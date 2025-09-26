Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Política y Economía |Escándalo: acusan a las grandes empresas exportadoras

Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”

El beneficio que prometía alivio para el agro duró apenas tres días. El cupo de U$S7.000 millones se agotó en un abrir y cerrar de ojos

Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”
26 de Septiembre de 2025 | 02:34
Edición impresa

El beneficio que prometía alivio para los productores con retenciones cero para todos los granos duró apenas tres días. El cupo de U$S7.000 millones en ventas externas se agotó en un abrir y cerrar de ojos y el malestar creció cuando se supo que la mayor parte de las operaciones fue registrada por las grandes agroexportadoras, que no tenían comprada la mercadería. Las entidades rurales denuncian una transferencia de ingresos en favor de las cerealeras y reclaman transparencia.

“Exportadoras como Bunge, Cargil o Dreyfus, inscribieron ventas al exterior con retenciones cero en 48 horas sin tener los granos y se hicieron de todo el beneficio”, denunció el diputado Rodrigo De Loredo en su cuenta de X. Según el radical cordobés, se trata de “un escándalo”, ya que las cerealeras salieron a buscar la mercadería comprándosela al productor argentino, que no se beneficia en nada con la suspensión de las retenciones. “Los productores chicos y medianos quedaron afuera”.

El anuncio de la eliminación temporal de retenciones para granos y derivados, presentado por el Gobierno como un gesto hacia el sector agropecuario, se convirtió en un nuevo motivo de conflicto. El cupo de U$S7.000 millones en Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) se agotó en apenas tres jornadas, dejando a muchos productores afuera y generando la percepción de que la medida fue diseñada a medida de las grandes exportadoras.

El miércoles a última hora, ARCA (exAFIP) comunicó que el beneficio se daba por terminado por haberse alcanzado el límite previsto. El desconcierto fue general. El martes todavía circulaban precios tentadores en Rosario, con la soja a U$S362 la tonelada, pero al día siguiente la cotización ya había caído a U$S346 y por la tarde las operaciones quedaron prácticamente paralizadas.

¿Sin los granos?

Los dirigentes rurales afirman que la mayor parte de la mercadería comprometida en las DJVE aún no fue adquirida y se comprará en los próximos meses, probablemente a un valor menor. Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, fue contundente: “Los exportadores deben mostrar cuántos millones de toneladas vendieron y cuántas compraron realmente. Hablé con uno que declaró ventas para mayo de 2026 sin tener el grano”.

La Bolsa de Comercio de Rosario informó que entre lunes y miércoles se fijó precio a 4,4 millones de toneladas, muy lejos de las 18 millones que corresponderían al cupo oficial. La diferencia, según los productores, se explica porque las cerealeras aprovecharon la ventana para declarar ventas futuras y obtener la ventaja fiscal, sin que esas operaciones tuvieran respaldo físico.

LE PUEDE INTERESAR

Milei ratificó su apoyo a Israel frente a Hamás al reunirse con Netanyahu

LE PUEDE INTERESAR

Dólares en el tobogán, en un mercado que festeja

Hay una ley que puede frenar la especulación de exportadoras, que inscribieron ventas al exterior con retenciones cero en 48 horas, sin tener los granos”

Rodrigo de Loredo Diputado nacional

El malestar se amplificó cuando analistas de mercado sugirieron que hubo un acuerdo previo entre el Gobierno y los exportadores. En un contexto de reservas escasas y tensión cambiaria, la medida garantizó ingresos inmediatos de divisas, pero a costa de transferir renta del productor a la industria. “Es muy burdo lo que pasó. El Gobierno necesitaba dólares y arregló con las cerealeras. Ahora ellas salen a comprar más barato lo que ya anotaron más caro”, dijo el consultor Carlos Etchepare.

La sospecha se refuerza con la aplicación del decreto 682, que fijó la obligación de liquidar el 90% de lo declarado en apenas 72 horas hábiles. Solo las grandes multinacionales con espalda financiera pudieron cumplir con esa exigencia. El texto omitió exigir que las DJVE estuvieran respaldadas por compras efectivas a productores, lo que derivó en una ventaja clara para las compañías exportadoras.

“Ni la vimos”

En el campo la reacción fue inmediata. Vanesa Padullés Igoillo, productora de Córdoba, resumió la decepción: “Los productores ni la vimos. Fue un Cyber Monday para algunos, compraron como si un tractor valiera 30% menos granos en un día”. Néstor Roulet, exintegrante de la Mesa de Enlace, fue aún más gráfico: “Anotaron DJVE a 400 dólares la tonelada, trajeron los dólares y ahora salen a comprar a 300. Cien dólares por tonelada de diferencia, a cambio de 7.000 millones de dólares ingresados”.

