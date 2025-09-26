Los detalles de la dura denuncia de Valentino Yospe, hijo de Natacha Jaitt, contra su tío Ulises: "Todo era violencia, escapé de mi casa y viví en un hogar"

Retenciones cero y la bronca del campo: “Un negocio para pocos”
Dolor y desahogo para el hijo de Natacha Jaitt, que realizó una dura denuncia contra su tío Ulises. Ahora que cumplió la mayoría de edad, Valentino Yospe pudo contar públicamente el calvario al que lo habría sometido su tío, a quien ya denunció en la Justicia: "Mi tío me pega desde los 8 años. Me escapé de mi casa y estuve viviendo en un hogar hasta que lo pude echar". Cabe recordar que el joven, tras la muerte de su madre, quedó bajo la tutela de su tío.
El adolescente dio detalles del calvario en el que se convirtió su vida tras la muerte de su madre. "Para la gente, tenía que dejarlo como el tío perfecto. Entiendo que hizo lo que pudo y siempre buscó lo mejor para mi, creía que la mano dura era la única manera de lograr que yo me portara bien", declaró, al tiempo que agregó: "Mi tío siempre fue violento con mi mamá pero más conmigo porque yo era el hombre. Cuando ella no estuvo, desde mis 8 años más o menos, si me portaba mal, me agarraba de los pelos o me partía un palo de escoba en la espalda".
En su escalofriante relato, dijo que llegó a pensar que se merecía los castigos. "No salía a la calle si me pegaba para que no lo denuncien. Sentía que me merecía ese trato. Una vez me dejó rengo de un golpe y se reía, me decía que me lo tenía que aguantar y yo le creía".
Por otra parte, Valentino asegura que más de una vez fue encerrado en su casa porque Ulises temía ser acusado. "No podía salir más allá de la plaza o la escuela. Me destrozó la habitación, me rompió el celular y solía agarrarse a trompadas con la gente".
Recordemos que, el hijo de Natacha Jaitt perdió a su papá, el actor Adrián Yospe, en 2011 y desde entonces quedó viviendo en una casa de Villa Urquiza junto a su mamá y su tío. Pero cuando la mediática apareció sin vida en 2019, fue Ulilses quien se hizo cargo de su cuidado y crianza. Lo que nadie imaginó es que el vínculo entre ellos no era bueno.
Hoy, con 19 años, Valentino estudia teatro y trabaja como Cheff en un restaurante. Además, logró sacar a su tío de la casa que era de su mamá y vive allí solo.
