ALGUIEN”

Ayer a la tarde, el propietario de la referida concesionaria de vehículos, ingeniero Juan José Pi (79), visitó la Redacción de EL DIA para exponer su fuerte preocupación ante “la falta de avances en la investigación policial” sobre el tema.

“Se está por cumplir un mes de este robo y no sabemos si hay alguna pista o no sobre los delincuentes, pese a que hicimos la denuncia en la comisaría sexta y le dimos a la Policía videos de cámaras de seguridad de algunos vecinos, donde se los ve a los ladrones porque actuaron a cara descubierta”, reflejó el comerciante.

Pero más allá de esa situación, en distintos pasajes de la charla con este diario, Pi reparó en que “nos llama poderosamente la atención que se hayan robado nuestra camioneta a las 4.40 de esa madrugada y que la hayan devuelto a las 5.19, en el mismo estado en que se la llevaron, dejándola estacionada frente a la concesionaria”.

En tal sentido, interpretó que “es raro, evidentemente es un mensaje para alguien sobre la impunidad con la que actuaron. No sé si para nosotros o para la Policía”.

Otro síntoma de que los forajidos se desenvolvieron sin mayores preocupaciones a ser descubiertos es que, puntualizó el comerciante, “si bien se metieron en la concesionaria a las 3 de la mañana de ese 31 de agosto, ya desde la 1.30 comenzaron a romper las chapas del techo del local en cinco partes. Así lo muestra uno de los videos”.

Otro aspecto que no pasó desapercibido para Pi, lo exteriorizó con una pregunta: “¿Cómo hicieron los delincuentes para cargar en nuestra Berlingo la caja fuerte?, que pesa entre 500 y 600 kilos”.

Por esa razón, recordó, “cuando huyeron del lugar en dirección a 13 y 32, la camioneta, ante semejante peso, casi tocaba en su parte baja el piso” en otra imagen contenida en otra de las filmaciones.

Finalmente, citó que “es el primer robo de esta índole en los 14 años de Pi Ingeniería, pese a que hubo antes hurtos menores”.

 

Multimedia

El círculo muestra a los boqueteros en el techo de la agencia / EL DIA

Un auto de la banda

