Le tocó a Berisso la lluvia de millones del Quini

la jugada victoriosa, en la agencia bonaerense más añeja / web

26 de Septiembre de 2025 | 01:41
06 - 03 - 17 - 21 - 31 - 24 fueron lo números ganadores que hicieron millonario a un vecino de la Región por estas horas.

Es que, oriundo de Berisso, el afortunado acertó los seis número en la modalidad “La Segunda” del Quini 6 del pasado 24 de septiembre. ¿El premio? $1.800 millones. El otro ganador es oriundo de Puerto Madryn, Chubut.

La jugada del berissense ocurrió en la Agencia Paleo, ubicada en Montevideo y 4, la más antigua de la provincia de Buenos Aires con más de 100 años de historia que, a lo largo de su trayectoria repartió innumerables alegrías.

Ayer por la mañana, ninguno de los comerciantes lograba salir del asombro tras haber vendido el cartón multimillonario.

“Se han vendido muchos premios acá. En su momento salieron importantes jugadas de la Lotería, incluso, el Prode famoso de aquellos años. Pero este es, sin dudas, uno de los más grandes que nos tocó vivir”, manifestó uno de los comerciantes de la Lotería.

“Esta agencia fue creada por Paleo, que en su momento era el distribuidor más grande de cigarrillos. Tiene muchísima historia y tradición. La vivimos con mucha satisfacción porque la gente de la zona viene a felicitarnos”, destacó el empleado y agregó: “Tratamos de sostener la esencia de siempre. Son agencias con historia, con raíces, y eso se valora”.

¿Y el ganador? “Todavía no vino nadie. No sé si habrá salido en las noticias o qué. Puede pasar que alguien venga a revisar la boleta sin saber que sacó el primer premio”, explicó la fuente.

Tras la publicación de los números ganadores, sólo queda esperar que aparezca el nuevo millonario. Pero en Berisso, la suerte ya tiene nombre y dirección.

Las apuestas de Quini 6 sólo se toman en las agencias autorizadas de lotería en todo el país. Allí se otorgan un ticket al jugador para que después acredite el premio, con un plazo de siete días para su entrega.

Aunque el objetivo es acertar los seis números de la apuesta, aquellos que consigan cinco aciertos por lo menos, se adjudican el segundo premio. Para quienes adivinen cuatro, el tercero.

 