Las críticas también recordaron la vigencia de la ley 26.351, que obliga a demostrar que la mercadería declarada está efectivamente comprada o en stock. De lo contrario, se debería tributar la alícuota aplicable al momento de la exportación. En el sector esperan definiciones: si el Gobierno exigirá ese cumplimiento, en especial porque gran parte de las operaciones registradas todavía no se transformaron en compras reales.

Resulta muy llamativo que, en tan poco tiempo, la exportación haya presentado tantas declaraciones juradas para cubrir semejante monto”

Nicolás Pino Presidente de la Soc. Rural

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) expresó en un comunicado que la medida fue “claramente coyuntural” y que no dejó beneficios para los productores. “Solo consolidó ganancias extraordinarias para un reducido grupo de intermediarios”, planteó la entidad, que reclamó reglas claras y duraderas, además de una eliminación gradual y planificada de las retenciones.

En apenas tres días, la medida que había generado ilusión en el campo reavivó la histórica tensión con las cerealeras. Para los productores, fue otra prueba de que las reglas del juego suelen favorecer a quienes concentran el negocio y tienen capacidad de negociación con el Estado. Y dejó planteada una pregunta que aún resuena en el sector: ¿cuánto del alivio fiscal anunciado se transformó en ingresos reales para quienes producen los granos?

El economista y exasesor de Milei, Carlos Rodríguez, fue directo: “Para eso hay plata, para comprar remedios no hay plata!. Típico de la mesa de dinero que maneja la economía”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Rodrigo de Loredo Diputado nacional

Nicolás Pino Presidente de la Soc. Rural

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes perdió en la definición por penales luego de haber ganado 1 a 0 y de una tarea bañada en aplausos

Fotos y video.- Se hizo sentir en La Plata: impactante recibimiento de los hinchas al micro de Estudiantes

Triple femicidio en Florencio Varela: los cuatro detenidos serán trasladados a Melchor Romero

¿Qué hay detrás del acuerdo Trump-Milei?: Geopolítica y minerales, las intenciones de Estados Unidos

Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram

Punción y “ocupación”: el drama de Paula Bernini

Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal

En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?
+ Leidas

VIDEO. Cordera otra vez “Barreda simboliza una injusticia”

VIDEO. No merecía un final así: Estudiantes, afuera de la Copa

Se viene otro paro docente nacional que también impactará en la Ciudad

El verdadero triángulo de hierro: Messi, Milei y Trump

Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”

Entre el virus y la alergia, guardias a tope y furor por el “tecito”

El micro vuelve a subir y acumula 120% en el año

Los números de la suerte del viernes 26 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Últimas noticias de Política y Economía

La pobreza en la Región: bajó, pero supera al promedio país

Milei ratificó su apoyo a Israel frente a Hamás al reunirse con Netanyahu

Dólares en el tobogán, en un mercado que festeja

VIDEO. Polémica en el Concejo local en el marco del triple crimen de Varela
Deportes
VIDEO. No merecía un final así: Estudiantes, afuera de la Copa
El gran partido que jugó sólo deparó aplausos de sus hinchas agradecidos
VIDEO. El aguante: los hinchas y un respaldo para la historia
Será la primera vez de Di María en el Zerillo, pero visitó al Lobo en 32 y 25
Zubeldía fue confirmado como DT de Fluminense
Policiales
VIDEO. La marca de la venganza narco: el horror fue transmitido en vivo en redes
Sigue impune un millonario robo a una concesionaria de autos de Tolosa
Cae una peligrosa banda acusada por 12 entraderas
Procesan y embargan por $1 billón a García Furfaro
Makintach se defendió de las acusaciones
Espectáculos
VIDEO. Cordera otra vez “Barreda simboliza una injusticia”
“Hoy empieza mi nueva vida”: Andrea del Boca fue absuelta por fraude
YSY A en La Plata: “Siempre traté de escribir lo más tanguero posible”
“Es complicado”: una comedia en dos rounds sobre dos ex, con dos ex en escena
“Toma I”: Lautaro Mazza reafirma su sello en el tango
Información General
Alerta por la IA: desde la ONU piden regularla
Amazon paga un monto millonario por una demanda
Los números de la suerte del viernes 26 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
VIDEO. La NASA creó una melodía con una imagen satelital del Río de la Plata: ¡escuchala!
Poblaciones costeras: más de la mitad se están reubicando

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla