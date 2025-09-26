Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Policiales |La cronología del caso y cómo avanza la investigación

La marca de la venganza narco en el triple crimen: el horror por la perversidad y las oscuras revelaciones

Brenda del Castillo (20), Lara Gutiérrez (15) y Morena Verdi (20) fueron torturadas y su ejecución fue vista en tiempo real para un grupo cerrado. La Justicia busca a “Pequeño J”, presunto autor intelectual de la masacre

26 de Septiembre de 2025 | 02:09
Edición impresa

Un mensaje mafioso, cruel y calculado. Eso es lo que ven en la Justicia y en las fuerzas de investigación detrás del triple femicidio que conmociona al país. No fue un ataque improvisado ni una masacre al azar: las pruebas apuntan a que se trató de una ejecución narco, con la firma de una venganza de las que buscan disciplinar con sangre. La señal más inquietante estuvo en la transmisión en vivo que los asesinos realizaron en un grupo cerrado de 45 personas, un registro escalofriante que no se viralizó públicamente, pero que fue confirmado por los investigadores y que dejó expuesto el nivel de impunidad con el que actuaron.

Lo cierto es que mientras los peritos avanzaban en el análisis de teléfonos y escenas de los allanamientos, el drama tuvo su capítulo más doloroso. Ayer, familiares, amigos y vecinos despidieron los restos de Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron halladas asesinadas y con signos de tortura en una casa de Florencio Varela. El velorio, cargado de llanto y pedidos de justicia, contrastó con la frialdad con que los criminales planificaron el crimen.

De acuerdo con la pesquisa, la masacre fue registrada en tiempo real a través de una transmisión de Instagram. Esa exhibición privada, lejos de ser una demostración hacia afuera, funcionó como una marca interna, un mensaje para los propios actores del negocio de la droga.

Los cuerpos de las víctimas, según la autopsia, determinaron que fueron torturadas antes de morir. El ensañamiento se lee como otra marca de disciplinamiento. No se trató de un hecho que se salió de control: todo apunta a que las jóvenes fueron elegidas y ejecutadas como castigo por un episodio previo de disputa territorial y robo de droga. A Lara Gutiérrez, la menor de 15 años, le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda antes de matarla. Sobre las heridas, presentaba quemaduras que aparentan ser de cigarrillos.

La pesquisa confirmó que las descuartizaron para colocarlas en un pozo realizado horas antes en el patio de esa vivienda. Las primeras pericias informan que las muertes habrían ocurrido entre las 2 y las 3 de la madrugada del sábado. Dos horas después, el vehículo fue localizado a siete cuadras del lugar en un descampado, totalmente envuelto en llamas para evitar que se detecten rastros.

Quién es “Pequeño J”

Las torturas transmitidas en vivo habrían sido un mensaje para el resto de los integrantes de la organización. Según dijo el propio ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, en ese vivo uno de los narcotraficantes habría dicho “esto pasa si me robas droga”.

El nombre que aparece en el centro de la escena es el de “Pequeño J”, el supuesto jefe narco peruano que habría ordenado el secuestro, mutilación y ejecución de las chicas. “Pequeño J”, también llamado “Julito”, es un hombre identificado, a la vez, como Julio Valverde y Julio Noguera. No aportaron DNI, pero los agentes saben que el prófugo, con orden de captura, tiene 23 años. Lo describen como “sanguinario”, aunque no dieron mayores detalles.

Cabe marcar que en las últimas horas la Policía Bonaerense confirmó que ocho hombres fueron demorados durante los allanamientos realizados en Villa Zavaleta, en el barrio porteño de Barracas. Se trató del operativo montado para capturar a “Pequeño J”, pero no lograron localizarlo en ninguno de los lugares allanados. Hasta el momento hay cuatro detenidos acusados del delito de homicidio agravado (ver cuadro aparte).

Por otro lado, Antonio, abuelo de Morena y Brenda, brindó declaraciones antes del inicio del velatorio de sus nietas. Hizo público su pedido de que la causa se traslade Justicia Federal, basándose en la posible vinculación de los hechos con el narcotráfico. Planteó sus dudas sobre el avance de la investigación y la transparencia de los procedimientos judiciales.

 

 

EL DOLOR Y la CONMOCIÓN ENTRE LOS FAMILIARES EN EL VELORIO / WEB

