Gobernadores, con un nuevo reclamo

Mientras desde la Casa Rosada buscan reflotar el vínculo con los mandatarios provinciales, ayer se reunieron varios gobernadores en el Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantías y Financiamiento pyme. Allí participaron el rionegrino Alberto Weretilneck, junto a sus pares de Jujuy, Carlos Sadir; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Misiones, Hugo Passalacqua; de Salta, Gustavo Sáenz; de San Juan, Marcelo Orrego; y la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera.

Allí, cada mandatario contó detalles del vínculo que tienen con el gobierno nacional. A grandes rasgos, una de las premisas sobre las que coincidieron es que la administracción Milei tiene que dar los detalles sobre la negociación con Estados Unidos para un salvataje financiero.

El salteño Sáenz fue el más crítico del Gobierno de Milei, al que calificó como “soberbio” y apuntó: “No conocen las realidades provinciales”. No obstante, no descartó una reunión con el equipo del Presidente.