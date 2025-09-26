Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Política y Economía |Sigue de racha

Dólares en el tobogán, en un mercado que festeja

Acciones y bonos cayeron por una esperable toma de ganancias tras el salvataje de EE UU al Gobierno. El riesgo país subió a 956

Dólares en el tobogán, en un mercado que festeja
26 de Septiembre de 2025 | 02:32
Edición impresa

El precio de los dólares siguen en racha bajista tras el fuerte respaldo que consiguió el Gobierno por parte de Estados Unidos para obtener negociar un Swap por U$S20.000 millones. Pero las acciones y los bonos tuvieron su jornada bajista por toma de ganancias, mientras que lo único que subió fue el riesgo país.

El dólar oficial cerró en $1.305 para la compra y $1.355 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $5 respecto del cierre del miércoles.

La moneda estadounidense consolidó la tendencia bajista que inició durante la semana, con el respaldo de Estados Unidos y el Banco Mundial, y el anuncio de eliminación de retenciones para los granos y carnes avícolas y bovinas.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.355 y $1.360 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.370.

El dólar blue cotizó en $1.385 para la compra y $1.405 para la venta, manteniéndose estable durante la rueda.

El dólar mayorista se ubicó en $1.337 sin registrar movimientos. Actualmente, el techo de la banda cambiaria se ubica en los $1.478,26.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,3% hasta $1.373,84, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró una suba de 0,5% hasta los $1.398,36.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban ayer en U$S39.032 millones.

Fuentes del mercado advirtieron que la baja del dólar fue aprovechada por el Tesoro para volver a comprar divisas en el MULC. Operadores de la city, remarcaron que si bien aún no se puede confirmar que el equipo de Caputo haya salido a adquirir divisas en el MULC, consideran que “probablemente” sucedió al inicio de la jornada del miércoles cuando el spot se ubicó por debajo de los $1.350.

Con todo, el Banco Central y el Ministerio de Economía vuelven a normalizar de a poco las variables, que habían estado tensionadas por la fuerte demanda cambiaria en los últimos dos meses.

Acciones y bonos

Por el lado de los ADRs y los bonos en dólares, cayeron ante una previsible toma de ganancias y un mal clima externo, mientras el mercado aún procesa los anuncios de salvataje desde EE UU, aún pendientes de aprobación final, en un contexto donde la city insiste en que el Tesoro mantenga el ritmo de compra de divisas.

En este contexto, los títulos en dólares bajaron en su totalidad y anotaron caídas de hasta 6,9% encabezados por el Global 2046, seguido del Global 2035 (-4,9%), y el Bonar 2035, Global 2038 (-49,1%). Así, el riesgo país subió a 956 puntos básicos.

Pese a los anuncios de Scott Bessent sobre las posibilidades abiertas para el auxilio a la Argentina, que pueden incluir un swap por U$S20.000 millones y una compra de bonos soberanos, desde Criteria señalaron que “persisten las interrogantes relevantes”.

“El frente político continúa caracterizado por una elevada incertidumbre respecto de la capacidad del oficialismo de alcanzar un resultado electoral contundente en octubre”, adivirtieron y agregaron: “sigue abierta la definición sobre cuál será el esquema monetario y cambiario que quizás adopte Argentina luego de las legislativas”.

El S&P Merval, por su parte, cedió 3% a 1.788.595,97 puntos y su contraparte en dólares lo hizo 2,6%, en donde las acciones con mayores caídas son las de Banco BBVA (-5,6%), Grupo Supervielle (-5,2%), Sociedad Comercial del Plata (-4,6%), Grupo Financiero Galicia (-4,4%) y Edenor (-4,3%).

En tanto, los ADRs cayeron de manera generalizada hasta 6,4% liderados por Banco BBVA, Edenor (-5,5%), Grupo Supervielle (-4,8%) e IRSA (-3,6%).

El Sales Trader de IEB, Nicolás Cappella, expresó en X que la rueda estuvo marcada por “correcciones, toma de ganancia e incertidumbre. El rally se tomó un descanso y hoy tuvimos bajas en los bonos HD, curva de pesos y acciones”, explicó el especialista.

Además de la toma de ganancias por parte de los operadores, Cappella entiende que entre los motivos también está un “feo contexto internacional” para la rueda, “el descontento de los productores agropecuarios” tras los nuevos cambios en las retenciones y “la impaciencia del mercado que quiere saber cuántos dólares lleva comprado el Tesoro y con cuántos se va a quedar de los U$S7.000 millones que vendan las cerealeras”, además de “la demanda de cobertura frente al dólar que comenzó a ocurrir hoy y que ya pricea una suba del tipo de cambio cuando se liquiden los bloques” de U$S7.000 millones.

Otra licitación

Hoy el Tesoro llevará adelante una nueva licitación de títulos, ya que enfrenta vencimientos por $5,6 billones, con una oferta oferta incluye cuatro Lecaps/Boncaps con vencimiento en nov-25, ene-26, abr-26 y ene-27, además de un bono dollar-linked con vencimiento en abr-26, dirigido a exportadores, que lo comprarían para cubrir sus ventas recientes.

Al respecto, desde Max Capital remarcaron que todos los instrumentos vencen después de las elecciones de medio término, y que, previo al anuncio, el BCRA redujo la tasa overnight “simultánea” a 25%.

 

