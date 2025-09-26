Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Policiales |Fentanilo contaminado

Procesan y embargan por $1 billón a García Furfaro

El juez federal Ernesto Kreplak procesó a 14 directivos y técnicos de HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA

Procesan y embargan por $1 billón a García Furfaro

Ariel García Furfaro continuará preso / web

26 de Septiembre de 2025 | 02:06
Edición impresa

La investigación por el escándalo del fentanilo contaminado dio un paso decisivo. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, procesó a 14 imputados, entre ellos al empresario Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma Group y Ramallo, donde se produjeron los lotes adulterados que derivaron en la muerte de al menos 20 personas y dejaron bajo sospecha otras 96 muertes en distintos hospitales del país.

El magistrado dictó el procesamiento con prisión preventiva de García Furfaro y le trabó un embargo histórico de un billón de pesos. Para los investigadores, el empresario era el responsable último de las operaciones, garante del control y la seguridad de los productos, y avaló una política empresarial que permitió la adulteración masiva de medicamentos. La resolución también alcanza a parte de su familia: su hermano Diego, su madre Nilda Furfaro (bajo arresto domiciliario) y otros directivos y técnicos de la firma.

En total, quedaron procesados 13 ejecutivos y empleados de distintas áreas de producción y control de calidad de los laboratorios, señalados por incumplir normas esenciales de fabricación y liberar al mercado ampollas de fentanilo en mal estado. Se les imputan los delitos de adulteración de sustancias medicinales en concurso real con adulteración peligrosa para la salud, con resultado de muerte, figuras que prevén penas de entre 10 y 25 años de prisión.

Además de García Furfaro, recibieron prisión preventiva Diego García, Nilda Furfaro, Javier Martín Tchukrán (director de Manufactura), y los directores técnicos José Antonio Maiorano y Carolina Ansaldi. El juez sostuvo que la “conducta deliberada y la política empresarial negligente” priorizó la rentabilidad sobre la seguridad de los pacientes.

Otros procesados, aunque sin prisión preventiva, son la ingeniera química Adriana Iúdica -clave en la causa por haber validado protocolos de los lotes contaminados-, la supervisora Dayana Astudillo Bolívar, la gerenta de calidad María Victoria García, y el jefe de control Wilson Pons, entre otros. A todos se les trabaron embargos multimillonarios y se les prohibió salir del país.

En paralelo, Kreplak dictó la falta de mérito para cuatro imputados, entre ellos Damián García Furfaro, a quien liberó al no encontrar pruebas suficientes de una participación directa en la producción o el control de los lotes adulterados. No obstante, mantiene la investigación abierta y todos continúan con bienes inhibidos y restricciones procesales.

LE PUEDE INTERESAR

Makintach se defendió de las acusaciones

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Continúan los ataques en edificios de La Plata

La resolución de más de 400 páginas valoró documentación adulterada, registros apócrifos, testimonios y chats internos que reflejaron el ocultamiento de prácticas irregulares. El fallo concluyó que el desvío de controles permitió que más de 300.000 ampollas de fentanilo contaminado fueran liberadas al mercado. Con este paso, la investigación entra en una nueva etapa: los principales responsables están procesados y, en su mayoría, bajo preventiva, mientras la Justicia avanza en determinar responsabilidades penales concretas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes perdió en la definición por penales luego de haber ganado 1 a 0 y de una tarea bañada en aplausos

Fotos y video.- Se hizo sentir en La Plata: impactante recibimiento de los hinchas al micro de Estudiantes

Triple femicidio en Florencio Varela: los cuatro detenidos serán trasladados a Melchor Romero

¿Qué hay detrás del acuerdo Trump-Milei?: Geopolítica y minerales, las intenciones de Estados Unidos

Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram

Punción y “ocupación”: el drama de Paula Bernini

Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal

En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?
+ Leidas

VIDEO. Cordera otra vez “Barreda simboliza una injusticia”

VIDEO. No merecía un final así: Estudiantes, afuera de la Copa

Se viene otro paro docente nacional que también impactará en la Ciudad

El verdadero triángulo de hierro: Messi, Milei y Trump

Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”

Entre el virus y la alergia, guardias a tope y furor por el “tecito”

El micro vuelve a subir y acumula 120% en el año

Uno por uno
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. La marca de la venganza narco: el horror fue transmitido en vivo en redes

Sigue impune un millonario robo a una concesionaria de autos de Tolosa

Cae una peligrosa banda acusada por 12 entraderas

Makintach se defendió de las acusaciones
La Ciudad
El micro vuelve a subir y acumula 120% en el año
Alimentos: subas de hasta 10%: comercios, del rechazo a la resignación
Se viene otro paro docente nacional que también impactará en la Ciudad
Entre el virus y la alergia, guardias a tope y furor por el “tecito”
Le tocó a Berisso la lluvia de millones del Quini
Deportes
VIDEO. No merecía un final así: Estudiantes, afuera de la Copa
El gran partido que jugó sólo deparó aplausos de sus hinchas agradecidos
VIDEO. El aguante: los hinchas y un respaldo para la historia
Será la primera vez de Di María en el Zerillo, pero visitó al Lobo en 32 y 25
Zubeldía fue confirmado como DT de Fluminense
Espectáculos
VIDEO. Cordera otra vez “Barreda simboliza una injusticia”
“Hoy empieza mi nueva vida”: Andrea del Boca fue absuelta por fraude
YSY A en La Plata: “Siempre traté de escribir lo más tanguero posible”
“Es complicado”: una comedia en dos rounds sobre dos ex, con dos ex en escena
“Toma I”: Lautaro Mazza reafirma su sello en el tango
Información General
Alerta por la IA: desde la ONU piden regularla
Amazon paga un monto millonario por una demanda
Los números de la suerte del viernes 26 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
VIDEO. La NASA creó una melodía con una imagen satelital del Río de la Plata: ¡escuchala!
Poblaciones costeras: más de la mitad se están reubicando

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla