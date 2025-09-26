Sigue la rebaja para carnes avícola y bovina

Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”
Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”
El esquema de retenciones cero para la exportación de carnes avícola y bovina continúa, sin cupo, hasta el 31 de octubre próximo, según informó el vocero presidencial Manuel Adorni en la red social X (ex Twitter).
Las declaraciones del funcionario fueron efectuadas luego de que el Gobierno anunciara que se terminaron las retenciones cero a los granos por haberse alcanzado el cupo de U$S7.000 millones.
El coordinador de la Mesa de las Carnes, Dardo Chiesa, recordó que el esquema sin cupo ya se había definido cuando se tomó la resolución, más allá de la ratificación de Adorni, y además remarcó que la medida se había hecho extensiva también para equinos, que pagaban una retención del 5% al igual que los cortes bovinos y avícolas.
Pero el dirigente aseveró que la fecha límite del 31 de octubre es muy corta para aprovechar el beneficio, ya que solo es para mercadería que haya sido producida dentro de este esquema. “El beneficio no va a llegar a nadie”, afirmó el referente de ese nucleamiento que integran más de 30 entidades esa cadena productiva.
