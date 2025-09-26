La ONU investiga las denuncias de Trump por “triple sabotaje”

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Presidente Donald Trump

26 de Septiembre de 2025 | 02:34
Edición impresa

La Organización de Naciones Unidas comunicó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el inicio de una “investigación exhaustiva” sobre lo que el líder estadounidense calificó de “triple sabotaje” durante su visita a la sede de la entidad en Nueva York.

Washington envió el miércoles una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, exigiendo explicaciones sobre la falla de una escalera mecánica que dejó atrapados a Trump y a su esposa Melania, así como el mal funcionamiento del teleprompter y del sistema de megafonía.

“El secretario general informó a la Misión Permanente de Estados Unidos que ya había ordenado una investigación exhaustiva y expresó que la ONU está dispuesta a cooperar con total transparencia con las autoridades estadounidenses para determinar las causas de los incidentes”, declaró en la noche del miércoles el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.

En un extenso y airado mensaje en redes sociales, Trump describió la serie de contratiempos como “muy siniestros”, pidió el arresto de los responsables y afirmó que el Servicio Secreto de Estados Unidos también estaba investigando. “No fue una coincidencia, fue un triple sabotaje en la ONU. Deberían avergonzarse”, escribió en su plataforma Truth Social. “Exijo una investigación inmediata”, añadió.

Los problemas técnicos persiguieron a Trump antes y durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU.

Imágenes mostraron al presidente de 79 años y a Melania Trump subiendo por una escalera mecánica el martes, cuando esta se detuvo bruscamente. Más tarde, al comenzar su discurso, señaló que el teleprompter no funcionaba. Gran parte de su oratoria la dedicó a criticar a la ONU, acusándola de financiar la migración irregular que estaba convirtiendo a Estados Unidos y a los países europeos en un “infierno” y de no apoyar sus esfuerzos de paz en Gaza y Ucrania.

Si bien Trump se mostró inicialmente en tono de broma respecto al incidente con la escalera mecánica, su actitud se endureció al día siguiente.

La ONU ha insistido en que el teleprompter fue operado por la Casa Blanca. Respecto a la escalera, Dujarric informó a periodistas que un videógrafo de la delegación estadounidense, que grababa en la escalera, accionó accidentalmente un interruptor que la detuvo.

Trump también se quejó de que el sistema de megafonía estaba manipulado para que su discurso de una hora no pudiera oírse. “El sistema de sonido fue diseñado para que los asistentes pudieran escuchar los discursos traducidos a seis idiomas mediante auriculares”, declararon desde la ONU.

 

