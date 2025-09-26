Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |ESTA VEZ A METROS DE LA ESTACIÓN

Continúan los ataques en edificios de La Plata

26 de Septiembre de 2025 | 02:04
Otra jornada de inseguridad sacudió el centro de La Plata cuando, en la madrugada de ayer, una pareja de delincuentes ingresó a la cochera de un edificio y escapó con dos motos. El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la mañana en un bloque ubicado en calle 2, entre avenida 44 y 45, a solo dos cuadras de la Estación de Trenes.

Según el reporte oficial, los ladrones forzaron el portón de acceso al edificio y sustrajeron los vehículos de los vecinos. La acción quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar, que muestran a la pareja en plena huida, y ahora son una pieza clave para la investigación.

El caso quedó a cargo de la Comisaría 2ª, que ya inició averiguaciones para dar con los responsables. Mientras tanto, los frentistas y vecinos expresaron su bronca por la impunidad con la que se producen este tipo de delitos y pidieron mayor presencia policial y patrulleros en la zona.

“No podemos dormir tranquilos ni dejar las motos afuera, siempre hay alguien que se aprovecha de la madrugada”, comentó uno de los afectados. Este episodio no es aislado: en distintos barrios de La Plata se repiten robos de este tipo, donde bandas especializadas fuerzan portones y cocheras para sustraer motos, bicicletas u objetos de valor de los vehículos. Según vecinos, la modalidad se ha vuelto cada vez más frecuente, con ladrones que operan de manera rápida y coordinada para escapar antes de que llegue la policía.

 

