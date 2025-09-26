Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Espectáculos

Los detalles de la dura denuncia de Valentino Yospe, hijo de Natacha Jaitt, contra su tío Ulises: "Todo era violencia, escapé de mi casa y viví en un hogar"

Los detalles de la dura denuncia de Valentino Yospe, hijo de Natacha Jaitt, contra su tío Ulises: "Todo era violencia, escapé de mi casa y viví en un hogar"
26 de Septiembre de 2025 | 07:27

Escuchar esta nota

Dolor y desahogo para el hijo de Natacha Jaitt, que realizó una dura denuncia contra su tío Ulises. Ahora que cumplió la mayoría de edad, Valentino Yospe pudo contar públicamente el calvario al que lo habría sometido su tío, a quien ya denunció en la Justicia: "Mi tío me pega desde los 8 años. Me escapé de mi casa y estuve viviendo en un hogar hasta que lo pude echar". Cabe recordar que el joven, tras la muerte de su madre, quedó bajo la tutela de su tío.

El adolescente dio detalles del calvario en el que se convirtió su vida tras la muerte de su madre. "Para la gente, tenía que dejarlo como el tío perfecto. Entiendo que hizo lo que pudo y siempre buscó lo mejor para mi, creía que la mano dura era la única manera de lograr que yo me portara bien", declaró, al tiempo que agregó: "Mi tío siempre fue violento con mi mamá pero más conmigo porque yo era el hombre. Cuando ella no estuvo, desde mis 8 años más o menos, si me portaba mal, me agarraba de los pelos o me partía un palo de escoba en la espalda".

En su escalofriante relato, dijo que llegó a pensar que se merecía los castigos. "No salía a la calle si me pegaba para que no lo denuncien. Sentía que me merecía ese trato. Una vez me dejó rengo de un golpe y se reía, me decía que me lo tenía que aguantar y yo le creía".

Por otra parte, Valentino asegura que más de una vez fue encerrado en su casa porque Ulises temía ser acusado. "No podía salir más allá de la plaza o la escuela. Me destrozó la habitación, me rompió el celular y solía agarrarse a trompadas con la gente". 

Recordemos que, el hijo de Natacha Jaitt perdió a su papá, el actor Adrián Yospe, en 2011 y desde entonces quedó viviendo en una casa de Villa Urquiza junto a su mamá y su tío. Pero cuando la mediática apareció sin vida en 2019, fue Ulilses quien se hizo cargo de su cuidado y crianza. Lo que nadie imaginó es que el vínculo entre ellos no era bueno.

Hoy, con 19 años, Valentino estudia teatro y trabaja como Cheff en un restaurante. Además, logró sacar a su tío de la casa que era de su mamá y vive allí solo.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Cordera lo hizo otra vez: “Barreda simboliza una injusticia”

LE PUEDE INTERESAR

“Hoy empieza mi nueva vida”: Andrea del Boca fue absuelta por fraude
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Guía de cines

Agenda de Buenos Aires

¿Se sale el finde? Música, teatro, shows y más en La Plata: la agenda de espectáculos

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes perdió en la definición por penales luego de haber ganado 1 a 0 y de una tarea bañada en aplausos

Fotos y video.- Se hizo sentir en La Plata: impactante recibimiento de los hinchas al micro de Estudiantes

Triple femicidio en Florencio Varela: los cuatro detenidos serán trasladados a Melchor Romero

¿Qué hay detrás del acuerdo Trump-Milei?: Geopolítica y minerales, las intenciones de Estados Unidos

Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram

Punción y “ocupación”: el drama de Paula Bernini

Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal

En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?
+ Leidas

Estudiantes no merecía un final así: Flamengo ganó en los penales y lo dejó afuera de la Copa Libertadores

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Flamengo

Cuándo será el nuevo paro docente nacional, que también impactará en La Plata

Viernes ventoso y nublado, y avanza la ciclogénesis hacia La Plata: para cuándo se espera lo peor de la tormenta

Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”

Una ola de fuertes gripes en La Plata: entre el virus y la alergia, guardias a tope y furor por el “tecito”

El gran partido que jugó sólo deparó aplausos de sus hinchas agradecidos

Le tocó a Berisso la lluvia de millones del Quini
Últimas noticias de Espectáculos

Daniela Celis ruega por la salud de Thiago Medina: “Paré mi vida por mis hijas y por él”

Fuerte descargo de Anna Chiara por la absolución de su madre, Andrea del Boca: "Nunca tendrán con qué llenar su patética y putrefacta existencia"

Desgarrador pedido de Julieta Poggio por la salud de Thiago Medina: "No estás solo"

VIDEO. Cordera lo hizo otra vez: “Barreda simboliza una injusticia”
La Ciudad
Día del Empleado de Comercio: se celebra hoy pero... ¿cuándo es feriado?
Cuenta DNI: todos los descuentos que se activan este viernes 26 de septiembre
Viernes ventoso y nublado, y avanza la ciclogénesis hacia La Plata: para cuándo se espera lo peor de la tormenta
Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM
El micro vuelve a subir y acumula 120% en el año
Policiales
Los detenidos por el triple crimen pasaron la noche en La Plata: ¿cómo es la cárcel por dentro?
La marca de la venganza narco en el triple crimen: el horror por la perversidad y las oscuras revelaciones
Sigue impune un millonario robo a una concesionaria de autos de Tolosa
Cae una peligrosa banda acusada por 12 entraderas
Procesan y embargan por $1 billón a García Furfaro
Información General
En Tres Arroyos la crisis golpea a dos tradicionales empresas: un frigorífico y una fábrica, entre atrasos de sueldos y despidos
Alerta por la IA: desde la ONU piden regularla
Amazon paga un monto millonario por una demanda
Los números de la suerte del viernes 26 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
VIDEO. La NASA creó una melodía con una imagen satelital del Río de la Plata: ¡escuchala!
Deportes
Domínguez, satisfecho y pensando a futuro: "El año que viene tenemos que ir por el título"
Estudiantes no merecía un final así: Flamengo ganó en los penales y lo dejó afuera de la Copa Libertadores
El gran partido que jugó sólo deparó aplausos de sus hinchas agradecidos
VIDEO. El aguante: los hinchas y un respaldo para la historia
Será la primera vez de Di María en el Zerillo, pero visitó al Lobo en 32 y 25

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla