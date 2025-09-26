Presentan un pedido de informes en Diputados

Un grupo de diputados de la oposición presentó en la Cámara baja un pedido “urgente” de informes al Ejecutivo sobre las posibles maniobras a favor de cerealeras a través de la liquidación de granos.

En uno de los puntos, los legisladores reclaman que “detalle si se permitió que se anotaran DJVE (declaraciones juradas de venta al exterior) sin límite ni condición, para que en dos días se agote el cupo previsto en el decreto 682/2025”. Además que informe “si se permitió anotar (a las empresas) sin que se acreditara antes la tenencia de los granos”.

La resolución la firmaron los diputados Pablo Juliano, Carla Carrizo, Melina Giorgi, Marcela Coli, Fernando Carbajal, Marcela Antola y Juan Carlos Polini. En los fundamentos sostienen que la medida “no le ha dado beneficio alguno a los productores, ni más previsibilidad de cara al futuro, lo que deja en claro que a Milei y a su equipo no les importa el campo como actividad productiva, sólo lo usa para satisfacer la demanda de dólares”.